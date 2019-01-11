Почему буксует торговля Германии с Россией?

Доля 29 стран восточноевропейского региона (от Словении до Киргизии) в немецкой внешней торговле составляет 20 процентов. Экспорт Германии в эти государства в первые восемь месяцев 2019 года увеличился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как в целом немецкие поставки на мировой рынок возросли только на 0,5%.

Противоположный тренд был в торговле Германии с Россией. Ее общий объем уменьшился на 5,1%, а импорт из России - даже на 10,5%. Такие данные привел 14 ноября на пресс-конференции в Берлине новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes), сменивший на этом посту Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele).

Для России рост ВВП в 1% слишком мал

Отвечая на вопрос о причинах столь существенного спада в германо-российской торговле, Оливер Хермес указал на ожидаемый по итогам 2019 года рост ВВП России всего на 1%, что, по его словам, "для страны, которой надо так много наверстывать, слишком мало".

Оливер Хермес

Снижение двустороннего товарооборота он объясняет "недостаточным реформаторским усердием", низкими ценами на нефть и другое сырье, а также аварией на нефтепроводе "Дружба". Санкционный режим тоже играет определенную роль, но далеко не решающую. Санкции, заявил Хермес, в целом не оказывают прямого влияния на промышленные предприятия, они имеют опосредованное воздействие, замедляя темпы экономического роста в России.

К переориентации России на Китай и другие азиатские страны у председателя Восточного комитета амбивалентное отношение. С одной стороны, он указывает на тот факт, что от этого выигрывают многие дочерние предприятия немецких фирм в странах Азии, что, однако, по понятным причинам не находит отражения в немецкой внешнеторговой статистике.

"Так что переориентация России на Азию не привела к исключению немецких компаний из бизнеса на российском рынке", - пояснил Хермес. Но, с другой стороны, немецкий бизнес, разумеется, не в восторге. "С нашей точки зрения, - добавил он, - нам бы больше понравилась переориентация России в обратном направлении".

Как ЕС может помочь примирению России и Украины?

Шанс для этого глава Восточного комитета видит в налаживании более тесных отношений ЕС с Евразийским экономическим союзом. В будущем он видит перспективу создания таким образом единого экономического пространства на территории от Лиссабона до Владивостока. Восточный комитет ожидает от нового состава Еврокомиссии начала диалога с ЕАЭС о снижении таможенных барьеров и гармонизации норм, стандартов и правил сертификации товаров.

Обмен пленными - начало разрядки в отношениях России с Украиной?

Оливер Хермес приветствует начало процесса разрядки напряженности в отношениях между Россией и Украиной, чего удалось добиться, по его оценке, главным образом за счет усилий нового украинского президента. По мере реализации минских соглашений, "по принятии зримых и устойчивых мер в деле мирного урегулирования", заявил он, следует начинать и процесс отмены санкций ЕС.

Но и Евросоюз со своей стороны мог бы содействовать процессу примирения. Так, Восточный комитет предлагает Еврокомиссии возобновить переговоры с Москвой о визовой либерализации, реанимировать деятельность в России Европейского банка реконструкции и развития, а также вернуться к энергетическому диалогу между ЕС и Россией.

"Северный поток - 2" не заменит украинский транзит

В завершении реализации проекта "Северный поток - 2" (осталось проложить последние 300 километров) Оливер Хермес также видит вклад в сближение России с Европейским Союзом. Для конечных потребителей и промышленных предприятий в Европе и особенно в Германии, где приняты решения о постепенном отказе и от ядерной, и от угольной энергогенерации, уверен он, увеличение импорта газа обеспечит стабильность цен на электроэнергию.

Немецкий Любмин готовится принять "Северный поток - 2"

При этом глава Восточного комитета специально подчеркнул, что "Северный поток - 2" не станет альтернативой украинскому транзиту российского газа в Европу. Во-первых, еще неясно какие мощности в сухопутных газопроводах-ответвлениях будут зарезервированы для газа из "Северного потока - 2".

А, во-вторых, заявил Хермес, украинский транзит останется необходимым для обеспечения диверсификации поставок газа в Европу, а также компенсации иссякающих газовых месторождений в Нидерландах и роста спроса на газ в Германии. "Это относится и к СПГ, - добавил он, - если цены на него будут конкурентоспособными".

Восточной Европе не хватает специалистов

Первое место, причем, со значительным отрывом от 28 других стран региона в торговле с Германией занимает Польша, товарооборот с которой (80,7 млрд евро с января по август) устойчиво растет год от года. Если суммировать польские показатели с чешскими (второе место) то объем торговли Германии с этими двумя странами окажется больше, чем с США (126 млрд) или с Китаем (134,5 млрд).

Самую большую проблему в экономическом сотрудничестве со странами региона Оливер Хермес видит в растущем дефиците квалифицированных кадров. Причины - продолжающаяся миграция талантливых людей в страны Западной Европы и вызванная спадом рождаемости в 1990-е годы малочисленность сегодняшнего активного поколения в восточноевропейских государствах.

Потенциал Узбекистана "гигантский"

Из всех постсоветских стран самое большое впечатление произвел на нового председателя Восточного комитета Узбекистан. В указанный период объем немецкой торговли с ним увеличился на 49,1%! Правда, признал Хермес, рост был с очень низкого уровня. Перемены начались только после смерти в конце 2016 года президента Каримова и прихода к власти нового правительства, реформы которого в Германии оценивают очень позитивно.

Немецкий бизнес, по сути дела, заново открывает для себя эту страну. Восточный комитет организует для своих членов поездки в Ташкент, проводит с партнерами из Узбекистана экономические конференции, инициировал для молодых узбекских практикантов программу повышения квалификации в Германии. По численности населения Узбекистан (32 млн) сравним с Польшей (38 млн), и Оливер Хермес видит в развитии торгово-экономических отношений Германии с этой центральноазиатской страной "гигантский потенциал".

Позитивно оценил он и динамику развития торговли с Украиной. В 2018 году ее объем увеличился на 8%, за первые восемь месяцев текущего года - еще на 8,5%.

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