Потсдамская конференция

Участвовавшие в работе конференции державы-победительницы – СССР, США и Великобритания - определили основные направления послевоенного развития Германии.
Последнея встреча лидеров Большой тройки - Сталина, Трумэна и Черчилля - ставила своей целью не только решить спорные вопросы о будущем Германии, но и определить шаги по послевоенному устройству Европы.
Организаторы исторической экспозиции не смогли достичь компромисса с минкультуры России по поводу формулировок о роли Сталина и Красной армии во Второй мировой и в итоге не получили из России ни одного экспоната.
Брюссель и Берлин требуют освобождения арестованных главных претендентов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. А президент страны Александр Лукашенко эти призывы игнорирует и делает все более резкие заявления. У экспертов создается впечатление, что бессменный глава государства намекает на попытку России повлиять на ситуацию в Беларуси.