 Посольство США поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2019

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Мир

Посольство США поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах

В американской дипмиссии отметили усилия Петра Порошенко в укреплении безопасности Украины и поблагодарили всех, кто способствовал мирному ходу выборов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Посольство США в Киеве в воскресенье, 21 апреля, поздравило актера Владимира Зеленского, который по итоговым данным Национального экзитпола, побеждает во втором туре выборов президента Украины.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - написала пресс-служба диппредставительства на своей странице в Facebook.

В дипмиссии также отметили усилия действующего главы государства Петра Порошенко, направленные на укрепление "безопасности Украины, процветания и демократии".

Кроме того, американская сторона обратила внимание на роль Порошенко в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном в минувшие пять лет.

В Вашингтоне надеются на продолжение партнерства

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США", - подчеркнули в посольстве.

Контекст

Во втором туре президентских выборов в Украине, по данным экзитпола, со значительным отрывом побеждает актер Владимир Зеленский. DW следит за ходом голосования в режиме реального времени. (21.04.2019)

Ни один из кандидатов на пост президента Украины не набрал более 50 процентов голосов в первом туре. 21 апреля пройдет второй раунд выборов. В обзоре DW - все, что нужно знать о правилах и ходе голосования. (20.04.2019)

Как свидетельствуют итоговые данные Национального экзитпола, актер Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов. За действующего главу государства проголосовали 25,5 процента избирателей.

Украинский лидер Петр Порошенко уже после поступления первых предварительных результатов признал свое поражение и пообещал, что в мае покинет президентский пост. "Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", - отметил он. 

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку супругу Елену, детей, свою команду. "Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - подчеркнул он, обращаясь к украинскому народу.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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