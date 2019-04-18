 ″Посмотрите на нас! Все возможно″: как в штабе Зеленского праздновали победу | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

"Посмотрите на нас! Все возможно": как в штабе Зеленского праздновали победу

На выборах президента Украины уверенно лидирует Владимир Зеленский. Его команда, однако, не спешит объяснять, кто и как будет выполнять предвыборные обещания кандидата. Репортаж DW.

Целующиеся Елена и Владимир Зеленские

Елена Зеленская поздравляет своего мужа с победой на выборах президента Украины

В день второго тура выборов президента Украины в воскресенье, 21 апреля, уровень интриги был близок к нулю. Социологи констатировали уверенное лидерство Владимира Зеленского, а эпохальные дебаты на стадионе 19 апреля, на которые так много надежд возлагала команда Петра Порошенко, не смогли переломить ситуацию. Поэтому атмосфера в штабе оппонента действующего президента царила более чем спокойная. "В день первого тура была какая-то эйфория. Сейчас больше чувствуется усталость", - пояснил DW неизменный конферансье штаба Зеленского Артем Гагарин.

В день выборов сам штаб снова переехал в конгресс-центр "Парковый" -  здание на склонах Днепра с вертолетной площадкой, которой любил пользоваться бывший президент Украины Виктор Янукович. На днях Голосеевский суд Киева уже во второй раз арестовал это здание в рамках уголовного дела о бывших владельцах. Впрочем, в штабе уверяют, что на его работу это не повлияло.

Показательный протокол?

Как и визит сюда в день выборов представителей правоохранительных органов. Они наведались, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Владимир Зеленский демонстрирует заполненный бюллетень во втором туре выборов президента Украины

Непорядок: Владимир Зеленский демонстрирует заполненный бюллетень

Дело в том, что во время голосования на одном из участков в Киеве Владимир Зеленский показал журналистам заполненный им бюллетень. В полиции это расценили как нарушение тайны голосования. Зеленскому грозит штраф от 510 до 850 гривен, то есть в пересчете - не больше 30 евро.

Но даже этот инцидент команда кандидата в президенты обратила в свою пользу. "Да, нарушения были. И есть беспрецедентный случай, когда кандидат во втором туре признает такое нарушение и готов оплатить штраф", - заявил журналистам политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.

Министры на экране и в жизни

Между уже традиционных столов для настольного тенниса и футбола, шампанского и закусок несколько сотен журналистов, аккредитованных в штабе, расспрашивали немногочисленных гостей. Большинство посетителей в это воскресенье стремились попасть в закрытую для представителей СМИ часть здания. Там находились сам кандидат и главные лица его команды. К тем из них, кто выходил к журналистам, выстраивались очереди.

"Кто теперь будет играть президента в новом сезоне "Слуги народа"? Надеюсь, что я - немного грима, парик, сейчас все возможно", - отшучивается актер и соавтор студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

Александр Пикалов

Александр Пикалов сыграл министра обороны Украины в сериале "Слуга народа"

В первых двух сезонах сериала он сыграл главу военного ведомства. Кого же Владимир Зеленский предложит на должности реальных министра обороны и главы Генштаба Украины пока остается неизвестным. Сам победитель президентской гонки заверил, что ведет об этом разговор с "серьезными ребятами, действующими генералами", но отказался назвать имена. Дмитрий Разумков в беседе с DW отметил, что штаб боится "подставить людей". "Потому что тогда эти офицеры могут вообще не дожить до инаугурации", - добавил он.

Леваки и либералы в одной команде

В штабе Зеленского утверждают: должности в администрации президента и в правительстве делить еще не начинали. "Эти вопросы даже не обсуждаются", - уверял журналистов экс-министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана Александр Данилюк. В представленном недавно официальном списке "Команды ЗЕ" ему отводится роль координатора внешнеполитического направления.

