 Почему армянская оперная дива Рузан Манташян не спела с Юсифом Эйвазовым | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Почему армянская оперная дива Рузан Манташян не спела с Юсифом Эйвазовым

Один из скандалов в преддверии Дрезденского оперного бала был связан с двумя певцами - азебрайджанцем Юсифом Эйвазовым и армянкой Рузан Манташян. DW попыталась узнать, что произошло.

15. SemperOpernball 2020 in Dresden Ruzan Mantashyan (Karsten Prausse )

В преддверии Дрезденского оперного бала блестящему мероприятию в Дрездене сопутствовала череда скандалов. Один из них был связан с двумя оперными певцами: азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым и армянской сопрано Рузан Манташян. Карьеру Эйвазова, дополнительное ускорение которой придал брак певца с мега-звездой оперы Анной Нетребко, можно считать сложившейся. Карьера Манташян же только начинается, правда, с блеском. Певице уже рукоплескала публика в Италии, Франции, Швейцарии, сейчас она поет в Гамбурге.

Только не петь дуэтом

Согласно информации, опубликованной сайтом агентства Манташян "Рене Масис" в начале января, с певицей была расторгнута предварительная договоренность об участии в выступлении на Дрезденском балу, поскольку такое выступление на одной сцене с армянкой показалось нежелательным Эйвазову или его советникам. Разразилась медийная буря, грозившая перерасти в большой скандал. В частности, с просьбой "не приносить в его родной город ненависть" и межнациональную рознь обратился в открытом письме знаменитый баритон и уроженец Дрездена Рене Папе (Rene Pape).

Юсиф Эйвазов и руководство бала поспешили опровергнуть эту информацию. Эйвазов и его защитники указывали на то, что певец неоднократно участвовал в музыкальных проектах с армянскими артистами, а никаких договоров с Манташян у Дрездена, с другой стороны, не было заключено. Последний аргумент сложно считать убедительным: в оперном мире нормально, что переговоры ведутся на уровне агентов, устно или в форме электронных писем, письменные договоры подписываются порою за несколько часов до выхода артиста на сцену или даже не подписываются вообще - особенно, если речь идет не о долгосрочных контрактах, а об участии в единоразовых гала-мероприятиях, каковым является концерт на балу в Дрездене.

Контекст

Французские СМИ сообщили, что азербайджанский певец Юсиф Эйвазов добился исключения армянской певицы Рузан Манташян из числа выступающих на оперном балу в Дрездене. Руководитель бала отвергает эти слухи.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси известен давлением на оппозицию. Руководство дрезденского оперного бала решило наградить его орденом Святого Георгия, вызвав волну критики в ФРГ. (28.01.2020)

До конкурса "Евровидение-2012" в Баку осталось менее трех месяцев, а Армения все еще не решила, стоит ли отправлять в Азербайджан своих исполнителей. Единого мнения по поводу участия в конкурсе в стране нет. (29.02.2012)

Должны ли журналисты отказаться от гламурных репортажей с конкурса "Евровидение-2012" в пользу обсуждения ситуации со свободой слова и прессы в Азербайджане? На этот вопрос попытались ответить немецкие эксперты. (12.05.2012)

Политсовет "Йени Азербайджан" потребует от парламента Азербайджана - милли меджлиса - самороспуска. 29 ноября партия заявит об этой инициативе на заседании парламента. (28.11.2019)

Дрезденский бал, художественным руководителем которого является музыкальный менеджер Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachim Frey), в настоящий момент являющийся также художественным руководителем концертной площадки "Сириус" в Сочи, официально пригласил Манташян выступать. О желательности появления армянской певицы в Дрездене сообщили и от имени Эйвазова. Рузан Манташян после некоторых колебаний дала согласие на свое участие.

Однако в качестве дуэта Эйвазов и Манташян на сцену так и не вышли, ограничившись сольными номерами: Эйвазов спел две арии из своего репертуара, Манташян исполнила арию Татьяны из "Евгения Онегина". Учитывая привычную драматургию и правила гала-вечеров, непоявление двух оперных звезд в формате дуэта не могло не броситься в глаза.

В общем, неприятный осадок остался. DW поговорила с певицей.

