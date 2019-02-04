Последняя жертва Берлинской стены

Восточный Берлин. 5 февраля 1989 года. Время шло к полуночи. Под покровом темноты между маленькими домиками, построенными на садовых участках, осторожно пробирались к Берлинской стене двое юношей: Крис Геффрой (Chris Gueffroy) и Кристиан Гаудиан (Christian Gaudian). Геффрой и Гаудиан мечтали бежать на Запад.

Секретные жертвы

В СССР и некоторых других соцстранах шла перестройка, и в начале года в ГДР пошел слух, что власти отменили приказ открывать огонь на поражение по беглецам. Поэтому ребята решились на побег. Им уже удалось преодолеть бетонную стену высотой более трех метров. Но это лишь первое препятствие. За ним шли ряды колючей проволоки, потом так называемое малозаметное препятствие - спутанное проловочное заграждение, контрольно-следовая полоса - пустое пространство, которое простреливалось с вышек, а потом еще одна стена. Сработала сигнализация. Завыли сирены, вспыхнули яркими лучами прожекторы...

Крис Геффрой

Перебежать через контрольно-следовую полосу и перебраться через вторую стену, за которой был Западный Берлин, Крису и Кристиану уже не удалось. Гэдээровские пограничники открыли огонь. Информация о том, что власти ГДР отменили приказ стрелять по беглецам, оказалась неверной...

Крис Геффрой погиб под градом пуль, одна из которых попала ему прямо в сердце. А получивший тяжелые ранения Кристиан Гаудиан был отправлен в тюремную больницу. Позже восточноберлинский суд в закрытом заседании приговорил его к трем годам тюрьмы "за попытку незаконного нарушения границы при отягчающих обстоятельствах".

Стрельба у Стены уже тогда вызвала бурю протестов, и через два месяца приказ стрелять по беглецам в ГДР действительно отменили. А еще через 9 месяцев пала Берлинская стена. 20-летний Крис Геффрой считается ее последней жертвой.

Около 1400 километров составляла общая протяженность границы ГДР, которая больше сорока лет разделяла Германию. Точное число восточных немцев, погибших при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад, неизвестно до сих пор. Одна из целей исследовательского проекта "Государство СЕПГ" (Forschungsverbund SED-Staat) при Свободном университете Берлина - выяснить это.

Согласно последним данным, на германо-германской границе могли погибнуть более тысячи человек.Но лишь о 327 жертвах есть детальная информация. Имена многих вообще не известны. Дело в том, что власти ГДР старались, насколько это было возможно, держать в секрете информацию о трагической судьбе людей, пытавшихся бежать на Запад. Сотрудники министерства госбезопасности ГДР ("штази") заставляли делать это и родственников погибших, с которых брали подписку о неразглашении.

Виновные наказаны?

Правду о том, при каких обстоятельствах ушел из жизни Крис Геффрой, от его семьи утаили. Родным сообщили, что он погиб при совершении нападения на некий военный объект. Мать Криса не поверила. К тому же, в ночь, когда Крис исчез, она слышала выстрелы. Две недели спустя Карин Геффрой поместила в восточноберлинской газете Berliner Zeitung извещение о смерти сына, указав при этом, что он ушел из жизни "при трагических обстоятельствах".

Подозрение о том, что его застрелили у Стены, появилось уже тогда. Но этот случай был исключением. Сведения о большинстве других погибших при попытке бежать на Запад сотрудникам госбезопасности удавалось успешно скрывать. И ученым, пытающимся сегодня пролить свет на эти чекистские тайны, приходится проводить большую и кропотливую изыскательскую работу.

По последним данным немецких историков, список погибших непосредственно у Берлинской стены составляет 139 человек. Последний из них - Крис Геффрой, только-только начинавший свою взрослую жизнь. Ну, а четверо гэдээровских пограничников, стрелявших в Геффроя и Гаудиана, были награждены после его убийства знаками отличия пограничных войск ГДР и получили премию - по 150 марок ГДР. После падения Стены и воссоединения Германии их судили. Троих суд оправдал, четвертый - тот, чья пуля убила Криса Геффроя, - получил два года условно.

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