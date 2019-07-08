Почему военный парад в Украине может состояться вопреки Зеленскому

За полторы недели до досрочных парламентских выборов в Украине новый президент страны Владимир Зеленский принял решение, которое вызвало горячую дискуссию в обществе. В опубликованном во вторник, 9 июля, видеообращении Зеленский объявил об идее отменить военный парад в День независимости, который отмечается 24 августа. Глава государства назвал его "помпезным и точно недешевым". Вместо этого президент предложил потратить 300 миллионов гривен (около 10 миллионов евро) на премии военным. При этом президент пообещал, что празднование Дня независимости и "чествование героев" состоится, но в другой форме.

Зеленский (в центре) во время посещения Луганской области, июль 2019

Это решение вызвало волну критики, в основном со стороны политических оппонентов президента Зеленского, которые явно рассчитывают заработать на этом очки перед выборами - но не только. Чтобы понять эмоциональную реакцию украинского общества, нужно знать предысторию вопроса.

Почему в Украине спорят о параде в День независимости

Дискуссия о том, нужно ли проводить парад в День независимости, стала в Украине почти традицией, в отличие от самих парадов. При этом аргументы изменились. Если 10 и более лет назад говорили, что бюджетные деньги нужно экономить и, мол, бряцание оружием - пережиток прошлого, то сейчас от противников парада можно услышать, что военные и техника нужнее на востоке страны, где продолжаются боевые столкновения с сепаратистами. В свою очередь, сторонники парада уверены, что он важен как символ единства армии и народа, как демонстрация силы и новых вооружений, а также напоминание о том, что в стране идет война.

Военная техника на параде в Киеве, 24 августа 2018 года

Как и в России, военные парады с участием военной техники традиционно проводились в Украине 9 мая, но в последние годы на фоне конфликта с РФ это празднование становилось все менее масштабным. Парад в День независимости в Киеве начали проводить в середине 1990-х, правда, не каждый год и не всегда с участием военной техники. При президенте Викторе Януковиче парады не проводились, их возобновил Петр Порошенко в 2014 году - первый год аннексии Крыма и войны в Донбассе. Тот первый после перерыва парад до сих пор вызывает споры, поскольку проводился в момент, когда вблизи Иловайска попали в окружение и гибли бойцы добровольческих батальонов и регулярной армии. Критики упрекают Порошенко в том, что техника и военные тогда были нужнее на фронте. Возможно, это было одной из причин, по которой на параде в 2015 году военной техники не было.

В последующие годы танки, пушки и самолеты появились снова, а сам парад становился все более ярким и масштабным. В 2017 году его участниками впервые стали солдаты стран НАТО и ряда бывших советских республик: вместе с украинскими военными маршировали с флагами своих стран роты из США, Великобритании, Польши, Литвы, а также Грузии и Молдавии. С трибуны их приветствовали высокопоставленные гости, в том числе тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. В 2018 году парад тоже был особенным - впервые были показаны новые образцы техники, также в нем принял участие сводный женский батальон ВСУ. В последние годы часть техники и военнослужащие с парада отправлялись на восток Украины.

Участников АТО призывают выйти на свой парад

Известных в Украине имен среди поддержавших идею Зеленского немного. Один из них - дизайнер и блогер Лиза Богуцкая, которая баллотируется в парламент от партии Зеленского "Слуга народа". Военные парады "аморальны", поскольку техника с них "никогда не попадала на фронт", написала Богуцкая у себя в профиле в Facebook. Вместо парадов она считает правильной идею финансовых премий военным.

Порошенко во время празднования Дня независимости, 24 августа 2016 года

Как отнеслись к идее Зеленского сами военные в зоне конфликта в Донбассе, оценить трудно. Немало из них на выборах президента голосовало за Зеленского, хотя у Порошенко в этой группе избирателей был по итогам голосования небольшой перевес.

Сам экс-президент выступил с критикой идеи Зеленского. Парад - это "событие, когда народ имеет возможности отдать честь и уважение своей армии", а лишать его этого "недальновидно", заявил Порошенко. Спикер Верховной рады Андрей Парубий, который баллотируется в новый парламент от партии Порошенко "Европейская солидарность", на заседании парламента в среду, 10 июля, также выступил с критикой и призвал военных, ветеранов и волонтеров выйти на Крещатик в День независимости. За проведение парада выступил и премьер-министр Владимир Гройсман. На заседании правительства в среду он предложил и парад провести, и военных финансово поддержать.

Инициатива провести парад, несмотря на его отмену, быстро распространилась в социальных сетях, в том числе под хэштегом #Наш_парад2019. Сторонники этой идеи планируют мобилизовать ветеранов АТО, антитеррористической операции, как называли ее в Украине до переименования в Операцию объединенных сил (ООС). В последние годы ветераны боевых действий и так были участниками парадов на Крещатике.

Один из инициаторов такой акции протеста - Александр Погребинский, кандидат в депутаты от партии Порошенко. "Парад - это сигнал единства армии и ВСУ", - сказал Погребинский DW. - "Важно, чтобы люди видели тех, кто защищает страну". Кроме того, он назвал парад важным сигналом западным партнерам Украины. Известный журналист Виталий Гайдукевич, с недавнего времени член политсовета партии Порошенко, назвал парад "важным мероприятием идеологического влияния на врага", который также призван "мотивировать своих граждан". В беседе с DW Гайдукевич отметил, что в минувшие годы парад был "воспитательным элементом", поскольку демонстрировал преемственность поколений в отстаивании украинской независимости.

Тем временем на сайте президента Украины зарегистрированы две петиции с просьбой пересмотреть решение об отмене парада. Автор одной из них считает, что "отмена военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции". Для рассмотрения петиция должна набрать 25 тысяч подписей за три месяца. На момент написания статьи эта петиция набрала десятую часть требуемого числа подписей.

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