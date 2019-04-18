"Посмотрите на нас! Все возможно": как в штабе Зеленского праздновали победу

На выборах президента Украины уверенно лидирует Владимир Зеленский. Его команда, однако, не спешит объяснять, кто и как будет выполнять предвыборные обещания кандидата. Репортаж DW.
В день второго тура выборов президента Украины в воскресенье, 21 апреля, уровень интриги был близок к нулю. Социологи констатировали уверенное лидерство Владимира Зеленского, а эпохальные дебаты на стадионе 19 апреля, на которые так много надежд возлагала команда Петра Порошенко, не смогли переломить ситуацию. Поэтому атмосфера в штабе оппонента действующего президента царила более чем спокойная. "В день первого тура была какая-то эйфория. Сейчас больше чувствуется усталость", - пояснил DW неизменный конферансье штаба Зеленского Артем Гагарин.
В день выборов сам штаб снова переехал в конгресс-центр "Парковый" - здание на склонах Днепра с вертолетной площадкой, которой любил пользоваться бывший президент Украины Виктор Янукович. На днях Голосеевский суд Киева уже во второй раз арестовал это здание в рамках уголовного дела о бывших владельцах. Впрочем, в штабе уверяют, что на его работу это не повлияло.
Показательный протокол?
Как и визит сюда в день выборов представителей правоохранительных органов. Они наведались, чтобы составить протокол об административном правонарушении.
Дело в том, что во время голосования на одном из участков в Киеве Владимир Зеленский показал журналистам заполненный им бюллетень. В полиции это расценили как нарушение тайны голосования. Зеленскому грозит штраф от 510 до 850 гривен, то есть в пересчете - не больше 30 евро.
Но даже этот инцидент команда кандидата в президенты обратила в свою пользу. "Да, нарушения были. И есть беспрецедентный случай, когда кандидат во втором туре признает такое нарушение и готов оплатить штраф", - заявил журналистам политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.
Министры на экране и в жизни
Между уже традиционных столов для настольного тенниса и футбола, шампанского и закусок несколько сотен журналистов, аккредитованных в штабе, расспрашивали немногочисленных гостей. Большинство посетителей в это воскресенье стремились попасть в закрытую для представителей СМИ часть здания. Там находились сам кандидат и главные лица его команды. К тем из них, кто выходил к журналистам, выстраивались очереди.
"Кто теперь будет играть президента в новом сезоне "Слуги народа"? Надеюсь, что я - немного грима, парик, сейчас все возможно", - отшучивается актер и соавтор студии "Квартал 95" Александр Пикалов.
В первых двух сезонах сериала он сыграл главу военного ведомства. Кого же Владимир Зеленский предложит на должности реальных министра обороны и главы Генштаба Украины пока остается неизвестным. Сам победитель президентской гонки заверил, что ведет об этом разговор с "серьезными ребятами, действующими генералами", но отказался назвать имена. Дмитрий Разумков в беседе с DW отметил, что штаб боится "подставить людей". "Потому что тогда эти офицеры могут вообще не дожить до инаугурации", - добавил он.
Леваки и либералы в одной команде
В штабе Зеленского утверждают: должности в администрации президента и в правительстве делить еще не начинали. "Эти вопросы даже не обсуждаются", - уверял журналистов экс-министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана Александр Данилюк. В представленном недавно официальном списке "Команды ЗЕ" ему отводится роль координатора внешнеполитического направления.
Сам Данилюк признался, что внешняя политика его мало интересует мало. "Я бы хотел сконцентрироваться на разработке и внедрении внутренних реформ, чтобы было о чем говорить с миром", - добавил он. Он отверг возможность возвращения в кабинет Гройсмана на время между президентскими и парламентскими выборами.
На вечеринке штаба Зеленского в "Парковом" в день выборов можно было увидеть и неожиданных людей. Один из них - оппозиционный экс-депутат российской Госдумы, социалист Илья Пономарев, который с 2015 года живет Киеве. По штабу он, как и Данилюк. ходил с бейджем "Команда", уходя, однако, от ответа на вопрос о своей роли в ней. Экономическую программу Зеленского Пономарев называет "левой", хотя к ее написанию были причастны преимущественно либералы. "У Зеленского правильно говорят о реформах. Не могут все реформы быть непопулярными, то есть идти вразрез с интересами большинства", - считает российский оппозиционер.
Обещанное "народовластие"
О предстоящих реформах много говорит и Руслан Стефанишин. Он называет себя ответственным за идеологию в штабе Зеленского. В первую очередь, обещает он, команда новоизбранного президента предложит законопроекты, направленные на расширение народовластия, установку баланса между ветвями власти, снятие неприкосновенности с политиков.
Чтобы попытаться выяснить, как Зеленский намерен добиваться поддержки своих инициатив в Верховной раде, где у него пока нет собственной фракции, вновь пришлось обратиться к Дмитрию Разумкову. "Я думаю, наши инициативы поддержат те депутаты, которые захотят остаться в политике после следующих выборов", - только и смог сказать он. Парламентские выборы в Украине должны пройти уже в конце октября.
"Посмотрите на нас! Все возможно", - обратился Владимир Зеленский к странам бывшего СССР, имея в виду свой беспрецедентный результат на выборах, достигнутый демократическим путем и ведущий к мирной смене власти. Впрочем, слова о том, что "возможно все" указывают и на беспрецедентный уровень неопределенности относительно будущей политики команды того кандидата, который получил поддержку почти трех четвертей украинских избирателей на выборах президента Украины.
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