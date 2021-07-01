Коронавирус: Португалия готовится ко второму локдауну

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 90,5 млн человек во всем мире, свыше 1,9 млн скончались. Выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями 11 января.