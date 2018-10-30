Потенциальные преемники Меркель: Фридрих Мерц

Ангела Меркель (Angela Merkel) решила уйти с поста председателя Христианско-демократического Союза (ХДС), который бессменно занимала 18 лет. Объявив об этом в понедельник, 29 октября, она одновременно заявила, что "готова оставаться" на посту канцлера до окончания текущего легислатурного периода в 2021 году.

"Готова оставаться" - не значит, что останется. Многое будет зависеть от того, как сложатся ее отношения с новым председателем ХДС, которого консерваторам предстоит избрать в начале декабря на съезде в Гамбурге. Если им станет Фридрих Мерц (Friedrich Merz), то такой "тандем" двух председателей - партии и правительства - представляется невозможным. Мерц захочет совмещать оба поста.

Как поссорились Мерц и Меркель

В настоящий момент 62-летний Фридрих Мерц не играет заметной роли в немецкой политике. Но так было не всегда. Было время, когда он считался не меньшим политическим талантом, чем сама Ангела Меркель. Большие надежды на него возлагал, в частности, патриарх консерваторов, сегодняшний председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). В свое время, когда ему самому пришлось уйти с постов председателя ХДС и руководителя парламентской фракции, Шойбле позаботился о том, чтобы разделить две свои должности между Меркель и Мерцем. Меркель возглавила партию, Мерц - объединенную фракцию консерваторов в бундестаге.

В 2000 году Меркель была генеральным секретарем ХДС, а Мерц - председателем парламентской фракции

С самого начала отношения между ними не заладились. Меркель старалась расширить электоральную базу ХДС своими либеральными идеями, сдвигом партии влево. Убежденный рыночник Мерц отстаивал прежние консервативные принципы, опираясь на большое число своих единомышленников во фракции. Многим в Германии он запомнился его проектом радикальной налоговой реформы, а еще - пламенными речами в пользу немецкой идентичности.

На трибуне бундестага и в телевизионных ток-шоу риторически одаренный Мерц смотрелся лучше, чем Меркель. Но он недооценил ее талант закулисной интриги. В 2002 году после проигрыша социал-демократам на выборах Меркель выжила Мерца с поста председателя фракции, чтобы самой его занять. Параллельно она одного за другим удалила из первого эшелона христианских демократов и всех прочих своих внутрипартийных конкурентов.

Из депутатов - в бизнес

Фридрих Мерц, впрочем, мог остаться заместителем председателя фракции, его даже просили об этом. Но быть на вторых ролях Мерц не захотел. В 2004 году он вышел из руководящих органов ХДС, а позднее объявил о своем решении более не баллотироваться и в бундестаг, хотя уверенно побеждал как прямой кандидат в своем избирательном округе.

Мерц ушел из бундестага в бизнес

В 2009 году Мерц сменил депутатский мандат на место партнера в крупной международной адвокатской конторе, выполняющей заказы транснациональных концернов. Одновременно он занимал или занимает до сих пор посты члена наблюдательных советов целого ряда, в том числе, довольно крупных фирм.

Но Мерц никогда не говорил, что уходит из политики насовсем, а взятую им политическую паузу открыто объяснял несогласием с, как он выражался, "социал-демократизацией" ХДС. Сохранил Мерц и контакты с некоторыми влиятельными христианскими демократами. Когда в прошлом году Вольфганг Шойбле отмечал свое 75-летие, Мерц не только сидел в первом, но и был приглашен на торжество в узком семейном кругу.

Фаворит деловых кругов

Решение Меркель более не баллотироваться в председатели партии дает Мерцу шанс вернуться в большую политику и расквитаться с Меркель, которой он не простил интриги, вынудившей его прервать свою политическую карьеру.

Для многих в ХДС Мерц олицетворяет прежнее консервативное ядро партии: ориентация на правовое государство, социальную рыночную экономику, поддержка среднего бизнеса и компетентность в хозяйственных делах. Он - и явный фаворит деловых кругов Германии. Когда в понедельник, 29 октября, появились сообщения о его возможном выдвижении на пост председателя ХДС, вверх прыгнули курсы акций на немецкой бирже.

Прежние выступления Мерца в инициированной им самим дискуссии о немецкой идентичности ("deutsche Leitkultur") позволяют предположить, что его подход к проблеме беженцев стал бы иным, чем у Ангелы Меркель, курс которой и в самой партии считают чрезмерно либеральным.

Что касается внешней политики, то Мерц выступает за укрепление солидарности стран Европейского Союза, а будучи председателем влиятельного объединения "Атлантический мост" - за дружбу с США и углубление трансатлантических связей.

Человек не из "системы Меркель"

Наблюдатели неоднозначно оценивают шансы Мерца сменить Меркель на посту председателя ХДС. Одни обращают внимание на его долгое отсутствие в высшей политической тусовке и прочных связей в аппарате партии. Другие именно это обстоятельство называют преимуществом Мерца.

Он, мол, - в отличие от уже известных конкурентов - человек не из "системы Меркель", которая, как считают многие в ХДС, и привела к упадку партии. Решающую роль, однако, на съезде в Гамбурге может сыграть и просто ораторский талант Фридриха Мерца. Он умеет убеждать аудиторию.

Если же его и в самом деле изберут председателем ХДС, то дни Меркель на посту канцлера будут сочтены. Мерц не будет ждать окончания текущего легислатурного периода.

Другими потенциальными сменщиками Ангелы Меркель являются Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Йенс Шпан (Jens Spahn), подробнее о них также читайте на DW.

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