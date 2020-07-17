"Последний адрес" в Германии: установлена вторая табличка

Из радиоприемника на кухне доносится рок-символ перестройки - "Ветер перемен" немецкой группы Scorpions, а на балконе виллы в центре городка Наумбург пенсионер Хельмут Зонненшайн (Helmut Sonnenschein) говорит, что ему очень жаль, что в России сворачивается всё, чему он так радовался в конце 1980-х - начале 1990-х. Потому что перестройка, объявленная в СССР генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, дала его семье надежду выяснить хоть что-либо об отце, Хельмуте Зонненшайне-старшем, исчезнувшем в ноябре 1950 года. В середине 80-х семья Зонненшайнов в порыве энтузиазма даже написала письмо лично Горбачеву, но советское посольство в Берлине отказалось его принять.



И лишь в 1990-м семья узнала, что Зонненшайн-старший был казнен в Москве по приговору советского военного трибунала - за "шпионаж в пользу британской и американской разведок". Четыре года спустя в Наумбург пришло свидетельство о его реабилитации. В 1999 году супруга Хельмута Зонненшайна ушла из жизни; на ее могиле потомки высекли фразу: "В любви и верности пропавшему мужу".



В пятницу, 17 июля, на воротах у въезда на виллу в Наумбурге появилась табличка российского проекта "Последний адрес" - первое и единственное напоминание о судьбе репрессированного гражданина ГДР Зонненшайна. "Я не хотел мероприятия такого размаха, я просто хотел, чтобы отца не забыли", - говорит Хельмут Зонненшайн-младший. "Ветер перемен" на кухне стихает...



Второй "Последний адрес" в Германии



69-летний Хельмут Зонненшайн стесняется внимания журналистов. Всю часовую церемонию с речами и музыкальной программой он стоит в последнем ряду, за спинами гостей, и выходит вперед лишь для того, чтобы зачитать свою речь. Он спешно привинчивает на ворота виллы табличку "Последнего адреса" с именем отца, кладет на тротуар два венка и недолго позирует фотографам вместе со старшим братом, сидящим в инвалидной коляске.

Хельмут Зонненшайн-младший: "Я просто хотел, чтобы отца не забыли"

Зонненшайн-младший говорит, что сегодняшняя церемония - своего рода итоговая черта под стараниями его семьи выяснить судьбу репрессированного отца. "Что-либо принципиально новое мы уже вряд ли узнаем", - считает он.



Память о жертвах репрессий в ГДР



Но список гостей говорит о том, какое значение имеет память о жертвах репрессий в бывшей ГДР для города Наумбург с населением 34 тысячи человек и для всей федеральной земли Саксония-Анхальт: на церемонию прибыли и правящий бургомистр города, и земельная уполномоченная по осмыслению коммунистической диктатуры ГДР, и представители немецкого "Мемориала" и российского "Последнего адреса", и председатель Союза жертв коммунистической диктатуры в Германии.





Во время церемонии в Наумбурге 17 июля

"Это важное событие для Наумбурга, - говорит градоначальник Бернвальд Кюпер (Bernwald Küper). - Семья Зонненшайнов очень известна в городе, но ни я, ни мои друзья и знакомые не знали, что глава этой семьи погиб во времена сталинизма. Я считаю важным помнить об отдельных судьбах, чтобы усилить веру граждан в демократию".



По словам уполномоченной федеральной земли Саксония-Анхальт по переосмыслению коммунистической диктатуры в ГДР Биргит Нойман-Бекер (Birgit Neumann-Becker), очень важно, что памятный знак установлен в рамках германо-российского проекта (в партнерстве российского фонда "Последний адрес" и немецкого "Мемориала"). Ведь в ГДР было не принято говорить о жертвах коммунистических репрессий - на фоне преступлений фашистской Германии на территории СССР во время Второй мировой войны.



Арест, приговор, расстрел...



Хельмута Зонненшайна арестовали в ноябре 1950 года. Три месяца спустя на свет появился его сын, которого назвали в честь пропавшего отца. И лишь в апреле 1990-го советские власти сообщили семье, что он был приговорен к расстрелу за шпионаж в пользу американской и британской разведок. В декабре 2019 года Хельмут Зонненшайн-младший увидел по телевидению репортаж о проекте "Последний адрес" и о первом памятном знаке, установленном в местечке Треффурт в Тюрингии.



Зонненшайн связался с "Мемориалом", показал документы о реабилитации, а остальное было делом времени и техники. Прах его отца захоронен на Донском кладбище в Москве. Хельмут Зонненшайн говорит, что не был там и ехать туда в одиночку не решается.



Тем временем "Мемориал" планирует установку следующего, третьего по счету, памятного знака "Последнего адреса" в Германии. По словам Анке Гизен (Anke Giesen) из немецкого "Мемориала", эта табличка появится в сентябре нынешнего года на доме в небольшом городке в федеральной земле Бранденбург. "Интерес к истории растет, в том числе и среди представителей нового поколения", - говорит Гизен.



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