 Посольство ФРГ в Тбилиси не согласно со словами прокуратуры о ″пророссийском правительстве Грузии″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Посольство ФРГ в Тбилиси не согласно со словами прокуратуры о "пророссийском правительстве Грузии"

С точки зрения посольства Германии в Тбилиси, Федеральная прокуратура использовала неудачное выражение, назвав правительство Грузии пророссийским. "Грузия - надежный и важный партнер", - заверяет диппредставительство.

Похороны Зелимхана Хангошвили в Грузии, 29 августа 2019 г.

Похороны Зелимхана Хангошвили в Грузии, 29 августа 2019 г.

Посольство ФРГ в Грузии не согласно с формулировкой германской Федеральной прокуратуры о "пророссийском правительстве" в Тбилиси. Речь идет об обвинениях в адрес властей России, выдвинутых прокуратурой Германии в четверг, 18 июня, в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

В пресс-релизе прокуратуры, по мнению дипломатического представительства, использована неоднозначная формулировка. "Каким-либо образом характеризовать грузинское правительство не было целью германских органов юстиции. Грузия является надежным и важным партнером ЕС и НАТО", - указывается в сообщении на странице посольства в Facebook.

В заявлении Федеральной прокуратуры Германии говорится, что "за заказным убийством" бывшего чеченского полевого командира Хангошвили "стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии".

По данным прокуратуры в Карлсруэ, подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Хангошвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.).

После того как Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в адрес Москвы, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) пригрозил России новыми санкциями, российский посол был "приглашен" в МИД Германии.

Смотрите также:

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:49

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине? (30.08.2019)

Контекст

Комментарий: Операции спецслужб по ликвидации людей - пугающая тенденция

Тайные убийства, осуществляемые спецслужбами, могут стать обычным явлением в Европе. Причина их - разрушение миропорядка. Происходящее таит серьезную опасность, считает историк Кристофер Неринг. (19.01.2020)  

Комментарий: Молчание Германии Путин трактует как ее слабость

Решающим является не то, что происходит на самом деле, а лишь то, как это воспринимается сейчас и как об этом потом будут вспоминать. Поэтому четкий язык в отношении России необходим, считает Йорг Химмельрайх. (05.01.2020)  

Почему в ФРГ не взяли агента ФСБ, подозреваемого в заказе убийства чеченца в Украине

Агент ФСБ Егоров, по данным СБУ, заказал убийство чеченца в Украине. За ним следили спецслужбы Германии, но не задержали. Егоров мог быть свидетелем на процессе по делу малайзийского "Боинга". (10.05.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Путин ужаснул немецких политиков и почему ФРГ не выдала чеченцев России. DW Новости (11.12.2019)  

Убийство в Берлине: немецкие политики возмущены словами Путина (11.12.2019)  

Громкое убийство чеченца в Берлине: что напугало семьи беженцев? (21.11.2019)  

Убийство в Берлине: чеченцы выходят на митинги, полиция просит свидетелей откликнуться (06.09.2019)  

Также по теме

Berlin Kleiner Tiergarten Anschlag auf Georgier

МИД ФРГ пригрозил России новыми санкциями из-за убийства Хангошвили 18.06.2020

Берлин оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении России в связи с убийством чеченца Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Ранее Федеральная прокуратура обвинила Москву в заказном убийстве.

Deutschland Bundesgerichtshof in Karlsruhe

Германия обвинила власти РФ в заказном убийстве Хангошвили 18.06.2020

Совершенное прошлым летом в Берлине убийство было выполнено по поручению российского правительства, заявила Федеральная прокуратура Германии.

Mord an Georgier in Berlin

В ФРГ все еще не получили от России помощи в деле об убийстве Хангошвили 02.06.2020

Россия до сих пор не ответила на два запроса немецких следователей о сотрудничестве в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

Реклама

Самые читаемые

В Германии на мясокомбинате выявлены сотни случаев коронавируса  

Почему Лукашенко нервничает? Эксперт о тактике Кремля на выборах в Беларуси  

Метал полезен для здоровья, или Путь сатанинского грохота к мейнстриму  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно