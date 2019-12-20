 После неудавшейся стыковки с МКС корабль Starliner вернется на Землю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2019

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Мир

После неудавшейся стыковки с МКС корабль Starliner вернется на Землю

Планируется, что Starliner осуществит посадку на полигоне в штате Нью-Мексико 22 декабря. Корабль находится в исправном состоянии, отметили представители NASA и Boeing.

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner на орбите

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner на орбите

Новый американский космический корабль Starliner из-за нештатной ситуации не смог подняться на необходимую высоту для стыковки с Международной космической станцией (МКС). В связи с этим NASA и компания Boeing планируют посадить корабль в воскресенье, заявил в субботу, 21 декабря, глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн.

Планируется, что Starliner осуществит посадку на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. На совместной пресс-конференции NASA и Boeing подчеркнули, что корабль находится в исправном состоянии.

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Starliner должен был пристыковаться к МКС через сутки после запуска и находиться там до 28 декабря. На борту капсулы для экипажа нет астронавтов, поскольку это испытательный полет. Однако там находится облаченный в скафандр манекен, названый Роузи (по имени персонажа плакатов, представляющих американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны). Он оснащен датчиками для измерения перегрузок, ожидающих будущих астронавтов.

США пытаются уменьшить космическую зависимость от России

Boeing наряду с частной американской компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро). Корабль многоразового использования Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Успешные испытания новых американских космических кораблей позволит США избавиться от этой зависимости.

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