DW: Рузан, праздник удался?

Рузан Манташян: Да, удался. Мы все над этим работали изо всех сил. Это праздник и для публики в зале, и для тысяч дрезденцев, которые смотрят прямую трансляцию, стоя вокруг оперы, они всегда ждут этого праздника. И, конечно, для телезрителей, ведь дрезденский бал транслируется на всю Германию.

DW: Не мне вам рассказывать о событиях, предшествовавших этому вечеру. Как бы вы сейчас, глядя назад, сформулировали для постороннего человека, что именно произошло?

- У любого мероприятия бывают проблемы. Я комментировать это не считаю нужным.

- А была эта проблема?

- Вам это интересно? Была, была. Больше сказать не могу.

- Как она была урегулирована?

- Тем, что я выступила на балу. Вообще, политика не должна иметь никакого отношения к искусству. То, что меня, "распригласив", затем пригласили все-таки снова, доказывает, что они (организаторы бала - Ред.) поняли свою ошибку. Я выступила с удовольствием.

- Что вы хотели сказать этим жестом?

- Я бы хотела, чтобы в искусстве, в музыке не было ни политики, ни дискриминации. Искусство должно быть вне пространства сиюминутных политических неполадок. Люди хотят жить мирно, все проблемы делают государство и чиновники, пусть они и разбираются.

- Вы в программе дрезденского бала с Юсифом были разнесены почти полутора часами программы: он пел в самом начале, вы - звезда финала. Это осознанное решение тех, кто отвечал за драматургию вечера?

- Не могу вам ответить, я не знаю. Мне как артистке просто хочется выступать перед публикой, которая любит музыку и пришла ей насладиться. Тут нет разницы, когда ты поешь и сколько ты поешь - это может быть и одна ария.

- А что же с задумывавшимся дуэтом с Эйвазовым? Почему он не состоялся?

- По известным причинам.

- Думаете ли вы, что когда-то в будущем вы выйдете вместе на сцену?

- Не думаю, что это может случиться в ближайшем будущем. Но я не хочу это комментировать. И так очень много всего происходило вокруг этого бала.

- Но осадок остался?

- К счастью, благодаря моему агенству я почти не участвовала в этом скандале. Если очень близко принимать к сердцу все проблемы профессии, то будет сложно.

- Можно совершать ошибки, но в них надо признаваться: в преддверии бала был и другой скандал, связанный с вручением почетного ордена Святого Георгия, вручаемого от имени бала в Дрездене, президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. В этом случае руководство бала официально признало свою ошибку и принесло свои извинения городу Дрездену и общественности. В частности, об этом говорил в своей речи Ханс-Йоахим Фрай на приеме перед открытием бала. В вашем случае я такого официального признания неправоты не слышала. Ваша ситуация с Юсифом осталась "непроговоренной". Вам не кажется, что это неправильно?

-  Ну, в конечном итоге они исправили свою ошибку. Тем, что я здесь выступаю, они признали, что были неправы. Но после всего, что произошло, мы, как вы понимаете, не могли вместе выйти на сцену.

- То есть Юсиф перед вами не извинялся?

- Нет, и не думаю, что это когда-то случится.

- Вы пели арию Татьяны из "Егения Онегина". Почему именно эту вещь? У нее не очень "гала"-формат, опера писалась для камерной сцены, носит интимный характер…

- Мы предлагали разные варианты, руководство бала выбрало именно арию Татьяны, поскольку она еще никогда здесь не звучала. А я пою эту роль на разных сценах.

- Как вы думаете: для чего вообще нужны такие дорогостоящие празднества, как Дрезденский оперный бал? Как говорится, где-то дети голодают, старики бедствуют, а тут такой фейерверк на один вечер?

- Вы знаете: это красивая традиция. Она есть в разных европейских городах, особенно - в Вене и Дрездене, но и в местах, где есть большие оперные театры. В основе своей она аристократическая: так дебютантки выводились в свет. Но и сегодня это очень красиво. А вообще - решать городу Дрездену, быть ли этому празднику и в каких масштабах.

- Собираетесь ли вы однажды выйти на сцену Дрезденской оперы?

- В ближайшем будущем пока не запланировано, но для каждого певца такое приглашение было бы честью!

