Почему в Петербурге не все рады переезду в город Верховного суда России

Активисты и оппозиционные политики из Центрального района Санкт-Петербурга сообщили DW, что готовятся обжаловать решение горсуда, отклонившего их иск к местным властям. Истцы добиваются отмены закона, приняв который, депутаты-единороссы исключили так называемый "сад на Неве" из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) - чтобы на его месте был построен судебный квартал.

Почему оппозиционеры и часть горожан не хотят видеть Петербург судебной столицей России, а также кто выиграет и кто проиграет от переезда Верховного суда из Москвы в город на Неве - у DW.

"Судебная власть в сторонке от исполнительной"

Перенос Верховного суда из Москвы в Петербург - не уникальный случай, когда первая столица России делится "судебными полномочиям" со второй. В 2008 году в историческом здании Сената и Святейшего синода в Петербурге начал работу Конституционный суд (КС) России. Таким образом, идея сделать город на Неве судебной столицей страны возобладала над звучавшей в начале нулевых идеей превратить его в столицу парламентскую - путем переноса туда Госдумы и Совета Федерации.

Конституционный суд России заседает в Санкт-Петербурге с 2008 года

В 2012 году новоизбранный президент Владимир Путин предложил вслед за Конституционным судом России отправить в Петербург и Верховный суд. В предвыборном интервью 2018 года он так объяснил свое решение: "Вопрос статусный, но тем не менее тоже важный. Петербург называют второй столицей, но столичных функций-то нет, это просто слова". По выражению Путина, "если судебная власть России будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет".

Переезд начался со скандала. В 2013 году Смольный решил расформировать больницу №31, а ее здание передать судьям Верховного суда. Горожане тогда выразили решительный протест - 115 тысяч человек подписали петицию. В ней говорилось, что Петербургу не нужен статус судебной столицы, который достанется путем уничтожения клиники. Даже сами судьи попросили "не ущемлять права больных".

Беглов захотел питерское "Зарядье"

Больницу в итоге оставили в покое, взамен город выделил участок в историческом центре на месте снесенного научного центра "Прикладная химия". Чтобы обеспечить переезд суда, к 2019 году, по подсчетам "Коммерсанта", было потрачено около 15 млрд рублей. Проектом занимается Управление делами президента на деньги из федерального бюджета. Всего судебный квартал должен был обойтись в 35 млрд рублей: на его территории планировалось разместить само здание суда, судебный департамент и жилой комплекс для судей.

Планы изменились в 2019 году во время предвыборной кампании тогда еще исполнявшего обязанности губернатора Александра Беглова. Во время приезда в город президента Путина Беглов предложил перенести судебный квартал на Смольную набережную - из-за того, что, по его словам, на изначально выбранной территории почва может быть отравлена находившимся здесь раньше химическим производством.

Парк "Зарядье" в Москве

А на, возможно, отравленной площадке Беглов захотел разбить современный арт-парк - по примеру московского "Зарядья". Позднее из предложенных вариантов петербуржцы онлайн-голосованием выбрали для парка название - "Тучков Буян". По задумке чиновников, это будет современное пространство с пешеходный маршрутом от Марсова поля и Летнего сада через Троицкую площадь и Александровский парк к островам. Заявки на разработку концепции парка уже подали к концу января более 200 компаний и архитектурных бюро из 50 стран, сообщили в Смольном.

Президент поддержал будущего губернатора Петербурга. Об уже потраченных 15 млрд никто не вспомнил (к слову, примерно в такую стоимость оценивалось строительство "Зарядья"). На эти деньги был подготовлен архитектурный проект, который теперь придется, как минимум, корректировать, снят и вывезен отравленный грунт и заложены фундаменты будущих зданий - которых там теперь не будет.

Верховный суд вместо "сада на Неве"

Судебному кварталу быстро подыскали новую площадку - так называемый "сад на Неве", это неофициальное название безымянной территории на Смольной набережной. Сад занимает 2,85 га и представляет собой зону с газоном и небольшим количеством деревьев и кустарников. Участок находился в перечне зеленых насаждений общего пользования. Депутатам законодательного собрания города понадобилось всего неделя и два заседания, чтобы принять закон, который вывел сад из данного перечня.

Александр Беглов

Местные жители и муниципальные депутаты округа, в котором предполагается разместить судебный квартал, сначала протестовали в пикетах и на митингах, а в конце прошлого года обжаловали закон в горсуде. Они указывают на то, что в Центральном районе обеспеченность жителей зелеными насаждениями даже с учетом "сада на Неве" была ниже нормы - поэтому по закону исключать его из ЗНОП было нельзя.

У судьи горсуда на этот счет оказалось другое мнение, поэтому в удовлетворении иска он отказал, хотя и признал, что зеленых насаждений в районе недостаточно. Один из истцов, житель района Ярослав Костров, рассказал DW, что юристы готовятся обжаловать решение суда первой инстанции во втором апелляционном суде.

Кто выиграет и проиграет от переезда Верховного суда

Объяснить смысл переноса Верховного суда в Петербург затрудняются даже опытные юристы. "У меня нет простого ответа на вопрос, зачем Петербургу статус судебной столицы, - говорит адвокат Александр Передрук. - Например, главная польза от переезда Конституционного суда России, по-моему, заключается в том, что многие граждане просто узнали о том, что такой суд есть. Количество обращений в КС резко увеличилось". Следующий после переезда суда 2009 год действительно стал рекордным - КС зарегистрировал тогда 20 тыс обращений.

Передрук считает, что больше всего от переезда выиграют петербургские юристы и бюджет города: "Возможно, переезд улучшит положение петербургских адвокатов и юристов, потому что их станут нанимать, чтобы они представляли в суде интересы заявителей. Вероятно, и больше налогов будет уходить в питерский бюджет. Судьи Верховного суда - люди состоятельные".

Муниципальный депутат округа "Смольнинское" Екатерина Кузнецова, поддержавшая иск о сохранении "сада на Неве", считает, что суду будет сложнее работать из Петербурга. "На заседаниях Верховного суда часто должны присутствовать представители Генпрокуратуры, Минюста, Госдумы и других ведомств. Я не представляю, как это будет технически организовано", - указывает Кузнецова.

Александр Передрук прогнозирует, что эти перемещения высокопоставленных чиновников из Москвы в Петербург потребуют дополнительных затрат - на "Сапсаны" и гостиницы. Правда, если гражданин проиграет государству процесс, то он эти издержки и понесет. Еще одна сложность - транспортная доступность Петербурга. "Не секрет, что в Москву гораздо проще и дешевле прилететь из других регионов. Сообщение со столицей у регионов лучше, чем с любой другой точкой нашей страны", - резюмировала Кузнецова.

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