Сам Данилюк признался, что внешняя политика его мало интересует мало. "Я бы хотел сконцентрироваться на разработке и внедрении внутренних реформ, чтобы было о чем говорить с миром", - добавил он. Он отверг возможность возвращения в кабинет Гройсмана на время между президентскими и парламентскими выборами.

Контекст

Комик Владимир Зеленский с рекордным результатом одержал победу над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины. DW о том, почему страна поверила ему, и что ее ждет. (22.04.2019)

Зеленскому легко далась победа на выборах президента Украины. Украинцы хотят перезагрузки. Она не лишена рисков. Но эти выборы - ясный демократический сигнал, считает Бернд Йоханн. (22.04.2019)

Очевидный победитель второго тура выборов президента Украина комик Владимир Зеленский использовал в своей кампании сериал "Слуга народа". Фильм сыграл свою роль в успехе, но главное - в другом. (21.04.2019)

На вечеринке штаба Зеленского в "Парковом" в день выборов можно было увидеть и неожиданных людей. Один из них - оппозиционный экс-депутат российской Госдумы, социалист Илья Пономарев, который с 2015 года живет Киеве. По штабу он, как и Данилюк. ходил с бейджем "Команда", уходя, однако, от ответа на вопрос о своей роли в ней. Экономическую программу Зеленского Пономарев называет "левой", хотя к ее написанию были причастны преимущественно либералы. "У Зеленского правильно говорят о реформах. Не могут все реформы быть непопулярными, то есть идти вразрез с интересами большинства", - считает российский оппозиционер.

Обещанное "народовластие"

О предстоящих реформах много говорит и Руслан Стефанишин. Он называет себя ответственным за идеологию в штабе Зеленского. В первую очередь, обещает он, команда новоизбранного президента предложит законопроекты, направленные на расширение народовластия, установку баланса между ветвями власти, снятие неприкосновенности с политиков.

Чтобы попытаться выяснить, как Зеленский намерен добиваться поддержки своих инициатив в Верховной раде, где у него пока нет собственной фракции, вновь пришлось обратиться к Дмитрию Разумкову. "Я думаю, наши инициативы поддержат те депутаты, которые захотят остаться в политике после следующих выборов", - только и смог сказать он. Парламентские выборы в Украине должны пройти уже в конце октября.

"Посмотрите на нас! Все возможно", - обратился Владимир Зеленский к странам бывшего СССР, имея в виду свой беспрецедентный результат на выборах, достигнутый демократическим путем и ведущий к мирной смене власти. Впрочем, слова о том, что "возможно все" указывают и на беспрецедентный уровень неопределенности относительно будущей политики команды того кандидата, который получил поддержку почти трех четвертей украинских избирателей на выборах президента Украины.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 13:21

Порошенко vs Зеленский на мечах. Неприступный Рунет. Ария о нефтепроводе - "Заповедник", выпуск 72

Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Ссылки в интернете

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Стадион на двоих: как сторонники Порошенко и Зеленского смотрели дебаты на "Олимпийском"  

Зеленский пообещал перезагрузку минских соглашений  

Аудио- и видеофайлы по теме

Порошенко vs Зеленский на мечах. Неприступный Рунет. Ария о нефтепроводе - "Заповедник", выпуск 72  

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе?  

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу  

Также по теме

Bildkombo Poroschenko Wolodymyr Selenskyj

Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга 18.04.2019

Предвыборные штабы Порошенко и Зеленского всеми силами пытаются поднять рейтинг своего кандидата - не гнушаясь фейками и черным пиаром. Грязные технологии переместились и в интернет.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Нешуточный взлет Владимира Зеленского 21.04.2019

Комик Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины. Его кампания была поверхностной, агрессивной и успешной. Что он будет делать со страной после победы?

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины 21.04.2019

Актер Владимир Зеленский, по данным Национального экзитпола, во втором туре выборов президента Украины набирает около 73 процентов голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко получает около 25 процентов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский  

Украина Зеленского - надежда, рожденная гневом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно