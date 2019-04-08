Почему в Германии штрафуют за Instagram?

Жена известного немецкого футболиста должна заплатить штраф за свой Instagram. За что? И кто выписывает блогерам штрафы?
За последние полгода сразу несколько известных немецких блогеров проиграли суд из-за скрытой рекламы в своем Instagram. Законы в Германии не поменялись, но Instagram превратился в коммерческую платформу, и теперь эту социальную сеть рассматривают как площадку для рекламы. DW разбирается вместе с адвокатом.
Почему в постах Instagram нужно обозначать рекламу
В Германии Instagram относится к средствам массовой информации, и реклама там должна быть ясной, четкой и однозначной. "С законодательной точки зрения подписчиков рассматривают как потребителей. Поэтому они должны сразу понимать, что перед ними рекламный пост, иначе это нарушает закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)", - пояснила в интервью DW Мария Иванова (Maria Ivanova), адвокат из Кельна. При этом неважно, насколько популярен блогер: подписчиков может быть как меньше десятка, так и сотни тысяч.
Как блогеры должны помечать рекламу
Рекламные посты в Instagram немецкие блогеры должны обозначать словами "Werbung" ("реклама") или "Anzeige" ("объявление") в начале публикации. "Некоторые ставили хэштэги #ad или #sponsoredby, что было понятно для многих подписчиков. Но немецкие суды всегда рассматривают среднестатистических пользователей, а так как Instagram популярен среди детей 12-14 лет, для них эти слова могут быть незнакомыми", - рассказала Мария Иванова. Поэтому тэги #Werbung и #Anzeige - единственные приемлемые варианты. При этом будет считаться нарушением, если они спрятаны в конце рекламного поста с другими хэштэгами.
Это правило касается и русскоязычных блогеров в Германии, даже если они пишут исключительно на русском языке. В каждом конкретном случае будут рассматривать их аудиторию, часть которой могла подписаться за счет геотэгов и хэштэгов.
А если блогер сотрудничает с немецкими спонсорами, подписчики из Германии автоматически становятся его аудиторией. Когда пост на русском языке со скрытой рекламой написан про немецкие товары или услуги, блогер нарушает правила справедливой конкуренции.
Кто наблюдает за Instagram в Германии
В Германии работает несколькоорганизаций: объединение VSW, выступающее за справедливую конкуренцию, и Ассоциация по борьбе с недобросовестной конкуренцией (Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb) наблюдают не только за Instagram, но и за другими соцсетями и блогами. Эти организации делают предупреждения и могут подаватьна пользователей соцсетей в суд.
Штрафы за пост в Instagram
"Наверное, почти каждый известный блогер в Германии уже получил письмо-предупреждение от ассоциаций, которые следят за конкуренцией и рекламой. Обычно в таком случае нужно заплатить штраф в 200 евро, а если дело доходит до суда - покрыть судебные издержки и расходы на адвокатов. Конечно, 200 евро для популярного блогера - небольшая сумма, но это штраф за один пост. В нашумевшем деле Кати Хуммельс (Cathy Hummels) (жена немецкого футболиста Матса Хуммельса, у Instagram которой почти полмиллиона подписчиков - Ред.) насчитали 15 таких публикаций", - объяснила Мария Иванова. Окончательное решение по делу популярной в Instagram жены защитника сборной Германии по футболу Матса Хуммельса (Mats Hummels) суд примет в конце апреля этого года.
В некоторых случаях блогера нельзя упрекнуть в скрытой рекламе, даже когда марки продуктов отмечены на фотографиях и упомянуты в тексте. Например, если главная цель поста - не продвижение товара, а информирование своих подписчиков. "Это можно сравнить с женскими журналами: в них пишут о моде и упоминают известные марки, но не все статьи при этом рекламные", - считает адвокат Мария Иванова. Когда в публикации Instagram сообщают о плюсах и минусах продукта, пост считается информационным. Аккаунты, которые представляют какую-либо компанию, штрафовать в Германии не будут, ведь для пользователей очевидны коммерческие цели таких страниц.
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