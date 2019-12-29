 Почему в Германии начали запрещать праздничные фейерверки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2019

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Культура и стиль жизни

Почему в Германии начали запрещать праздничные фейерверки

Брюссель, Париж, Прага, - в некоторых городах Европы любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены. Их примеру теперь следуют и в Германии.

Главный фейерверк Кельна - у собора

В Германии новогодние фейерверки - прежде всего, частное дело. Немцы - большие любители проводить старый и встретить Новый год под залпы своего собственного салюта. На праздничную пиротехнику жители Германии тратят каждый год около 133 миллиона евро. Кто-то вместе с соседями организует мини-шоу у собственного дома, кто-то специально едет в центр города, чтобы присоединиться к шумной компании других празднующих. Правда, любительский фейерверк строго регулируется законом: делать это разрешается лишь с 31 декабря по 1 января. Тем, кто это предписание не соблюдает, грозит штраф до 10 тысяч евро. И приобрести праздничную пиротехнику в широкой распродаже можно в течение всего нескольких дней, в этом году - с 28 по 31 декабря. Нельзя пускать петарды вблизи больниц и домов для престарелых, а также в природоохранных зонах. К тому же все больше городов объявляют отдельные районы закрытыми для пиротехники.

Запрет на фейерверк ради безопасности

В конце уходящего года информационное агенство dpa провело опрос среди 53 городов и общин. Чуть больше половины из них заявили о планах ввести ограничения, которые касаются, в основном, исторических центров и пешеходных зон. Среди них - Аугсбург, Бамберг, Дюссельдорф, Гамбург, Мюнхен, Нюрнберг, Шуттгарт.

Фейерверк в Бранденбургских ворот

Фейерверк в Бранденбургских ворот

Это диктуется, прежде всего, мерами безопасности - главным образом, там, где собирается много народа. Берлин, например, в этом году запретил любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где проходит самая большая в мире новогодняя вечеринка под открытым небом. В Кельне территория у Кельнского собора будет огорожена. У всех, кто захочет на нее пройти, будут досматривать сумки и рюкзаки, а петарды, ракеты и даже бенгальские огни будут изымать. Это часть городской концепции безопасности, разработанной после злополучной новогодней ночи с 2015-го на 2016 год.

Контекст

Перед Рождеством многие в Германии задумываются не только над тем, где и какие подарки купить любимым, но и как экологично их упаковать. Делимся идеями!

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Организация Deutsche Umwelthilfe хочет снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах мелкодисперсной пылью, призывая муниципалитеты запретить любительские фейерверки в отдельных районах. (07.01.2019)

Комиссия ландтага подвергла жесткой критике как действия самих полицейских, не сумевших остановить правонарушения, так и их начальства. (31.03.2017)

Еще одна проблема связана с пиротехникой, с которой неправильно обращаются или которую нелегально приобретают за рубежом. За нее, кстати, грозит штраф до 50 тысяч евро и в особых случаях даже лишение свободы на несколько лет. Из-за того, что петарды выстреливают раньше времени или оказываются слишком мощными, ежегодно в отделениях "скорой помощи" оказываются тысячи человек с ожогами и контузиями. Такие случаи были в прошлом году и в Гамбурге. На сей раз у озера в центральной части города любительские фейерверки запрещены.

Где-то муниципальные власти руководствуются также желанием спасти культурно-исторические памятники от повреждений. Так, пиротехника не допускается у Нюрнбергской крепости или в Старом городе Гослара.

Фейерверк вредит экологии и горожанам

За то, чтобы вообще запретить частные фейерверки, выступают и экологи. Громкие залпы вызывают страх и панику у птиц и животных. После новогодней ночи от пиротехники остаются горы мусора. Кроме того, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) уже на протяжении многих лет говорит о вреде мелкодисперсной пыли, которую пиротехника выделяет при сгорании и которая загрязняет воздух в городах до предельно высокого уровня. 

В этом году DUH обратилась с требованиями о запрете любительских фейерверков в центрах почти сотни городов, где уровень загрязнения воздуха и так превышает нормы Всемирной организации здравоохранения. При этом экологи не хотят совсем лишать удовольствия любителей красочных салютов. В качестве альтернативы DUH призывает города организовывать профессиональные фейерверки в формате световых и лазерных шоу. В пример ставят Париж, где любительские фейерверки запрещены, а профессиональный устраивают у Триумфальной арки с помощью световых эффектов. Из немецких городов так же теперь поступают в баварском Ландсхуте и в Штутгарте.

Световой фейерверк у Триумфальной арки в Париже

Световой фейерверк у Триумфальной арки в Париже

Треть городов, к которым обратилась DUH, одобрили инициативу экологов и уже хотя бы частично приняли соответствующие меры. Жители двух десятков городов, которые еще раздумывают или напрочь отказались что-то менять, запустили онлайн-петиции. В целом, по опросам, 60 процентов немцев - за то, чтобы любительские фейерверки запретили в городских центрах.

Но сделать это в Германии не так просто. Для этого должна быть очевидной потенциальная опасность. Например, если в центре города есть много старинных фахверковых зданий или если в каком-то районе уже произошли события, угрожающие здоровью и жизни людей, - как это было в Кельне. Загрязнение воздуха в качестве причины законодательством не предусмотрено. Поэтому DUH потребовало внести небольшие изменения, которых было бы достаточно для того, чтобы у городских и сельских властей было больше свободы в принятии решений. Теперь слово за политиками.

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    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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В Германии есть немало интересных традиций на Новый год. Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.  

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