После авиакатастрофы в Эфиопии Китай временно запретил эксплуатацию Boeing 737 Max 8

После крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс ET 302/10 Аддис-Абеба - Найроби, авиационное ведомство в Пекине наложило временный запрет на эксплуатацию китайскими авиакомпаниями лайнеров Boeing 737 Max 8. При этом ведомство сослалось на еще одну катастрофу, которую потерпел лишь несколько месяцев назад самолет данного типа в Индонезии.

Между двумя инцидентами прослеживаются определенные параллели: оба лайнера были новыми и разбились на этапе взлета, указывается далее в заявлении. Китайское ведомство проведет консультации с американским авиастроителем, а также с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и попросит принять меры, гарантирующие безопасность полетов на лайнерах Boeing 737 Max 8.

Аналогичное решение приняла эфиопская авиакомпания, которой принадлежал потерпевший катастрофу самолет. Обстоятельства крушения пока неясны, но в качестве "дополнительной меры безопасности" все лайнеры Boeing 737 Max 8 не будут эксплуатироваться до выяснения причин, заявила Ethiopian Airlines.

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Накануне в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 Max 8, на борту которого находились 8 членов экипажа и 149 пассажиров, никто из них не выжил. Авиалайнер рухнул в районе города Дэбрэ-Зэйт (Бишофту) через шесть минут после взлета. Данные бортового самописца подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета были проблемы с работой указателя скорости.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа - Boeing 737 Max 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.

После крушения авиаэксперты раскритиковали действия руководства Boeing, по их мнению, недостаточно проинформировавшего авиакомпании о новой технической системе против срыва воздуха. Кроме того, указывалось на недостатки тренингов для пилотов на новой модели. Вместе с тем, по результатам расследования, самолет Lion Air не был готов к старту из-за технических неисправностей.

350 самолетов Boeing 737 Max 8 находятся в эксплуатации

Модель Boeing 737 является лидером по продаж среди пассажирских самолетов в мире, 737 Max - новейший ее вариант. Первый полет на нем был совершен в январе 2016 года. Около двух лет назад американский авиастроитель поставил покупателю первый самолет версии 737 Max 8, на которой установлены особенно экономичные двигатели. На конец января 2019 года Boeing получил заказы на 5011 самолетов данного типа, 350 из них уже поставлены заказчикам.

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