Почему датский пенсионный фонд распродает акции "Роснефти"

В начале сентября датский пенсионный фонд MP Pension сообщил, что намерен продать свои доли в десяти крупнейших нефтяных компаниях - ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, "Роснефти", Royal Dutch Shell, Sinopec, Total, Petrobras и Equinor. Причиной такого решения стала их недостаточная приверженность борьбе с глобальным потеплением. В фонде считают, что долгосрочные бизнес-модели этих компаний несовместимы с целями Парижского соглашения по климату, задача которого - не допустить глобального повышения температуры воздуха более чем на два градуса.

MP Pension - пенсионный фонд для преподавателей датских государственных вузов и учителей средней школы. Его вкладчики одновременно являются и его владельцами. В целом стоимость выставленных на продажу активов составляет без малого 100 млн долларов или 0,5% от общего инвестиционного портфеля фонда.

В черный список датского пенсионного фонда попала и российская компания "Роснефть"

Чтобы выяснить, насколько серьезно нефтяные компании относятся к проблеме глобального потепления, MP Pension провел специальное исследование. "Ни у одной из крупных нефтяных компаний нет бизнес-модели, которая соответствовала бы целям Парижского соглашения. Поэтому мы решили продать все (их акции - Ред.) и внести эти компании в черный список", - пояснил в интервью DW инвестиционный директор фонда Андерс Шельде.

Инвестиции в углеводороды сокращает и норвежский фонд

Стоит отметить, что MP Pension лишь следует глобальной тенденции. В данный момент, когда тема борьбы с глобальным потеплением занимает одно из центральных мест в мировой повестке дня, многие инвесторы задаются вопросом - стоит ли им продолжать вкладывать средства в нефтегазовые и угольные компании?

На улицах Осло становится все больше электромобилей

В марте 2019 года норвежский Государственный суверенный фонд (Government Pension Fund Global, GPFG), которым управляет Центробанк страны, объявил о сокращении инвестиций в углеводороды. Впрочем, не полностью: в фонде пояснили, что не будут отказываться от своей доли в таких гигантах, как Shell, BP, Total и ExxonMobil, где GPFG является держателем крупных пакетов акций. Вместо этого норвежцы намерены подталкивать эти компании к инвестициям в возобновляемые источники энергии и ставить конкретные сроки.

Полный выход был бы слишком смелым шагом: в конечном счете, значительную долю поступлений в суверенный фонд Норвегии обеспечивает крупнейшая в Западной Европе нефтедобывающая компания Equinor, в которой работают 170 тысяч человек. Это один из важнейших работодателей в пятимиллионной скандинавской стране. При этом в норвежском правительстве подчеркивают, что решение сократить инвестиции в нефтяные компании обусловлено сугубо финансовыми соображениями и с защитой климата никак не связано.

MP Pension: климат или экономика?

Что же касается МP Pension, то его выход из числа совладельцев нефтедобывающих компаний объясняется как раз инвестиционной стратегии датского фонда. Она предусматривает, что деятельность фонда должна соответствовать целям Парижского соглашения по климату.

Впрочем, такое решение принято, в том числе, и из экономических соображений. "В первую очередь нас интересует доходность инвестиций. Компании, чьи акции мы распродаем, последние 4-5 лет не приносили нам особого дохода, и мы не думаем, что в ближайшие 10-20 лет ситуация изменится", - рассказывает Андерс Шельде.

Газ - топливо на переходный период

В то же время MP Pension не планирует полностью отворачиваться от компаний, связанных с добычей ископаемых видов топлива - к примеру газа. "Газ на переходный период является топливом, которым можно будет заменить тот же уголь. Последний при сгорании выделяет в атмосферу почти вдвое больше СО2, чем природный газ", - подчеркивает инвестиционный директор датского фонда.

В MP Pension также планируют составить так называемый "белый список": в него вошли бы компании, которые по-прежнему ориентируются на традиционные виды топлива, однако добились существенного прогресса в вопросе защиты окружающей среды. "Пока в этом списке нет ни одной компании. Он пуст. Но я надеюсь, что он будет пополняться по мере нашего продвижения вперед", - резюмирует Шельде.

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