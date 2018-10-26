 Почему в Гессене хотят отменить смертную казнь | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 27.10.2018

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Германия

Почему в Гессене хотят отменить смертную казнь

Хотя в ФРГ отменили смертную казнь еще в 1949 году, конституция земли Гессен до сих пор предусматривает такой способ наказания. 28 октября избиратели выскажутся по поводу его сохранения.

Обложка журнала Le Petit Parsien, на которой запечатлена казнь в Берлине (XIX век)

Обложка журнала Le Petit Parsien, на которой запечатлена казнь в Берлине в XIX веке

Убийца наносит Доротее Вайганд (Dorothea Weigand) одно ножевое ранение за другим, а затем перерезает жертве горло и прячет ее тело в лесу близ Марбурга. Вскоре сыщикам удается выйти на след преступника. Им оказывается сапожник Людвиг Гильберт (Ludwig Hilbert): мужчина не был готов жениться на своей беременной возлюбленной, но отцом незаконнорожденного ребенка становиться тоже не хотел. Суд выносит обвинительный приговор: смертная казнь путем отсечения головы.

14 октября 1864 года Гильберт был казнен на рыночной площади Марбурга: в этот день смертный приговор был приведен здесь в исполнение в последний раз. До 1920 года череп Гильберта хранился в марбургском патологоанатомическом институте, а затем странным образом исчез.

Здание в Лейпциге, где во времена ГДР приводились в исполнение смертные приговоры

Здание в Лейпциге, где во времена ГДР приводились в исполнение смертные приговоры

Однако куда большее любопытство вызывает другой факт: Конституция федеральной земли Гессен предусматривает смертную казнь за особо тяжкие преступления и сегодня, спустя 150 лет после казни Гильберта.

В воскресенье, 28 октября, когда пройдут выборы в гессенский ландтаг, у местных избирателей наконец появится возможность выразить свое мнение об устаревшей статье. Они смогут как отдать свой голос за ту или иную партию, так и решить судьбу 15 конституционных поправок, в том числе об отмене смертной казни.

В ФРГ смертную казнь отменили еще в 1949 году

"Обучаться ремеслу палача больше не будет смысла", - шутит депутат гессенского ландтага от Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Банцер (Jürgen Banzer). Он уверен, что порядка 4,4 млн избирателей решат избавиться от такого вида наказания. Впрочем, в Германии профессия палача уже давно не востребована: на федеральном уровне смертную казнь отменили еще в 1949 году, внеся соответствующее положение в Основной закон страны. А федеральное законодательство имеет приоритет над земельным: это означает, что гессенские судьи не вправе выносить кому-либо смертный приговор.

Юрген Банцер

Юрген Банцер

Что же касается федеральных земель, то в последний раз вопрос об отмене смертной казни был вынесен на голосование в Баварии в 1998 году: в результате соответствующую статью удалили из местной конституции.

А что если жители Гессена все же проголосуют за сохранение смертной казни? "Разумеется, теоретически все возможно, но я не думаю, что это произойдет. Скорее всего, о том, что здесь все еще предусмотрена смертная казнь, знает в лучшем случае каждый десятый", - поясняет Юрген Банцер.

В 1960-х в ФРГ звучали призывы к восстановлению смертной казни

В восточной части Германии отказались от высшей меры наказания значительно позже, чем в западной. Последним казненным на территории Западной Германии стал признанный виновным в убийстве механик Рихард Шу (Richard Schuh), которому 18 февраля 1949 года в Тюбингене отрубили голову.

Контекст

После выборов в Баварии правящим в Германии консерваторам и социал-демократам грозят потери и в Гессене. DW - о возможных последствиях для канцлера Меркель и ее правительства.

Четыре человека в Беларуси могут быть в любой момент расстреляны. Об этом 5 октября заявил правозащитник Андрей Полуда, представляя доклад о ситуации со смертной казнью в Беларуси. (05.10.2016)

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

Последним гражданским лицом, казненным в ГДР, стал детоубийца Эрвин Хагедорн (Erwin Hagedorn): это произошло 15 сентября 1972 года. А последним должностным лицом - капитан "штази" (восточногерманского министерства госбезопасности. - Ред.) Вернер Теске (Werner Teske), которого признали виновным в шпионаже и расстреляли 26 июня 1981 года.

А кто же был последним немецким палачом? Йоханн Райхарт (Johann Reichhart), который в период национал-социализма казнил более сотни членов движения сопротивления. Он умер 26 апреля 1972 года в баварском Дорфене, в нищете и презираемый многими.

Когда в начале 1960-х годов после череды убийств водителей такси в Западной Германии участились призывы к восстановлению смертной казни (их поддержал тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр), Райхарт решительно выступил против подобной инициативы. "Я не понимаю Аденауэра. Я бы никогда не стал снова этим заниматься!" - утверждал бывший палач.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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