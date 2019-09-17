Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих

Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.
"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям – как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)
"Мемориал" назвал дело против участников протестных акций в Москве "незаконным и необоснованным". (27.09.2019)
Басманный районный суд продлил до 27 декабря меры пресечения обвиняемым по "московскому делу". Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО. (25.09.2019)