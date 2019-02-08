Почему бундесвер не спешит принимать на работу имамов

Военнослужащим христианского вероисповедания бундесвер предлагает услуги священников, солдаты-мусульмане требуют, чтобы в армии появились и имамы. Но Минобороны ФРГ с этим не торопится.
В немецкой армии в настоящий момент проходят военную службу почти 1500 солдат мусульманского вероисповедания. Среди них - Нариман Хаммути-Райнке (Nariman Hammouti-Reinke), лейтенант флота. Она родилась в 1979 году в Германии, ее родители родом из Марокко. В немецкой армии Нариман - с 2005 года. В составе воинских отрядов она уже дважды была в Афганистане. Однако мусульманке порой непросто служить в бундесвере. "Я всегда помню о том, что во время военных операций могу погибнуть. Чтобы быть погребенной в соответствии с законами моей религии, а не так, как мои сослуживцы-христиане - в гробу, облаченной в военную форму, - я приняла некоторые меры. Мое тело необходимо будет обмыть и обернуть в саван, поэтому во время командировок в Афганистан я всегда ношу свой саван с собой в сумке", - рассказывает Нариман корреспонденту DW.
Военнослужащим христианского вероисповедания бундесвер предлагает услуги священников, но для мусульман подобный "сервис" пока отсутствует. И хотя Нариман Хаммути-Райнке все чаще поднимает этот вопрос, результата по-прежнему нет. И это очень расстраивает и Нариман, и ее коллег-мусульман.
Все ли религии равны перед законом?
Конституция Германии не только гарантирует защиту свободы вероисповедания, но и предусматривает, что все религии должны быть равны перед законом и каждый верующий имеет право беспрепятственно исповедовать свою религию. Мусульмане - крупнейшая религиозная группа в бундесвере после христиан. Ссылаясь на конституцию, военнослужащие исламского вероисповедания требуют, чтобы в немецкую армию принимали на работу и имамов.
Нариман Хаммути-Райнке, возглавляющая Союз немецких солдат, рассказывает, что она лично общалась по этому вопросу с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Однако за минувшие семь лет дело с мертвой точки не сдвинулось.
Министерство обороны ФРГ в ответ на вопрос о приеме на работу имамов сообщило, что в настоящий момент ведутся переговоры с Немецкой исламской конференцией (DIK). Представители DIK в свою очередь заявляют, что правительство занимается этой темой без особого энтузиазма. Бурхан Кешичи (Burhan Kesici), председатель DIK, поясняет, что правительство Германии действительно обратилось к ним с просьбой сформировать рабочую группу, которая занялась бы этим вопросом. После того как DIK это сделала, представители правительства больше не выходили на связь. "По-видимому, кому-то не хочется, чтобы дело продвигалось вперед", - делает вывод Кешичи.
Оппозиция критикует молчание правительства
Правительство Германии постоянно подчеркивает, что оно поддерживает культурное многообразие солдат бундесвера, и говорит о необходимости привлекать на военную службу граждан Германии с миграционным прошлым. И то, что вопрос о появлении в бундесвере имамов по-прежнему остается без решения, вызывает критику у оппозиции.
"Настало время принять и уважать религиозное многообразие. Солдатам необходимо обеспечить религиозную поддержку вне зависимости от их веры, - говорит Тобиас Линднер (Tobias Lindner), советник по вопросам политики безопасности в партии "Союз 90"/"зеленые". - Непонятно, что именно Урсула фон дер Ляйен проверяет семь лет".
Социал-демократы также выступают за прием на работу в бундесвер исламских священнослужителей, но для этого, по мнению представителей СДПГ, необходимо урегулировать несколько моментов, в том числе вопрос, кто будет нанимать имамов и кто будет выплачивать им зарплату. "Но главный вопрос состоит в том, где взять имамов, которым солдаты будут доверять и которые станут для них моральным авторитетом", - говорит Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu), представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам оборонной политики.
Солдатам христианского вероисповедания, продолжает Фельгентрой, предоставляют услуги священников на основе договора между государством и католической и протестантской церквями. В случае с приемом на работу имамов этот вариант не сработает. "Организационная структура ислама отличается от христианской - так сложилось традиционно и в силу теологических причин. В исламе нет единой церкви, локальные религиозные авторитеты действуют внутри отдельных общин, поэтому у нас нет единого контактного лица, и нам приходится иметь дело с рядом разных организаций. Так что модель нашего общения с христианской церковью нельзя перенести на ислам", - поясняет политик.
Как найти имамов в Германии?
Большинство живущих в Германии мусульман относятся к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DITIB), одной из крупнейших исламо-суннитских организаций в Германии. Еще до недавнего времени DITIB был для немецких ведомств одним из главных партнеров по исламским вопросам, однако с недавнего времени отношения между Берлином и Анкарой ухудшились.
Кроме того, DITIB стали подозревать в том, что он все больше вмешивается в политические дела, и что союзу диктует свою волю турецкое правительство. В итоге Берлин заморозил сотрудничество с DITIB. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выступали за то, чтобы обучать имамов в Германии, делая их более независимыми.
Нариман Хаммути-Райнке считает, что все эти дискуссии не должны препятствовать приему на работу в бундесвер имамов. "Конечно, я понимаю, что из-за соображений безопасности определенным политическим течениям не стоит проникать в бундесвер", - говорит она. Однако подобные опасения не объясняют, почему по сей день нет никакого прогресса в вопросе религиозной поддержки мусульман в бундесвере. Уже появились теологи, продолжает собеседница DW, получившие образование в университете Оснабрюка и не имеющие никаких связей с какой-либо другой страной. По мнению Нариман Хаммути-Райнке, их можно без опасений обучить и принять на работу в вооруженные силы Германии.
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