После фильма Дудя Кудрин проверит, как помогают людям с ВИЧ

Счетная палата РФ проверит, насколько эффективно оказывалась медицинская помощь ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом в воскресенье, 16 февраля, в своем микроблоге Twitter написал глава ведомства Алексей Кудрин. При этом он разместил ссылку на фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят" журналиста Юрия Дудя, назвав его "нужным фильмом".

По словам Кудрина, в России ВИЧ представляет собой гораздо более реальную угрозу, чем коронавирус. В России инфицированы более 1 млн человек, от СПИДа в 2018 году скончались 37 тысяч человек, пишет Кудрин. "В среднем по 100 человек в день", - заявляет он.

Фильм Юрия Дудя о ВИЧ вышел 11 февраля, на данный момент его посмотрели более 11,5 млн раз.

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире 2,5 миллиона новых случаев заражения за год В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Расхождение в цифрах В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Тысячекратный рост То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах. Автор: Ирина Филатова

