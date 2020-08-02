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Потсдамская конференция

Участвовавшие в работе конференции державы-победительницы – СССР, США и Великобритания - определили основные направления послевоенного развития Германии.

Последнея встреча лидеров Большой тройки - Сталина, Трумэна и Черчилля - ставила своей целью не только решить спорные вопросы о будущем Германии, но и определить шаги по послевоенному устройству Европы.

(l-r) Der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische Präsident Harry S. Truman und der sowjetische Diktator Josef Stalin reichen sich während der Postdamer Konferenz vor Schloß Cecilienhof die Hände. Auf der Konferenz, die am 17. Juli 1945 begann und mit der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August 1945 endete, wurden die politischen und wirtschaftlichen Grundsätze über die Behandlung des besiegten Deutschen Reiches festgelegt.

Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии 02.08.2020

2 августа 1945 года было подписано Потсдамское соглашение. Ее участники СССР, США и Великобритания определили будущее послевоенной Германии...
Дворец Цецилиенхоф

Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме 17.07.2020

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Potsdamer Konferenz, Schloß Cecilienhof in Potsdam, 17. Juli  2. August 1945. Die Alliierten fassen Beschlüsse über die Behandlung des besiegten und besetzten Deutschland. V. li., der britische Premier Winston Churchill, US-Präsident Harry S.Truman und der sowjetische Staats und Parteichef Josef Stalin vor dem Schloß Cecilienhof.

Потсдамская конференция: во дворце Цецилиенхоф решались судьбы мира 17.07.2020

Дворец назван именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года, ровно 75 лет назад, здесь начала работу конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
22.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Der Konferenzsaal mit den Fahnen der Siegermächte ist in der Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» zu sehen. Die Ausstellung im Schloss Cecilienhof wurde durch weitere Dokumente und Bilder ergänzt und öffnet am 23.06.2020 für den Publikumsverkehr. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits | Verwendung weltweit

Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея) 16.07.2020

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.
Copyright Vladimir Esipov/DW Aufgenommen am 16.06.2020 in Potsdam. Stichwörter: Jürgen Luh, Potsdamer Konferenz, Schloß Cecilienhof.

Выставка в Потсдаме: почему без экспонатов из России? 16.07.2020

Организаторы экспозиции не смогли достичь компромисса с Минкультом России по поводу формулировок в сопроводительных текстах.
Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года

75 лет Потсдамской конференции 24.06.2020

Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".

Как выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из РФ (22.06.2020) 22.06.2020

Организаторы исторической экспозиции не смогли достичь компромисса с минкультуры России по поводу формулировок о роли Сталина и Красной армии во Второй мировой и в итоге не получили из России ни одного экспоната.

Бабарико и Тихановский за решеткой: Лукашенко ищет российский след? DW Новости (22.06.2020) 22.06.2020

Брюссель и Берлин требуют освобождения арестованных главных претендентов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. А президент страны Александр Лукашенко эти призывы игнорирует и делает все более резкие заявления. У экспертов создается впечатление, что бессменный глава государства намекает на попытку России повлиять на ситуацию в Беларуси.
Vertriebene /Ostpreussen, um 1946. Nachkriegszeit/ Vertreibung aus den ehem. deutschen Ostgebieten (Ostpreussen, Schlesien, Pommern und Brandenburg). - Eine Gruppe Vertriebener zieht durch ein Dorf in Ostpreussen.- Foto (Al. Less), Fruehjahr 1946 (?)

Послевоенная трагедия немецких беженцев 20.06.2017

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. В этот день стоит вспомнить также о тех, кто вынужден был покинуть родные места не сегодня и не вчера, а около 70 лет назад.
Der Flüchtling E. Rahlf aus Hinterpommern sitzt am 14.09.1950 mit seiner 14jährigen Tochter an einem Tisch in einem Kuhstall in Lasbek bei Oldesloe, in dem er mit seiner Familie lebt, beim Essen.

Руины, голод, чувство локтя: беженцы тогда и сегодня 17.07.2015

60 миллионов человек сегодня в мире считаются беженцами. После Второй мировой войны в Германию прибыли 12 миллионов беженцев. Как их принимали в разрушенной стране?
Churchill,Truman,Stalin vor Cecilienhof Die Potsdamer Konferenz vom 17.7. bis 2.8.1945. - Churchill, Truman und Stalin vor dem Schloss Cecilienhof (= Konferenzgebaeude) in Potsdam.- Foto, Ende Juli 1945.

Потсдамская конференция определила будущее Германии 02.08.2010

2 августа 1945 года закончила свою работу Потсдамская конференция. Ее участники СССР, США и Великобритания определили основные направления послевоенного развития Германии.
KGB Gefängnis 9

Тюрьма КГБ в Потсдаме стала музеем 02.07.2009

Соседний с Берлином Потсдам - столица федеральной земли Бранденбург - сразу после войны стал штаб-квартирой командования советских оккупационных войск. В этом же городе находилась и следственная тюрьма КГБ.
As Nazi Germany starts the invasion of its neighbor Poland in the early morning hours of September 1, 1939, these German soldiers tear down a barrier at the German-Polish border, at an unknown location. (AP Photo)

Хроника Второй мировой войны 22.06.2007

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением немцев на Польшу. В последующие годы она превратилась в войну, охватившую государства и народы на всех континентах.
Symbolbild Deutsche Presseschau

Трагедия изгнанных 24.07.2005

60 лет назад Потсдамская конференция приняла решение о выселении немцев с территорий, отошедших к Польше и СССР. Победители мстили за преступления новыми преступлениями, считает еженедельник Rheinischer Merkur.