После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.
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