Почему депутаты бундестага не в восторге от отмены иммунитета их коллег в Раде

Когда на табло появились результаты голосования - 373 депутатов "за" - зал зааплодировал. Окончательно поддержав изменение Конституции Украины и отменив депутатскую неприкосновенность, Верховная рада во вторник, 3 сентября, продемонстрировала редкое единство. Необходимый минимум в 300 голосов был преодолен с лихвой.

Даже когда в 1996 году парламент принимал конституцию страны, в ее поддержку высказались меньше депутатов (315). На этот раз "за" проголосовала не только крупнейшая фракция президентской партии "Слуга народа", но и все остальные - за исключением депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые не участвовали в голосовании.

Депутаты сделали Украине новогодний подарок

Отмена депутатской неприкосновенности - одно из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, который перенял эстафету у предшественников, долгое время занимавшихся этим вопросом. Разговоры об отмене депутатской неприкосновенности велись в Украине более 10 лет. Сторонники этого шага считают, что норма об иммунитете от уголовного преследования привлекала в парламент коррумпированных чиновников и бизнесменов, которые использовали ее для защиты себя от преследования со стороны органов правопорядка.

Петр Порошенко в 2017 году внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Дальше других в деле отмены неприкосновенности Украина продвинулась при президенте Петре Порошенко, который в 2017 году инициировал соответствующий законопроект. Свой законопроект был тогда и у парламента, и оба получили одобрение Конституционного суда. Но затем процесс затормозился, а Зеленский, получив большинство в Раде и стремясь не терять времени, решил не инициировать свой, а довести до конца законопроект Порошенко.

Своим решением парламент изъял из статьи 80-й Конституции Украины норму о том, что народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется неприкосновенность. При этом норма о том, что депутаты не несут ответственности за результаты голосования или свои высказывания в парламенте, за исключением оскорбления или клеветы, осталась. Внесенные в конституцию изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Украинский эксперт: Есть риск избирательного правосудия

Профессор Киево-Могилянской академии, политолог Алексей Гарань в беседе с DW позитивно отозвался об отмене депутатской неприкосновенности. По его выражению, на это "есть общественный запрос", а сложившаяся в Украине практика "абсолютной" депутатской неприкосновенности "далее существовать не может".

Алексей Гарань

При этом Гарань отметил, что в Украине обсуждают два спорных момента. Первый - нужно ли отправлять законопроект еще раз на рассмотрение Конституционного суда. По словам политолога, у президента Зеленского, в окружении которого много юристов, решили этого не делать.

Второй момент - риск "давления правоохранительных органов" на депутатов. "Такой риск есть. Сейчас рано говорить об узурпации власти, но я не исключаю, что может проявиться избирательное правосудие", - признал Гарань. И предположил, что для Зеленского отмена депутатской неприкосновенности также может быть "одним из инструментов консолидации фракции "Слуга народа", когда ее нынешняя монолитность может дать трещины.

Опыт избирательного правосудия в Украине есть, достаточно вспомнить уголовное преследование бывшего премьера Юлии Тимошенко, которое многие называли политически мотивированным. Тем не менее ее фракция поддержала отмену депутатской неприкосновенности.

Немецкий политик призывает Украину вернуть неприкосновенность депутатов

В Европе об изменениях в Конституции Украины говорят сдержанно. "Совет Европы и его конституционные эксперты, так называемая Венецианская комиссия, не первый год требуют более эффективной борьбы с коррупцией в Украине", - заявил DW до голосования в Киеве Даниель Хольтген (Daniel Höltgen), пресс-секретарь генсека Совета Европы.

Мануэль Саррацин

При этом он указал на важность того, "чтобы депутаты в Раде всегда могли говорить свободно, не опасаясь санкций за свои высказывания в парламенте". В самой Венецианской комиссии, консультативном органе Совета Европы, DW сообщили, что комментируют изменения Конституции до их принятия, а не после.

Такой комментарий был дан в 2015 году, когда Украина просила оценить проект по отмене неприкосновенности депутатов Рады и судей. Эксперты Венецианской комиссии тогда пришли к выводу, что в Украине рано полностью отменять неприкосновенность депутатов, поскольку в ней "хрупкая демократия" и "широко распространена судебная коррупция". На фоне этого "полная отмена неприкосновенности может быть опасной для работы и автономии парламента".

С просьбой оценить решение украинских коллег DW обратилась к депутатам немецкого бундестага. В Германии прокуратура может вести расследование в отношении его депутатов, но для обысков или предъявления обвинения нужно согласие парламента в каждом конкретном случае. Депутат от оппозиционной партии "Союз-90"/ "зеленые" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) сообщил, что с пониманием относится к аргументам украинских депутатов.

Но его "несколько беспокоит" отмена депутатской неприкосновенности - она в Германии и других западных странах считается важным инструментом защиты "депутатов, которые отклоняются от правительственной линии, от государственного влияния".

Саррацин добавил, что пока не видит риска преследования политических оппонентов в Украине, но напомнил об опыте Турции, где президент Эрдоган во время предвыборной кампании обещал отменить депутатскую неприкосновенность, "а через какое-то время значительная часть демократической оппозиции оказалась за решеткой".

Похожие оценки высказал и депутат правящей в Германии партии ХДС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul): "Я с пониманием отношусь к решению Рады, поскольку в прошлом коррумпированные депутаты злоупотребляли неприкосновенностью. И все-таки у меня есть сомнения, является ли такое общее решение правильным".

По мнению Вадефуля, в Украине и так достаточно инструментов для давления на коррумпированных политиков - это "сильные неправительственные организации и общественность". "Гораздо более важно, чтобы прокуратура и суды более последовательно боролись с коррупцией", - считает Вадефуль. При этом немецкий политик не видит опасности политически мотивированной юстиции, "поскольку это сильно повредило бы сотрудничеству Киева с Западом". Вадефуль полагает, что Украине следовало бы "после переходного периода" вернуть неприкосновенность для депутатов.

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