Почему в Гессене хотят отменить смертную казнь

Убийца наносит Доротее Вайганд (Dorothea Weigand) одно ножевое ранение за другим, а затем перерезает жертве горло и прячет ее тело в лесу близ Марбурга. Вскоре сыщикам удается выйти на след преступника. Им оказывается сапожник Людвиг Гильберт (Ludwig Hilbert): мужчина не был готов жениться на своей беременной возлюбленной, но отцом незаконнорожденного ребенка становиться тоже не хотел. Суд выносит обвинительный приговор: смертная казнь путем отсечения головы.

14 октября 1864 года Гильберт был казнен на рыночной площади Марбурга: в этот день смертный приговор был приведен здесь в исполнение в последний раз. До 1920 года череп Гильберта хранился в марбургском патологоанатомическом институте, а затем странным образом исчез.

Здание в Лейпциге, где во времена ГДР приводились в исполнение смертные приговоры

Однако куда большее любопытство вызывает другой факт: Конституция федеральной земли Гессен предусматривает смертную казнь за особо тяжкие преступления и сегодня, спустя 150 лет после казни Гильберта.

В воскресенье, 28 октября, когда пройдут выборы в гессенский ландтаг, у местных избирателей наконец появится возможность выразить свое мнение об устаревшей статье. Они смогут как отдать свой голос за ту или иную партию, так и решить судьбу 15 конституционных поправок, в том числе об отмене смертной казни.

В ФРГ смертную казнь отменили еще в 1949 году

"Обучаться ремеслу палача больше не будет смысла", - шутит депутат гессенского ландтага от Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Банцер (Jürgen Banzer). Он уверен, что порядка 4,4 млн избирателей решат избавиться от такого вида наказания. Впрочем, в Германии профессия палача уже давно не востребована: на федеральном уровне смертную казнь отменили еще в 1949 году, внеся соответствующее положение в Основной закон страны. А федеральное законодательство имеет приоритет над земельным: это означает, что гессенские судьи не вправе выносить кому-либо смертный приговор.

Юрген Банцер

Что же касается федеральных земель, то в последний раз вопрос об отмене смертной казни был вынесен на голосование в Баварии в 1998 году: в результате соответствующую статью удалили из местной конституции.

А что если жители Гессена все же проголосуют за сохранение смертной казни? "Разумеется, теоретически все возможно, но я не думаю, что это произойдет. Скорее всего, о том, что здесь все еще предусмотрена смертная казнь, знает в лучшем случае каждый десятый", - поясняет Юрген Банцер.

В 1960-х в ФРГ звучали призывы к восстановлению смертной казни

В восточной части Германии отказались от высшей меры наказания значительно позже, чем в западной. Последним казненным на территории Западной Германии стал признанный виновным в убийстве механик Рихард Шу (Richard Schuh), которому 18 февраля 1949 года в Тюбингене отрубили голову.

Последним гражданским лицом, казненным в ГДР, стал детоубийца Эрвин Хагедорн (Erwin Hagedorn): это произошло 15 сентября 1972 года. А последним должностным лицом - капитан "штази" (восточногерманского министерства госбезопасности. - Ред.) Вернер Теске (Werner Teske), которого признали виновным в шпионаже и расстреляли 26 июня 1981 года.

А кто же был последним немецким палачом? Йоханн Райхарт (Johann Reichhart), который в период национал-социализма казнил более сотни членов движения сопротивления. Он умер 26 апреля 1972 года в баварском Дорфене, в нищете и презираемый многими.

Когда в начале 1960-х годов после череды убийств водителей такси в Западной Германии участились призывы к восстановлению смертной казни (их поддержал тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр), Райхарт решительно выступил против подобной инициативы. "Я не понимаю Аденауэра. Я бы никогда не стал снова этим заниматься!" - утверждал бывший палач.

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