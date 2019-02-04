Последняя жертва Берлинской стены

Восточный Берлин. 5 февраля 1989 года. Время шло к полуночи. Под покровом темноты между маленькими домиками, построенными на садовых участках, осторожно пробирались к Берлинской стене двое юношей: Крис Геффрой (Chris Gueffroy) и Кристиан Гаудиан (Christian Gaudian). Геффрой и Гаудиан мечтали бежать на Запад.
Секретные жертвы
В СССР и некоторых других соцстранах шла перестройка, и в начале года в ГДР пошел слух, что власти отменили приказ открывать огонь на поражение по беглецам. Поэтому ребята решились на побег. Им уже удалось преодолеть бетонную стену высотой более трех метров. Но это лишь первое препятствие. За ним шли ряды колючей проволоки, потом так называемое малозаметное препятствие - спутанное проловочное заграждение, контрольно-следовая полоса - пустое пространство, которое простреливалось с вышек, а потом еще одна стена. Сработала сигнализация. Завыли сирены, вспыхнули яркими лучами прожекторы...
Крис Геффрой
Перебежать через контрольно-следовую полосу и перебраться через вторую стену, за которой был Западный Берлин, Крису и Кристиану уже не удалось. Гэдээровские пограничники открыли огонь. Информация о том, что власти ГДР отменили приказ стрелять по беглецам, оказалась неверной...
Крис Геффрой погиб под градом пуль, одна из которых попала ему прямо в сердце. А получивший тяжелые ранения Кристиан Гаудиан был отправлен в тюремную больницу. Позже восточноберлинский суд в закрытом заседании приговорил его к трем годам тюрьмы "за попытку незаконного нарушения границы при отягчающих обстоятельствах".
Стрельба у Стены уже тогда вызвала бурю протестов, и через два месяца приказ стрелять по беглецам в ГДР действительно отменили. А еще через 9 месяцев пала Берлинская стена. 20-летний Крис Геффрой считается ее последней жертвой.
Около 1400 километров составляла общая протяженность границы ГДР, которая больше сорока лет разделяла Германию. Точное число восточных немцев, погибших при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад, неизвестно до сих пор. Одна из целей исследовательского проекта "Государство СЕПГ" (Forschungsverbund SED-Staat) при Свободном университете Берлина - выяснить это.
Согласно последним данным, на германо-германской границе могли погибнуть более тысячи человек.Но лишь о 327 жертвах есть детальная информация. Имена многих вообще не известны. Дело в том, что власти ГДР старались, насколько это было возможно, держать в секрете информацию о трагической судьбе людей, пытавшихся бежать на Запад. Сотрудники министерства госбезопасности ГДР ("штази") заставляли делать это и родственников погибших, с которых брали подписку о неразглашении.
Виновные наказаны?
Правду о том, при каких обстоятельствах ушел из жизни Крис Геффрой, от его семьи утаили. Родным сообщили, что он погиб при совершении нападения на некий военный объект. Мать Криса не поверила. К тому же, в ночь, когда Крис исчез, она слышала выстрелы. Две недели спустя Карин Геффрой поместила в восточноберлинской газете Berliner Zeitung извещение о смерти сына, указав при этом, что он ушел из жизни "при трагических обстоятельствах".
Подозрение о том, что его застрелили у Стены, появилось уже тогда. Но этот случай был исключением. Сведения о большинстве других погибших при попытке бежать на Запад сотрудникам госбезопасности удавалось успешно скрывать. И ученым, пытающимся сегодня пролить свет на эти чекистские тайны, приходится проводить большую и кропотливую изыскательскую работу.
По последним данным немецких историков, список погибших непосредственно у Берлинской стены составляет 139 человек. Последний из них - Крис Геффрой, только-только начинавший свою взрослую жизнь. Ну, а четверо гэдээровских пограничников, стрелявших в Геффроя и Гаудиана, были награждены после его убийства знаками отличия пограничных войск ГДР и получили премию - по 150 марок ГДР. После падения Стены и воссоединения Германии их судили. Троих суд оправдал, четвертый - тот, чья пуля убила Криса Геффроя, - получил два года условно.
Смотрите также:
-
Туннели под Берлинской стеной
Одни будут пробираться через 1400-километровую зеленую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и даже подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Более 870 человек погибнет, из них почти 240 - в Берлине. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Берлинской стеной.
-
Туннели под Берлинской стеной
Этой теме посвящена одна из десяти экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten). Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.
-
Туннели под Берлинской стеной
В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...
-
Туннели под Берлинской стеной
Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...
-
Туннели под Берлинской стеной
Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.
-
Туннели под Берлинской стеной
Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.
-
Туннели под Берлинской стеной
Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.
-
Туннели под Берлинской стеной
"57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.
-
Туннели под Берлинской стеной
Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.
-
Туннели под Берлинской стеной
"Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.
-
Туннели под Берлинской стеной
Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр Штрассе посетителей встречает тот самый Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал "Берлинской стены" и документально-информационный центр, посвященный истории города, оказавшегося на передовой "холодной войны" в 1961-1989 годах.
Автор: Максим Нелюбин