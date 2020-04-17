После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

Герои, о которых будут помнить

Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.