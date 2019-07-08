 Почему военный парад в Украине может состояться вопреки Зеленскому | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.07.2019

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Украина

Почему военный парад в Украине может состояться вопреки Зеленскому

Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад в День независимости вызвало в стране волну критики. Оппоненты президента уже придумали, что делать.

Военный парад в Киеве, 24 августа 2017 года

Военный парад в Киеве, 24 августа 2017 года

За полторы недели до досрочных парламентских выборов в Украине новый президент страны Владимир Зеленский принял решение, которое вызвало горячую дискуссию в обществе. В опубликованном во вторник, 9 июля, видеообращении Зеленский объявил об идее отменить военный парад в День независимости, который отмечается 24 августа. Глава государства назвал его "помпезным и точно недешевым". Вместо этого президент предложил потратить 300 миллионов гривен (около 10 миллионов евро) на премии военным. При этом президент пообещал, что празднование Дня независимости и "чествование героев" состоится, но в другой форме.

Зеленский (в центре) во время посещения Луганской области, июль 2019

Зеленский (в центре) во время посещения Луганской области, июль 2019

Это решение вызвало волну критики, в основном со стороны политических оппонентов президента Зеленского, которые явно рассчитывают заработать на этом очки перед выборами - но не только. Чтобы понять эмоциональную реакцию украинского общества, нужно знать предысторию вопроса.

Почему в Украине спорят о параде в День независимости

Дискуссия о том, нужно ли проводить парад в День независимости, стала в Украине почти традицией, в отличие от самих парадов. При этом аргументы изменились. Если 10 и более лет назад говорили, что бюджетные деньги нужно экономить и, мол, бряцание оружием - пережиток прошлого, то сейчас от противников парада можно услышать, что военные и техника нужнее на востоке страны, где продолжаются боевые столкновения с сепаратистами. В свою очередь, сторонники парада уверены, что он важен как символ единства армии и народа, как демонстрация силы и новых вооружений, а также напоминание о том, что в стране идет война.

Военная техника на параде в Киеве, 24 августа 2018 года

Военная техника на параде в Киеве, 24 августа 2018 года

Как и в России, военные парады с участием военной техники традиционно проводились в Украине 9 мая, но в последние годы на фоне конфликта с РФ это празднование становилось все менее масштабным. Парад в День независимости в Киеве начали проводить в середине 1990-х, правда, не каждый год и не всегда с участием военной техники. При президенте Викторе Януковиче парады не проводились, их возобновил Петр Порошенко в 2014 году - первый год аннексии Крыма и войны в Донбассе. Тот первый после перерыва парад до сих пор вызывает споры, поскольку проводился в момент, когда вблизи Иловайска попали в окружение и гибли бойцы добровольческих батальонов и регулярной армии. Критики упрекают Порошенко в том, что техника и военные тогда были нужнее на фронте. Возможно, это было одной из причин, по которой на параде в 2015 году военной техники не было.

В последующие годы танки, пушки и самолеты появились снова, а сам парад становился все более ярким и масштабным. В 2017 году его участниками впервые стали солдаты стран НАТО и ряда бывших советских республик: вместе с украинскими военными маршировали с флагами своих стран роты из США, Великобритании, Польши, Литвы, а также Грузии и Молдавии. С трибуны их приветствовали высокопоставленные гости, в том числе тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. В 2018 году парад тоже был особенным - впервые были показаны новые образцы техники, также в нем принял участие сводный женский батальон ВСУ. В последние годы часть техники и военнослужащие с парада отправлялись на восток Украины.

Участников АТО призывают выйти на свой парад

Известных в Украине имен среди поддержавших идею Зеленского немного. Один из них - дизайнер и блогер Лиза Богуцкая, которая баллотируется в парламент от партии Зеленского "Слуга народа". Военные парады "аморальны", поскольку техника с них "никогда не попадала на фронт", написала Богуцкая у себя в профиле в Facebook. Вместо парадов она считает правильной идею финансовых премий военным.

Порошенко во время празднования Дня независимости, 24 августа 2016 года

Порошенко во время празднования Дня независимости, 24 августа 2016 года

Как отнеслись к идее Зеленского сами военные в зоне конфликта в Донбассе, оценить трудно. Немало из них на выборах президента голосовало за Зеленского, хотя у Порошенко в этой группе избирателей был по итогам голосования небольшой перевес.

Сам экс-президент выступил с критикой идеи Зеленского. Парад - это "событие, когда народ имеет возможности отдать честь и уважение своей армии", а лишать его этого "недальновидно", заявил Порошенко. Спикер Верховной рады Андрей Парубий, который баллотируется в новый парламент от партии Порошенко "Европейская солидарность", на заседании парламента в среду, 10 июля, также выступил с критикой и призвал военных, ветеранов и волонтеров выйти на Крещатик в День независимости. За проведение парада выступил и премьер-министр Владимир Гройсман. На заседании правительства в среду он предложил и парад провести, и военных финансово поддержать.

Контекст

Вместо того, чтобы тратить средства на "помпезный" парад, Владимир Зеленский заявил, что выделит 300 млн гривен на премии всем украинским военнослужащим. (09.07.2019)

Военный парад в рамках празднования Дня независимости Украины киевские власти использовали для демонстрации уверенности в своей победе в Донбассе, считают эксперты. (24.08.2014)

На параде ко Дню независимости 24 августа украинские военные впервые произнесли приветствие "Слава Украине!". На Западе не все отнеслись к этому нововведению с пониманием. (24.08.2018)

Инициатива провести парад, несмотря на его отмену, быстро распространилась в социальных сетях, в том числе под хэштегом #Наш_парад2019. Сторонники этой идеи планируют мобилизовать ветеранов АТО, антитеррористической операции, как называли ее в Украине до переименования в Операцию объединенных сил (ООС). В последние годы ветераны боевых действий и так были участниками парадов на Крещатике.

Один из инициаторов такой акции протеста - Александр Погребинский, кандидат в депутаты от партии Порошенко. "Парад - это сигнал единства армии и ВСУ", -  сказал Погребинский DW. - "Важно, чтобы люди видели тех, кто защищает страну". Кроме того, он назвал парад важным сигналом западным партнерам Украины. Известный журналист Виталий Гайдукевич, с недавнего времени член политсовета партии Порошенко, назвал парад "важным мероприятием идеологического влияния на врага", который также призван "мотивировать своих граждан". В беседе с DW Гайдукевич отметил, что в минувшие годы парад был "воспитательным элементом", поскольку демонстрировал преемственность поколений в отстаивании украинской независимости.

Тем временем на сайте президента Украины зарегистрированы две петиции с просьбой пересмотреть решение об отмене парада. Автор одной из них считает, что "отмена военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции". Для рассмотрения петиция должна набрать 25 тысяч подписей за три месяца. На момент написания статьи эта петиция набрала десятую часть требуемого числа подписей. 

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