Почему акцент и диалект мешают карьере в Германии

Около 60 процентов немцев говорят на диалекте, при этом не все могут переключиться на литературный немецкий (Hochdeutsch). К некоторым диалектам в Германии относятся особенно предвзято: по данным исследования университета Мангейма, если баварский и северонемецкий диалекты многие считают приятными на слух, то саксонский вызывает отторжение у большинства опрошенных. Берлинский тоже не особо любят. А что делать тем, для кого немецкий - иностранный язык?
Говор и употребление непонятных для собеседника слов на деловой встрече могут серьезно навредить карьере. "Акцент мешает продвижению по службе еще сильнее", - считает преподавательница техники речи института Stimmig Seinв Кельне Ута Фойерштайн (Uta Feuerstein). Именно поэтому для людей, которые хотят правильно говорить по-немецки, проводят специальные курсы.
С диалектом шефом не станешь
"Работая на бирже, вы точно не захотите говорить с саксонским диалектом и звучать как житель бывшей ГДР, который якобы не смыслит в капитализме", - утверждается на сайте одной из языковых школ, предлагающей семинары по избавлению от диалекта. По мнению преподавателей, милый и дружелюбный австрийский акцент или веселый кельнский диалект снижают шансы на получение руководящей должности. С первой фразы кандидата могут оценить как легкомысленного и слишком уступчивого. При этом если вы работаете только на региональном уровне, диалект может стать вашим преимуществом.
Так проходят занятия в одной из школ
Некоторых сотрудников на такие семинары отправляют сами начальники. В числе клиентов преподавателя из Гамбурга Маттиаса Кирбса (Matthias Kirbs) были и саксонские адвокаты, которые не могли выигрывать дела, и бизнес-консультант, звучащий из-за северонемецкого диалекта крайне недружелюбно. "Вместо того чтобы концентрироваться на рабочих вопросах, собеседник сразу начинает задумываться, откуда его деловой партнер", - рассказал Кирбс в интервью журналу Spiegel. На таких занятиях речь идет не о том, чтобы навсегда избавиться от диалекта: здесь учат переключаться в нужной ситуации на общепонятный и благозвучный литературный язык. "Неправильное произношение вредит не только успешному старту, но и борьбе за руководящие должности", - считает Фойерштайн.
Как убрать акцент
"Для начала я анализирую, чем именно произношение клиента отличается от литературного немецкого: конкретные гласные и согласные, интонацию и ударения", - рассказала Ута Фойерштайн в интервью DW. У иностранцев другая артикуляция, и из-за этого они не могут выговорить некоторые звуки правильно.
Выходцы из России и Украины вместо глухого придыхательного звука "h" произносят "ch". Иногда они не различают двойные согласные: например, слова "Ofen" ("печь") и "offen" ("часто") звучат одинаково. С умляутами тоже возникают проблемы: буква "ä" произносится как двойная "е" и наоборот. Все эти ошибки сразу придают речи восточноевропейский акцент. Чтобы это исправить, требуется работа над конкретными звуками. Самая сложная задача - произносить их правильно не только на занятиях, но и в повседневной жизни.
Интонация тоже выдает иностранца: в немецком языке она спокойная, а не резкая и грубая, как считают приезжие. Отрывистая и слишком акцентированная речь - еще один признак восточноевропейского акцента. По словам преподавателей, за несколько уроков это возможно исправить. От какого диалекта или акцента сложнее избавиться, в школах не сообщают: все зависит от стараний ученика.
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Автор: Наталия Королева