 После пожара в соборе в Нанте задержан мужчина | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

После пожара в соборе в Нанте задержан мужчина

Следователи изучают версию поджога собора святого Петра и Павла во французском Нанте. Задержанный отвечал за закрытие храма перед пожаром. О его участии в инциденте говорить рано, считает прокуратура.

Дым и пожарные у собора в Нанте

Пожарные у собора в Нанте, 18 июля 2020 года

Полиция задержала мужчину в ходе расследования обстоятельств cильного пожара в соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. Следователи хотят изучить "определенные аспекты" действий задержанного в течение дня, поскольку он отвечал за закрытие собора в ночь перед происшествием, заявил представитель прокуратуры города в воскресенье, 19 июля. Он предостерег от "преждевременных и поспешных" утверждений о возможной причастности задержанного к пожару. Иные подробности о личности мужчины пока не известны.

Огонь в храме вспыхнул утром 18 июля. Десятки пожарных сумели взять пламя под контроль лишь через несколько часов. Специалисты изучают версию поджога. По сведениям прокуратуры, речь идет о трех очагах возгорания, расположенных в отдалении друг от друга.

Пожар уничтожил большой орган. По оценке властей, храм пострадал в меньшей степени, чем собор Парижской Богоматери, горевший в апреле 2019 года.

Собор святого Петра и Павла в Нанте внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар. Реставрационные работы заняли 13 лет.

Смотрите также:

  • Нотр-Дам после того, как потушили пожар

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Как будут восстанавливать собор

    "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

  • Терновый венец Иисуса Христа

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти

    От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

  • Внутри собора после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Внутри собора после пожара

    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

  • Нотр-Дам после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен

    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар нанес колоссальный ущерб собору

    Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 04:31

Документальный фильм показывает собор Нотр-Дам за несколько недель до пожара

Контекст

Всерьез и не очень: как может выглядеть Нотр-Дам

Обретет ли Собор Парижской Богоматери первозданный вид, или после реконструкции его облик все-таки изменится? В нашем обзоре - необычные идеи художников и архитекторов. (15.06.2019)  

Виктор Ерофеев: Нотр-Дам будет жить

Утром 16 апреля пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен. О последствиях этой катастрофы для Европы рассуждает писатель Виктор Ерофеев. (16.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма  

Когда зеваки мешают спасателям  

Также по теме

Frankreich Nantes | Großbrand in Kathedrale

Следователи изучают версию поджога собора в Нанте 18.07.2020

Пожар в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало крупный пожар.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: ВОЗ второй день подряд фиксирует рекордные числа заражений  

Русский гей-парад в Берлине: Мы пришли с миром, мы пришли с квиром  

Советский Союз и Россия в объективе западных фотографов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно