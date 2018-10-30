Потенциальные преемники Меркель: Йенс Шпан

Когда Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила об отказе переизбираться на новый срок в качестве главы правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС), Йенс Шпан (Jens Spahn) одним из первых объявил о желании сменить ее на этом посту. Это не стало неожиданностью, поскольку у 38-летнего министра здравоохранения, самого молодого в нынешнем правительстве Меркель, и так имидж сверхамбициозного политика.

Шпан: молодой, консервативный, острый

Шпан родился и вырос в деревне на границе с Нидерландами, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Активно занимался молодежной политикой в рамках организаций католической церкви. Получил образование банковского клерка, которое позднее дополнил заочным дипломом магистра политологии. В 15 лет вступил в молодежное крыло ХДС и быстро сделал партийную карьеру, впервые став депутатом бундестага в 2002 году.

Меркель и Шпан

Взлет на федеральном уровне начался в 2014 году, когда Шпан неожиданно пробился в президиум партии, потеснив более опытного претендента. До назначения весной 2018 на должность главы минздрава он был парламентским секретарем в министерстве финансов, а еще раньше - членом парламентского комитета по здравоохранению и одним из партийных экспертов в этой сфере.

Став политиком федерального уровня, Шпан усиленно работал над имиджем, был частым гостем телевизионных ток-шоу. При этом он позиционирует себя как молодой, динамичный и консервативный политик, который не боится острых высказываний.

Одно из его недавних предложений - сделать так, чтобы все жители Германии считались в случае смерти потенциальными донорами органов- вызвало неоднозначную реакцию. Ранее критику вызвали слова политика о том, что получать минимальное пособие в Германии не означает жить в бедности. После этого ему предложили месяц пожить на такое пособие (до 416 евро на человека в месяц), но Шпан отказался.

"Буркофоб" и американист

Среди однопартийцев Меркель Шпан был первым членом президиума, который отмежевался от ее миграционной политики. Речь идет о событиях, когда в 2015 году Германия решила из гуманитарных соображений принять сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Политик даже выступил издателем книги на эту тему, в которой призвал к более жесткой линии. Шпан называет себя "буркофобом" и выступает за запрет ношения мусульманской одежды для женщин, закрывающей лицо.

Во внешней политике Шпан - давний сторонник тесного сотрудничества Германии с Соединенными Штатами Америки. В молодости он принимал участие в программе подготовки молодых лидеров по линии частного германо-американского сотрудничества. По данным СМИ, у него хорошие отношения с новым послом США Ричардом Гренелом. Оба - гомосексуалы. В конце 2017 года Шпан официально зарегистрировал брак со своим партнером, берлинским журналистом. Кроме того, Шпан поддерживает хорошие связи с молодым австрийским канцлером Себастианом Курцем.

Обозреватели в Германии считают, что Шпан - один из реальных претендентов на пост главы ХДС, а позднее - канцлера, но не считают его фаворитом. Другими потенциальными сменщиками Ангелы Меркель являются Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Фридрих Мерц (Friedrich Merz), подробнее о них также читайте на DW.

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