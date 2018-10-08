 Посол Саудовской Аравии раскритиковал сообщения о гибели журналиста | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2018

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Мир

Посол Саудовской Аравии раскритиковал сообщения о гибели журналиста

Турция, расследующая исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи, получила от Эр-Рияда разрешение обыскать саудовское генконсульство в Стамбуле.

Журналист Джамаль Хашкаджи

Журналист Джамаль Хашкаджи

Сообщения о гибели или аресте саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи являются "мрачными слухами". Об этом заявил во вторник, 9 октября, посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман.

Эр-Рияд разрешил турецким властям обыскать генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, говорится в опубликованном МИД Турции документе. Саудиты "открыты к сотрудничеству", подчеркивается в сообщении ведомства.

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Об исчезновении Хашкаджи стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашкаджи живет в Турции.

Анкара требует снимки с камер наблюдения

6 октября газета Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников написала о группе из 15 человек, прибывших в Турцию из Саудовской Аравии "специально для убийства" Хашкаджи. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что журналиста могли убить в генконсульстве. 

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Эр-Рияда предоставить снимки с камер наблюдения у входа в здание. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео призвал саудовскую сторону к "тщательному расследованию" инцидента.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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