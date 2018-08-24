Почему в Армении были рады визиту Ангелы Меркель

Многие в Армении оценили визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) именно как поддержку новой власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, начавшей борьбу с коррупцией, объявившей о независимости судов, запрете монополий и неизменности курса на развитие прав и свобод человека.

Единая позиция по ключевым вопросам

Лидеры двух стран в пятницу, 24 августа, обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС. Стороны назвали отношения между двумя странами хорошими с перспективой расширения. К примеру, в числе сфер приоритетного перспективного сотрудничества канцлер ФРГ назвала экономику, информационные технологии, образование и науку.

"Мы рады подписанию соглашения об ассоциации Армении с ЕС и готовы внести свой вклад в его реализацию", - заявила Меркель в Ереване. Пашинян в свою очередь подчеркнул, что "Армения не будет делать резких поворотов во внешней политике, и собирается развивать отношения как с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ, так и отношения с ЕС и с Германией". В ходе обсуждений стороны пришли к пониманию, что рынок ЕАЭС имеет для Армении особое значение. Между Арменией и ЕС имеется особый режим торговли, позволяющий расширять объемы товарооборота. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Армения может быть прекрасным примером сотрудничества с Россией и ЕС. Собеседники поговорили также об армянах, пытающихся найти убежище в Германии.

Результаты визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван обнадеживающими считают все армянские СМИ и аналитики. Они единодушны, что после прихода к власти в стране новых людей отношения между Арменией и Германией окажутся на более высоком уровне.

Станет ли Армения мостом между ЕС и ЕАЭС?

"Визит канцлера следует рассматривать в контексте развития отношений со всеми странами Южного Кавказа, однако не следует упускать из виду тот интерес, который появился к Армении после "бархатной революции", - сказал DW доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян.

Кроме того, по его словам, Армения является лидером в регионе по научным и культурным связям с Германией. Германия, напомнил он, третий по объемам товарооборота партнер Армении в мире и первый - в Европе. Манасерян отметил активную роль в развитии связей между Арменией и Германией банка KFW, общество международного сотрудничества GIZ, ряда известных фондов, а также подчеркнул, что в стране работают свыше 150 предприятий с немецким капиталом.

"Представляя и интересы ЕС, Германия хочет установить более тесные отношения во всех возможных сферах и вывести страны Южного Кавказа из-под влияния России, - считает армянский эксперт. - Неслучайно Армения, Грузия, Азербайджан вместе с Беларусью, Молдовой и Украиной активно сотрудничают с Германией также в формате Восточного партнерства ЕС". Учитывая, что из этих стран только Армения сохраняет баланс и развивает взаимовыгодные торгово-экономические отношения одновременно с ЕС и ЕАЭС, страна может стать мостом между ними, заметил Манасерян.

Армения благодарна Германии

Армения очень тепло встретила Ангелу Меркель. "Не в последнюю очередь на отношении армянского общества к Германии сказалось признание в 2016 году Геноцида армян в Османской империи", - считает политолог Айк Халатян. Кроме того, Германия поддерживает Армению в вопросе разрешения карабахского конфликта усилиями Минской группы ОБСЕ и исключительно мирным путем, что канцлер подтвердила и во время визита в Ереван, отмечает эксперт.

Значимость визита Меркель в Ереван трудно переоценить, поскольку Германия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Армении и лидером ЕС. По словам Халатяна, без согласия Берлина вряд ли удастся добиться прогресса в важных для Еревана вопросах: увеличении европейской финансовой помощи, либерализации визового режима с ЕС, в целом развития и углубления торгово-экономических и политических связей с Евросоюзом. "Судя по заявлениям лидеров двух стран по итогам переговоров в Ереване, им удалось найти взаимопонимание по всем ключевым вопросам", - заключил Айк Халатян.

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