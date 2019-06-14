Почему Меркель согласилась встретиться с квартиросъемщиками

Одна из острейших проблем Германии - нехватка жилья и дороговизна ее аренды. Как побороть дефицит? Канцлер ФРГ решила обсудить это с жесткими критиками своего правительства.
Проблема нехватки доступного жилья все больше волнует немецкое общество, политическая борьба вокруг ее решения в этом году резко обострилась. Об этом наглядно свидетельствует целая серия знаковых событий, произошедших в Германии за последние дни.
Срочное повышение арендной платы в ответ на мораторий
14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих проведения в столице референдума об экспроприации крупных собственников квартир. В тот же день в Кёльн на съезд Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund), жестко критикующего жилищную политику правительства ФРГ, приехала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), чтобы выступить там с программной речью.
А за два дня до этого в Берлине, ставшем всегерманским эпицентром жилищных проблем и политической борьбы вокруг них, столичное отделение объединения владельцев недвижимости Haus und Grund призвало своих членов до 17 июня срочно повысить квартплату арендаторам.
Эта акция стала демонстративной реакцией на планы правящей в федеральной земле Берлин коалиции социал-демократов, зеленых и левых, которая намерена 18 июня принять решение, запрещающее в течение пяти лет повышать в городе размеры арендной платы за съемное жилье.
Идею подхватило руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ): оно предлагает ввести такой мораторий по всей стране. Об этом 14 июня в газетном интервью заявил один из лидеров партии Торстен Шефер-Гюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel).
Меркель призывает к "капитальному ремонту" жилфонда
В такой накаляющейся атмосфере Ангела Меркель и приехала на съезд союза квартиросъемщиков. Зачем она, член и до недавнего времени многолетний председатель партии консерваторов ХДС, откликнулась на приглашение организации, специально созданной для того, чтобы противостоять собственникам недвижимости, как крупным, так и мелким?
Когда я получила приглашение, я задумалась, стоит ли его принимать, призналась Меркель в своей речи. Но решила приехать, потому что считаю, что "сейчас очень важно вести диалог друг с другом", продолжила она, чем вызвала уважительные аплодисменты в зале. В Немецком союзе квартиросъемщиков, созданном в 1900 году и предоставляющем ежегодно порядка 1,1 миллиона юридических консультаций, канцлер видит важного политического партнера. "Вы должны отстаивать интересы арендаторов", - подчеркнула она, обращаясь к собравшимся.
Такой партнер нужен правительству для осуществления его планов в области жилищной политики. "Мы вступили в фазу, когда предстоит основательно обновить Германию", - заявила Меркель в своей речи, имея в виду жилищный фонд страны. Одним из важнейших вызовов для градостроения она считает демографические проблемы - общество стареет, а потому жилье должно учитывать потребности пожилых людей, а также инвалидов. Другой вызов - защита климата, которая требует разнообразных решений в области энергосбережения, а также, к примеру, ускоренного оснащения домов зарядными станциями для электромобилей.
Государственное регулирование или рыночные методы?
И все же первостепенная задача - это преодоление нехватки доступного жилья. Выслушав речь президента союза квартиросъемщиков Франца-Георга Рипса (Franz-Georg Rips), уделившего много внимания государственному регулированию и, в частности, введению в федеральных землях мораториев на повышение арендной платы, Ангела Меркель сделала ставку на решение проблемы методами социальной рыночной экономики.
"Самая лучшая мера - это больше строить жилья", - подчеркнула канцлер и съязвила по поводу того, что после этой фразы в зале раздались лишь отдельные аплодисменты. По словам Меркель, федеральное правительство должно заботиться о создании такого инвестиционного климата, когда строительство жилья будет привлекательным для частных инвесторов.
Но одновременно правительство должно напрямую содействовать сооружению социального жилья. Этому будет способствовать недавнее изменение Основного закона ФРГ, поскольку раньше данный вопрос находился в компетенции земельных, а не федеральных властей. В 2020-2021 годах из бюджета страны на эти цели будут выделены 2 миллиарда евро.
В речи канцлера был перечислен и целый ряд других мер, призванных увеличить объемы и ускорить темпы строительства, а также оказать финансовую поддержку как арендаторам, так и покупателям жилплощади. И эти меры, и сам факт выступления Ангелы Меркель на съезде квартиросъемщиков призваны продемонстрировать немецкому обществу: правительство осознало остроту жилищной проблемы в стране и теперь считает ее решение одной из своих первостепенных задач.
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