Смотрите также:

  • Здание оперного театра в Дрездене в праздничных огнях

    Дрезденский оперный бал

    Оперный театр в Дрездене готовится к балу

    История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году. И вплоть до 1939 года балы проходили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летнего юбилея Дрездена, традицию проведения балов в здании оперного театра возродили. Вечером 7 февраля снова состоится Дрезденский оперный бал - SemperOpernball 2020.

  • Дебютантки оперного бала в 2019 году

    Дрезденский оперный бал

    Праздничная церемония открытия бала

    В этот раз на бал приедут более 2,5 тысяч дам и кавалеров - в окружении звезд из мира политики, науки, культуры. Ежегодно на театральной площади перед оперным театром Дрездена собирается около 15 тысяч зрителей - чтобы на огромных мониторах увидеть пятичасовую трансляцию церемонии октрытия бала. Миллионы людей следят за событием у экранов телевизоров.

  • Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов

    Дрезденский оперный бал

    Слухи, породившие скандал

    Бал в опере - это не только танцы, но и концертная программа. В нынешнем году не обошлось без скандалов. В январе французские СМИ сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов якобы добился исключения армянской оперной певицы Рузан Манташян из числа выступающих. Руководство бала опровергло эти слухи. А Рузан Манташян заявила, что исполнит на сцене в Дрездене арию из "Евгения Онегина".

  • Ханс-Йоахим Фрай вручает орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.

    Дрезденский оперный бал

    Скандал вокруг ордена президенту Египта

    Руководство дрезденского оперного бала ежегодно вручает почетный орден Святого Георгия людям, чьи заслуги в той или иной области достойны поощрения. В этом сезоне было решено вручить орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Худрук бала Ханс-Йоахим Фрай даже слетал для этого в Египет, после чего на него в Германии обрушилась волна критики. В итоге награждение ас-Сиси было признано ошибкой.

  • Владимир Путин и Станислав Тиллих

    Дрезденский оперный бал

    "Саксонский орден благодарности" - Путину

    Вручение ордена ас-Сиси вызвало шквал критических замечаний в немецкой прессе: мол, нельзя вручать награду президенту, чей стиль правления столь далек от демократического. В 2009 году орден был вручен Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром РФ. Кстати, орден тогда назывался иначе - "Саксонский орден благодарности".

  • Станислав Черчесов и принц Монако Альбер

    Дрезденский оперный бал

    Ордена для тренера Черчесова и князя Монако Альбера II

    С 2010 года "Саксонский орден благодарности" называется орденом Святого Георгия. В 2019 году орден Св. Георгия получил тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов - за его заслуги на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Также орден получил князь Монако (на фото справа).

  • Французский актер Жерар Депардьё и немецкая актриса Соня Кирхбергер

    Дрезденский оперный бал

    Гражданство России и орден в Дрездене

    Знаменитому актеру Жерару Депардьё (еще один российский гражданин в списке получателей дрезденского ордена!) вручили орден на балу 2013 года - за выдающиеся заслуги в сфере кино.

  • Дрезденский оперный бал в Михайловском театре

    Дрезденский оперный бал

    Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге

    29 августа 2020 года Дрезденский оперный бал во второй раз пройдет в Сакт-Петербурге - в Михайловском театре оперы и балета. Бал будет посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. Впервые Дрезденский оперный бал прошел в Санкт-Петербурге 31 августа 2019 года. Поясним: Дрезден и Санкт-Петербург - города-побратимы.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

Дрезденский оперный бал

Здесь встречаются представители аристократической, политической и деловой элиты не только Германии, но и всей Европы. (07.02.2020)  

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, унесший тысячи жизней, тянется уже несколько десятилетий. Фотогалерея DW - о самых основных фактах, с ним связанных. (06.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном  

Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии (26.09.2017)  

Также по теме

Semperopernball zeichnet Ägyptens Staatspräsident Al-Sisi aus

Дрезденский бал критикуют из-за награды президенту Египта 28.01.2020

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси известен давлением на оппозицию. Руководство дрезденского оперного бала решило наградить его орденом Святого Георгия, вызвав волну критики в ФРГ.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера