Почему и куда из Германии уезжают немцы?

Многие немцы мечтают уехать из Германии хотя бы на время, а некоторые даже навсегда. Как следует из опубликованного в Берлине опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, эмигрантом готов стать каждый второй житель Германии. Желание уехать и поселиться временно или постоянно за границей высказали, как указано в отчете, 55 процентов участников репрезентативного исследования. Треть потенциальных эмигрантов хотели бы покинуть Германию навсегда. 13 процентов могут себе представить проживание за рубежом сроком от двух до пяти лет. Девять процентов готовы провести за границей не более одного года. И, как подчеркивается в опросе, чаще всего мечтают о переезде из Германии в другие страны мира пожилые люди старше 55 лет. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет проявляют интерес к временному проживанию за границей.

В поисках чего немцы покидают родину?

Наиболее часто в качестве мотива уехать из Германии участники опроса называли желание жить в более спокойной и расслабленной обстановке. На жизнь без стресса в других странах надеются, согласно опросу, 38 процентов немцев, готовых стать эмигрантами. Другими поводами для эмиграции являются качество жизни (33%) и погода (31%), а также желание жить в более стабильной политической обстановке и зарабатывать больше денег. Многие участники опроса также указали, что их отношение к эмиграции изменилось за последние годы: 29 процентов респондентов еще два года тому назад не были готовы к переезду за границу.

Мясник Эрих Байна из Германии живет в Доминиканской республике

Статистические исследования подтверждают также, что немцы не только мечтают о беззаботной старости, например, на Мальорке, но и активно претворяют свои мечты в жизнь. В 2016 году, например, по последним актуальным данным Федерального статистического ведомства на эту тему, 281 тыс. граждан Германии поменяли немецкую прописку на зарубежную. В предыдущие годы Германию ежегодно покидали на длительное время или навсегда в среднем по 140 тыс. человек. Резкий рост Федеральное статистическое ведомство объясняет изменениями в системе подсчета.

Кто именно уезжает из Германии навсегда или на длительное время?

Международная организация InterNations, которая, по собственным данным, является крупнейшим в мире неформальным объединением всех, кто живет и работает за границей, выяснила также, какого типа люди преобладают среди немецких эмигрантов. По классификации InterNations, среди немецких экспатов часто можно встретить людей, делающих карьеру за границей, нашедших за рубежом свою вторую половину, любителей попутешествовать и поискать приключений, а также студентов.

Немецкие экспаты в целом, как отмечается в исследовании InterNations, выделяются в толпе иммигрантов. Из Германии на работу в другие страны зачастую уезжают высококвалифицированные специалисты. Так, доля защитившихся ученых среди немецких экспатов составляет, по данным InterNations, 27 процентов. Переехавшие в другие страны немцы, как отмечается в исследовании InterNations, также владеют на уровне выше среднего (в международном сравнении) языком своей новой родины. Особенно среди немцев, которых InterNations поместили в группу "романтики" (уехавших за границу по любви), доля тех, кто хорошо или очень хорошо владеет иностранным языком, составляет до 88 процентов (в среднем по миру - 57 процентов).

Куда уезжают немцы из Германии?

Популярными странами среди немецких экспатов являются Швейцария, Австрия и Великобритания. В Европе оседают, как следует из различных статистических исследований, две трети уезжающих из Германии граждан. Из разряда дальних стран лидируют США, Австралия, Китай и Канада. Популярными "югами", куда уезжают за более приятным климатом и расслабленной жизнью, для немцев являются Турция, Испания, Франция и Италия. Уезжают немцы жить и в Россию. Так, в 2015 году, по данным Федерального статистического ведомства Германии, 2341 человек выехал из Германии в Россию с целью постоянного проживания, и это больше, чем, например, в Италию, Канаду или Таиланд.

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Где лучше всего работается иностранцам Атлас счастья Всего в мире - около 57 миллионов экспатов, квалифицированных специалистов, уехавших со своей родины на работу в другую страну. И вот уже четвертый год аналитики InterNations, крупнейшего в мире сообщества экспатов, задают вопрос: "Насколько вы довольны своей жизнью за рубежом?" Исследование Expat Insider-2017 показывает, где иностранному специалисту комфортно.

Где лучше всего работается иностранцам Новый акцент В 2017 году в исследовании приняли участие 12500 экспатов. Как и в предыдущие годы, помимо главного рейтинга аналитики сравнили страны по пяти факторам, важным для выбора страны при переезде: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение. И впервые акцент был сделан на жизни вне офиса. Рейтинг (в него вошли 65 стран) получился весьма неожиданным.

Где лучше всего работается иностранцам Первое место Самый большой сюрприз приготовила тройка лидеров. Она полностью сменила свой состав. Пальму первенства в 2017 году получил Бахрейн. Королевство, расположенное на 33 островах в западной части Персидского залива, за год прыгнуло с 19-го места на первое. Экспатам нравятся здесь условия работы. И именно это страна, как никакая другая в мире, дает иностранным специалистам ощущение дома.

Где лучше всего работается иностранцам Второе место На втором месте в общем рейтинге - Коста-Рика. Возможности для профессионального роста открываются в основном в столице Сан-Хосе, но экспаты ценят, прежде всего, качество жизни, дружелюбие и открытость местного населения, возможности, которые существуют здесь для членов семьи. При виде местных песчаных пляжей, впрочем, можно не сомневаться, что иностранцы довольны жизнью в этой стране.

Где лучше всего работается иностранцам Третье место Мексика замыкает тройку лидеров. Она всегда попадала в первую пятерку, но впервые заняла ведущие позиции сразу по трем ключевым показателям. Экспаты легко адаптируется в этой стране, они довольны заработком. И, что не маловажно, могут обеспечить себе высокий уровень жизни, тратя при этом относительно немного.

Где лучше всего работается иностранцам Четвертое место На четвертом месте - Тайвань. Дебютант 2016 года привлекает иностранных специалистов, прежде всего, качеством жизни. Правда, если год назад этот остров в Тихом океане неожиданно оказался в лидерах рейтинга Personal Finance Index, то в 2017 году по фактору "финансовое благосостояние" Тайвань занял лишь 14-е место среди 65 стран в рейтинге.

Где лучше всего работается иностранцам Пятое место Пятерку лидеров замыкает Португалия. Она лидирует по качеству жизни: первое место в одном из пяти ключевых показателей - Quality of Life Index. А вот возможности для карьерного роста здесь весьма скромные - 53-е место в Working Abroad Index. Зато экспатам нравится местный климат, как в прямом, так и в переносном смысле: им легко заводить новых друзей и адаптироваться.

Где лучше всего работается иностранцам Шестое место Если акцент был сделан на жизни вне офиса, то Новая Зеландия просто не могла не попасть в топ-10. Только при виде пейзажей островного государства можно уже испытывать чувство полной удовлетворенности. А если учесть, что и с работой здесь все в порядке, то чем же тут быть недовольным? Правда, разбогатеть здесь, похоже, не получится: в рейтинге Personal Finance Index страна заняла лишь 49-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Седьмое место И снова в топ-10 рейтинга - островное государство, правда, на этот раз в Средиземном море. Мальта занимает седьмое место, и больше всего пунктов она получила именно в сфере работы: пятое место в Working Abroad Index. Экспаты быстро адаптируются к местным условиям, и у них получается совмещать личную жизнь с работой.

Где лучше всего работается иностранцам Восьмое место Колумбия - среди победителей 2017 года. По сравнению с 2016 годом она улучшила свое положение в общем рейтинге, поднявшись на 12 строчек. Больше всего экспаты ценят здесь культуру гостеприимства.

Где лучше всего работается иностранцам Девятое место Попадание в десятку Сингапуру обеспечили два фактора: Quality of Life Index и Family Life Index. По уровню жизни это государство в Юго-Восточной Азии занимает четвертое место, а по степени комфортности проживания для экспата и его семейства - седьмое. Золотая середина у Сингапура по трем другим факторам: условия работы - 23-е место, культура гостеприимства - 24-е, финансы - 35-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Десятое место Последнее место в десятке, но не в общем рейтинге - в него входят 65 стран, занимает Испания. Экспаты отлично проводят здесь свободное от работы времени, с семьей или без, наслаждаются высоким уровнем жизни, но вот только с работой дела здесь, похоже, обстоят не очень. Испания занимает аж 52-е место в рейтинге Working Abroad Index!

Где лучше всего работается иностранцам Германия 23-е место в общем рейтинге. Две три опрошенных ценят стабильность в этой стране. Экспаты в целом довольны работой и заработком, чего они не могут сказать о дружелюбии и гостеприимстве немцев. 56-е место занимает Германия в рейтинге Easy of Settling in. Экспатам сложно находить друзей и они далеки от того, чтобы чувствовать себя здесь как дома.

Где лучше всего работается иностранцам Россия Россия занимает 50-ю строчку в общем рейтинге из 65 стран. В рейтинге Personal Finance Index она расположилась на 22-м месте, опустившись на две строчки за год. А как насчет гостеприимства? Экспатам не так сложно найти здесь друзей, несмотря на то, что русский язык дается им трудно. А вот дружелюбность россиян по отношению к иностранцам они оценивают скромно: 49-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Украина Еще в 2016 году Украина удивила аналитиков InterNations: в рейтинге Personal Finance Index она заняла второе место. Прошел год, и она опустилась на 25 строчек в общем рейтинге, заняв 59-е место, а по финансам - лишь 39-е. Именно резкое ухудшение материального благосостояния экспатов стало основной причиной сползания Украины в хвост рейтинга. Экспатам стало также сложнее заводить друзей. Автор: Марина Борисова



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