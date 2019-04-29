Почему в Австрии растет давление на журналиста, бравшего интервью у Путина

Армин Вольф - один из самых уважаемых телеведущих в Австрии. В 2018 году он брал ставшее знаменитым интервью у Владимира Путина. Сейчас одна из политических партий требует его отставки. За что?
Незадолго до Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, из Австрии приходят сообщения о растущем давлении на одного из самых знаменитых и уважаемых журналистов страны. Армин Вольф (Armin Wolf) оказался под огнем критики правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), правящей в коалиции с консерваторами из Австрийской народной партии (АНП). Некоторые обозреватели полагают, что под угрозой оказалась свобода печати в альпийской республике.
Что стало поводом для критики Армина Вольфа
Конфликт вспыхнул из-за инцидента в конце апреля во времяинтервью Вольфа с генеральным секретарем АПС и главой ее списка на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент Харальдом Вилимски (Harald Vilimsky) на телеканале ORF. Эта партия давно выступает против притока в страну мигрантов и снова вошла в состав правительства в конце 2017 года, получив поддержку австрийских избирателей на новой волне антимигрантских настроений.
В ходе интервью журналист спросил генсека АПС о его отношении к скандальному стихотворению, которое было опубликовано накануне Пасхи в партийной листовке городка Браунау на границе с Германией. Стихотворение, написанное от имени "городской крысы" и направленное против мигрантов и беженцев, вызвало волну критики, в том числе со стороны канцлера Себастиана Курца (Sebastian Kurz), и привело к отставке вице-бургомистра Браунау, члена АПС.
Вилимски в беседе с Вольфом встал на защиту коллеги по партии в этой истории, и тогда Вольф спросил его об отношении к антимигрантскому плакату молодежной организации АПС в регионе Штирия. На плакате, который используется на сайте уже около года и висит там до сих пор, изображена пара австрийцев в традиционной одежде, окруженная мрачными фигурами с бородами и кривыми носами - очевидно, символизирующих мигрантов-мусульман. Рисунок подписан "Tradition schlägt Migration", что можно перевести как "Традиции лучше миграции". При этом для сравнения на экран в студии было спроецировано расистское изображение еврея из антисемитской немецкой газеты "Штурмовик" ("Der Stürmer") времен национал-социализма. Два рисунка, по мнению Армина Вольфа, стилистически были похожи.
Журналисту предложили уйти в долгий отпуск
Вилимски был явно шокирован сравнением и заявил, что это "скандал", который "не может остаться без последствий". Вскоре в одном из интервью он потребовал увольнения журналиста, обвинив его в предвзятости. Глава партии АПС и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе (Hans-Christian Strache) назвал интервью "отвратительным" и заявил, что будет с новой силой бороться за отмену абонентской платы на финансирование общественно-правового вещания в Австрии. Глава одного из контрольных органов ORF, сам бывший глава АПС, посоветовал журналисту взять длительный отпуск - на что тот в своем блоге ответил отказом.
На защиту Вольфа помимо прочих встали его непосредственный начальник, глава ORF Александр Врабец (Alexander Wrabetz), а также многие известные коллеги из соседней Германии. Кроме того, в его поддержку выступил Союз журналистов Германии (DJV), написавший в микроблоге Twitter: "Враги свободы прессы не должны победить".
Журналист, взявший "образцовое" интервью у Путина
Чтобы понять эти события, нужно знать, о ком идет речь. 52-летний Армин Вольф ведет на телеканале ORF вечернюю новостную программу ZiB2. В немецкоязычных СМИ журналиста нередко называют "визитной карточкой" канала. Его фирменный стиль - вежливые, но жесткие интервью, за которые его недолюбливают политики.
Российской публике Армин Вольф мог запомниться интервью с Владимиром Путиным накануне визита российского президента в Австрию в июне 2018 года. Эту почти часовую беседу, во время которой Вольф более 10 раз перебивал российского президента, пытаясь получить от него ответ на поставленные критические вопросы, некоторые обозреватели считают лучшим интервью западных СМИ с Путиным за последние годы. Немецкий портал о СМИ Meedia.de назвал его примером "образцовой журналистики".
Нынешний конфликт Вольфа с правыми популистами - не первый. Глава АПС Штрахе в феврале 2018 разместил в социальной сети Facebook фото телеведущего с обвинением в распространении "лжи и фейковых новостей". Журналист подал в суд, но до приговора дело не дошло - Штрахе публично извинился, назвав Вольфа "всегда корректным и профессиональным журналистом".
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