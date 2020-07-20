Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает

Все последние годы безработица в Германии в условиях экономического подъема и нарастающего дефицита кадров неуклонно снижалась, в конце 2019 года ее уровень упал до рекордно низких 4,8%, а число не имеющих работы сократилось примерно до 2,2 миллиона человек. Для сравнения: в середине 2000-х годов безработица держалась в ФРГ на уровне 11-13%, а на пособия жили порядка 4,5 и в какой-то момент даже около 5 миллионов человек.

Страховка от безработицы в ФРГ: 2,4% от брутто-зарплаты

Однако в этом году пандемия коронавируса ввергла многие страны мира, в том числе и Германию, в глубокую рецессию, что вызвало значительный, хотя пока еще не обвальный рост безработицы. В июне ее уровень в ФРГ достиг 6,2%, а число не имеющих работы превысило 2,85 миллиона человек. Таковы актуальные данные Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA), штаб-квартира которого находится в Нюрнберге. Именно оно регистрирует в ФРГ безработных, платит им пособия (Arbeitslosengeld) и помогает в трудоустройстве.

Логотип Федерального агенства по труду

Бюджет BA формируется, прежде всего, благодаря действующей в ФРГ страховке от безработицы. Она обязательна для всех наемных работников за исключением тех, кто выполняет одноразовые работы или получает меньше 450 евро в месяц. Страховой взнос составляет с 2020 года 2,4% от зарплаты до вычета налогов и отчислений (брутто-зарплата), работодатель автоматически переводит его агентству по труду. Для сравнения: в 2006 году с работников взимали 6,5%, но начавшееся затем устойчивое оздоровление рынка труда позволило постепенно снизить ставку до нынешнего рекордно низкого уровня. Это, естественно, способствовало росту получаемой на руки зарплаты (нетто-зарплаты) и покупательной способности занятых.

Итак, пособия по безработице выплачиваются в Германии не из госбюджета, они финансируются из фонда, который формируется из отчислений всех работающих. Соответственно, первое ключевое условие для его получения: претендовать на деньги от BA может только тот, кто хотя бы минимально поучаствовал в наполнении "общего котла".

Взносы в "общий котел" надо платить как минимум год

А именно: пособие полагается тому, кто в последние 30 месяцев до подачи заявки платил взносы как минимум 12 месяцев, причем неважно, трудился ли он все время на одном месте или менял работодателей. Таково основное правило, хотя из него есть целый ряд исключений, касающихся, например, тех, кто растил ребенка в возрасте до трех лет, добровольно служил в армии, долго болел. Им могут засчитать соответствующие периоды.

Такой фактор, как гражданство, на получение пособия в Германии никак не влияет. Оно полагается любому иностранцу, который легально работал в ФРГ, будучи гражданином одной из стран ЕС или обладателем вида на жительство.

Работники универмагов Karstadt и Kaufhof протестуют против сокращения штатов: они не хотят жить на пособие

В свою очередь, время, в течение которого можно получать пособие по безработице, зависит от того, как долго наемный работник пополнял своими взносами "общий котел". Но тут вступает в силу и второй фактор: возраст.

Если заявку на пособие подает наемный работник моложе 50 лет, то он будет получать его целый год - 12 месяцев, при условии, что платил взносы на протяжении не менее 24 месяцев за последние 5 лет. Тот, кто пополнял "общий котел" меньший срок, но более 12 месяцев, будет получать пособие полгода - 6 месяцев.

Если же претенденту свыше 50 лет, то продолжительность получения пособия поэтапно увеличивается до 24 месяцев. Максимальный двухлетний срок полагается всем, кто старше 58 лет, при условии, что они в течение своей трудовой жизни платили взносы в общей сложности не менее 48 месяцев.

Размер пособия: 60 или 67 процентов от нетто-зарплаты

А вот на размер пособия ни возраст, ни то, как долго работник платил взносы, уже не влияют. Тут вступает в силу третий фактор: наличие детей у претендента на пособие или у того, с кем он живет в оформленном или не оформленном браке. Бездетному претенденту полагается 60% предшествовавшей нетто-зарплаты, а если есть хотя бы один ребенок - 67%.

Пособия у безработных с детьми выше, чем у бездетных

Механизм подсчета тут такой. Берется брутто-зарплата последних 12 месяцев, суммируется и делится на 365 дней. Из полученной дневной брутто-зарплаты вычитают подоходный налог и взнос солидарности с восточными землями, а также социальные отчисления в размере 20 процентов, и получают чистый заработок в день. И уже от этой нетто-зарплаты начисляют 60% либо 67%.

Сколько же реально получается в месяц? Скажем, 1200 или 1340 евро, если исходить из довольно типичной для Германии чистой зарплаты приблизительно в 2000 евро, хотя разброс в зависимости от профессий и регионов очень большой.

Вся эта система может показаться излишне усложненной и забюрократизированной, особенно если учесть немалое число исключений. Но это - результат длительного законотворческого процесса, направленного на совершенствование механизма поддержки безработных и призванного максимально учесть различные жизненные ситуации, в которых они могут оказаться.

Hartz IV - переход в качественно иную категорию получателей

Ну, а что происходит после того, как безработный молодого или среднего возраста получал пособие целый год, а представитель предпенсионного возраста - даже два года, но так и не смог найти подходящую работу, которую он, таково требование Федерального агентства по труду, обязан искать?

Для получения пособия Hartz IV молодой семье придется заполнить примерно столько формуляров

В Германии безработный и в этом случае не оказывается без поддержки, но получает ее уже не из "общего страхового котла", а от государственной системы социальной помощи, официально именуемой "пособие по безработице 2" (Arbeitslosengeld II). В Германии ее чаще всего называют Hartz IV - по имени ее разработчика, менеджера Петера Харца (Peter Hartz). Эта система еще более сложная, а потому нуждается в отдельной статье.

Укажем лишь на несколько принципиальных отличий. Если попавший под сокращение несемейный наемный работник до 50 лет получает 60% своей прежней зарплаты, то по истечении года ему начинают выплачивать деньги, исходя уже из прожиточного минимума. Стандартная ставка такого пособия составляет сейчас 432 евро. При этом, правда, учитываются реальные потребности получателя, так что ему могут приплачивать, например, за жилье.

Однако для подсчета этих реальных потребностей претендент обязан представить агентству по труду полный отчет о своем имущественном положении, и BA вправе урезать определенные выплаты и потребовать, например, сначала истратить имеющиеся сбережения. Получателю же "обычного" пособия по безработице платят независимо от того, сколько у него накоплений, автомобилей или, скажем, ценных бумаг.

Смотрите также:

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тише едешь, дальше будешь И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Мода отменяется? Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова

