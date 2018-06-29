Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится

Независимый эксперт Роланд Гёц (Roland Götz) - один из самых известных немецких специалистов в области энергетических отношений ЕС-Россия. В интервью DW он оценил перспективы "Северного потока-2" и будущее транзита российского газа через Украину.

Deutsche Welle: Украина усиливает борьбу против "Северного потока-2", Дания все еще не дает разрешения на его прокладку в своих водах, США грозят санкциями. В то же время компания Nord Stream 2 намерена уже в ближайшее время начать на Балтике укладывать трубы. Так будет этот газопровод построен или нет?

Роланд Гёц: "Северный поток-2" будет построен, но на проектную мощность выйдет не так быстро, как хотелось бы "Газпрому".

- Первоначально задумывалось, что трубопровод введут в строй к концу 2019 года как раз к тому моменту, когда истечет десятилетний газовый договор между Россией и Украиной.

- Однако 1 января 2020 года он еще не будет полностью в рабочем состоянии. Так что "Газпрому" придется и дальше широко использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) - до 2021 года, возможно до 2022-го или даже до 2023-го.

- Почему?

Роланд Гёц

- Во-первых, из-за возможных задержек при прокладке самого "Северного потока-2". Так, чисто политический маневр Дании с невыдачей разрешения на прохождение у острова Борнхольм может затянуть строительство на несколько месяцев, поскольку придется корректировать маршрут. Если США введут санкции, это вряд ли остановит проект, но может затормозить его реализацию, поскольку усложнит финансирование, а, главное, может привести к уходу некоторых европейских фирм, предоставляющих технические услуги.

- А во-вторых?

- Во-вторых, не будет готов отвод от "Северного потока-2" - EUGAL. Первую нитку этого трубопровода, по которому по территории Германии пойдет дальше основная часть поступающего газа, намерены соорудить к концу 2019 года, вторую планируется проложить до конца 2020-го. К тому же трубопроводы не могут в одночасье выйти на полную мощность, для этого обычно требуется несколько месяцев.

- Однако подобное временное сохранение значительных объемов транзита Украину не устраивает, ее цель - предотвратить само сооружение "Северного потока-2", именно этого Киев пытается добиться от руководства ЕС.

- Цель Украины не должна состоять в предотвращении "Северного потока-2": у нее для этого нет ни правовых, ни фактических возможностей. Вообще широко распространенное представление, будто судьбу этого трубопровода можно и нужно решать со странами Евросоюза на государственном уровне, является глубочайшим заблуждением. С юридической точки зрения это коммерческий проект, гарантированный свободой предпринимательства и действующим законодательством ЕС.

- И у него нет политической составляющей?

- Любой крупный инфраструктурный проект в какой-то мере является политическим, каждый новый автобан или аэропорт имеет политические последствия. Однако суть проекта не определяется его побочными эффектами. Долгосрочная цель "Газпрома" состоит в том, чтобы как можно больше экспортных поставок трубопроводного газа в западном направлении осуществлять подводным путем.

- Но при этом украинский транзит, как вы сами только что разъяснили, все равно сохранится. Получается, что Москве и Киеву в любом случае придется договариваться о продолжении поставок с 1 января 2020 года?

- Да, требуется как краткосрочное решение для переходного периода длинною в 2-4 года, пока не заработает на полную мощность "Северный поток-2", так и долгосрочное соглашение. Ни о каком прекращении украинского транзита, который в настоящее время бесперебойно работает, речь идти не должна. Задача состоит в том, чтобы выработать новые формы договорных обязательств по прокачке по территории Украины определенных объемов газа.

Это мог бы быть, как прежде, межгосударственный российско-украинский договор, но такой вариант представляется в нынешней обстановке маловероятным. Да и время подобных соглашений проходит. Более современным вариантом был бы коммерческий контракт с госкомпанией "Нафтогаз Украины", которую как раз собираются коммерциализировать с участием западных фирм.

- О каких объемах газа могла бы идти речь? Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о 10-15 миллиардах кубометров в год.

- Это слишком мало. Такой объем, скорее всего, не обеспечивал бы функционирование украинской ГТС. По моим оценкам, речь могла бы идти о транзите 30-40 миллиардов кубометров. Это несколько меньше половины того, что сейчас прокачивается через Украину.

- И вы полагаете, что "Газпром", вложивший столько денег в сооружение газопроводов в обход Украины, согласится на подобные объемы?

- Да, потому что украинская ГТС сможет еще длительное время выполнять очень важную резервную функцию. Поставки газа подвержены сезонным колебаниям, и для того, чтобы реагировать на пики спроса, "Газпрому", даже когда оба "Северных потока" будут работать в полную силу, периодически придется использовать дополнительные мощности на западном направлении. Иначе "Газпром" не сможет удовлетворять потребности Европы, чего явно не в его интересах.

- Как, на ваш взгляд, следовало бы сейчас действовать украинской стороне?

- Компании "Нафтогаз Украины" следует осознать, что ей предстоит еще многие годы сотрудничать в "Газпромом" и что делать это лучше на основе взаимного согласия, чем в обстановке конфронтации. То же самое, естественно, относится и к "Газпрому". Надо отказаться от политической риторики, отделять экономику от политики и мыслить долгосрочно. Договоренность о продолжении транзита отвечает экономическим интересам Украины, хотя понятно, что политические проблемы между двумя странами остаются нерешенными. А собственно на переговорах украинской стороне стоит сделать упор на резервной функции своей ГТС с ее трубопроводами и подземными хранилищами газа.

- Вы считаете, что приоритетным для Украины должен стать вопрос об объемах прокачиваемого газа, а не цены на транзит?

- Украина выиграет, если по ее территории как можно дольше будет прокачиваться как можно больше газа, и не выиграет, если вдруг попытается резко поднять тарифы на транзит, чтобы нанести ущерб "Газпрому" или, скажем, попытаться его шантажировать. Ведь в ответ он может полностью прекратить поставки через Украину, что теоретически возможно, хотя тем самым "Газпром" навредил бы саму себе. К тому же Украина обязалась перенять европейские нормы в энергетической сфере, а одна из них гласит: цены на транзит нельзя устанавливать произвольно и в ущерб участникам рынка. Нарушать эти нормы, тем более длительное время, Украина все равно не сможет.

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