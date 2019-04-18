"Посмотрите на нас! Все возможно": как в штабе Зеленского праздновали победу

В день второго тура выборов президента Украины в воскресенье, 21 апреля, уровень интриги был близок к нулю. Социологи констатировали уверенное лидерство Владимира Зеленского, а эпохальные дебаты на стадионе 19 апреля, на которые так много надежд возлагала команда Петра Порошенко, не смогли переломить ситуацию. Поэтому атмосфера в штабе оппонента действующего президента царила более чем спокойная. "В день первого тура была какая-то эйфория. Сейчас больше чувствуется усталость", - пояснил DW неизменный конферансье штаба Зеленского Артем Гагарин.

В день выборов сам штаб снова переехал в конгресс-центр "Парковый" - здание на склонах Днепра с вертолетной площадкой, которой любил пользоваться бывший президент Украины Виктор Янукович. На днях Голосеевский суд Киева уже во второй раз арестовал это здание в рамках уголовного дела о бывших владельцах. Впрочем, в штабе уверяют, что на его работу это не повлияло.

Показательный протокол?

Как и визит сюда в день выборов представителей правоохранительных органов. Они наведались, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Непорядок: Владимир Зеленский демонстрирует заполненный бюллетень

Дело в том, что во время голосования на одном из участков в Киеве Владимир Зеленский показал журналистам заполненный им бюллетень. В полиции это расценили как нарушение тайны голосования. Зеленскому грозит штраф от 510 до 850 гривен, то есть в пересчете - не больше 30 евро.

Но даже этот инцидент команда кандидата в президенты обратила в свою пользу. "Да, нарушения были. И есть беспрецедентный случай, когда кандидат во втором туре признает такое нарушение и готов оплатить штраф", - заявил журналистам политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.

Министры на экране и в жизни

Между уже традиционных столов для настольного тенниса и футбола, шампанского и закусок несколько сотен журналистов, аккредитованных в штабе, расспрашивали немногочисленных гостей. Большинство посетителей в это воскресенье стремились попасть в закрытую для представителей СМИ часть здания. Там находились сам кандидат и главные лица его команды. К тем из них, кто выходил к журналистам, выстраивались очереди.

"Кто теперь будет играть президента в новом сезоне "Слуги народа"? Надеюсь, что я - немного грима, парик, сейчас все возможно", - отшучивается актер и соавтор студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

Александр Пикалов сыграл министра обороны Украины в сериале "Слуга народа"

В первых двух сезонах сериала он сыграл главу военного ведомства. Кого же Владимир Зеленский предложит на должности реальных министра обороны и главы Генштаба Украины пока остается неизвестным. Сам победитель президентской гонки заверил, что ведет об этом разговор с "серьезными ребятами, действующими генералами", но отказался назвать имена. Дмитрий Разумков в беседе с DW отметил, что штаб боится "подставить людей". "Потому что тогда эти офицеры могут вообще не дожить до инаугурации", - добавил он.

Леваки и либералы в одной команде

В штабе Зеленского утверждают: должности в администрации президента и в правительстве делить еще не начинали. "Эти вопросы даже не обсуждаются", - уверял журналистов экс-министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана Александр Данилюк. В представленном недавно официальном списке "Команды ЗЕ" ему отводится роль координатора внешнеполитического направления.

Сам Данилюк признался, что внешняя политика его мало интересует мало. "Я бы хотел сконцентрироваться на разработке и внедрении внутренних реформ, чтобы было о чем говорить с миром", - добавил он. Он отверг возможность возвращения в кабинет Гройсмана на время между президентскими и парламентскими выборами.

На вечеринке штаба Зеленского в "Парковом" в день выборов можно было увидеть и неожиданных людей. Один из них - оппозиционный экс-депутат российской Госдумы, социалист Илья Пономарев, который с 2015 года живет Киеве. По штабу он, как и Данилюк. ходил с бейджем "Команда", уходя, однако, от ответа на вопрос о своей роли в ней. Экономическую программу Зеленского Пономарев называет "левой", хотя к ее написанию были причастны преимущественно либералы. "У Зеленского правильно говорят о реформах. Не могут все реформы быть непопулярными, то есть идти вразрез с интересами большинства", - считает российский оппозиционер.

Обещанное "народовластие"

О предстоящих реформах много говорит и Руслан Стефанишин. Он называет себя ответственным за идеологию в штабе Зеленского. В первую очередь, обещает он, команда новоизбранного президента предложит законопроекты, направленные на расширение народовластия, установку баланса между ветвями власти, снятие неприкосновенности с политиков.

Чтобы попытаться выяснить, как Зеленский намерен добиваться поддержки своих инициатив в Верховной раде, где у него пока нет собственной фракции, вновь пришлось обратиться к Дмитрию Разумкову. "Я думаю, наши инициативы поддержат те депутаты, которые захотят остаться в политике после следующих выборов", - только и смог сказать он. Парламентские выборы в Украине должны пройти уже в конце октября.

"Посмотрите на нас! Все возможно", - обратился Владимир Зеленский к странам бывшего СССР, имея в виду свой беспрецедентный результат на выборах, достигнутый демократическим путем и ведущий к мирной смене власти. Впрочем, слова о том, что "возможно все" указывают и на беспрецедентный уровень неопределенности относительно будущей политики команды того кандидата, который получил поддержку почти трех четвертей украинских избирателей на выборах президента Украины.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

