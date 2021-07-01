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Португалия

Eine Strassenbahn,Tram,Carris,Electrico faehrt hinauf zum Castelo Sao Jorge durch die Altstadt, Impressionen aus Lissabon in Zeiten der Coronavirus Pandemie am 16.08.2020. In Portugal leidet die Tourismusbranche massiv unter den Folgen der Coronavirus Pandemie-trotz Hochsaison und Urlaubszeit bleiben die Touristen und Urlauber fern.

Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов 01.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 1 июля.
KRANJSKA GORA, SLOVENIA - APRIL 30: The European and the Slovenian Flags are pictured together at the border between the Austrai, Slovenia and Italy as politicians mark Slovenia's accession to the European Union on April 30, 2004 in Kranjska Gora, Slovenia. The EU's Big Bang expansion brings in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia, along with Cyprus and Malta. (Photo by Giuseppe Cacace/Getty Images)

Словения переняла председательство в ЕС 01.07.2021

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Словения, сменив Португалию.

Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - Belgium v Portugal - La Cartuja Stadium, Seville, Spain - June 27, 2021 Belgium's Axel Witsel and teammates celebrate after the match Pool via REUTERS/Alexander Hassenstein

Евро-2020: Бельгия обыграла Португалию в матче за выход в четвертьфинал 27.06.2021

Встреча бельгийцев и португальцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу окончилась со счетом 1:0. Гол забил на 42-й минуте Торган Азар. В четвертьфинале Бельгия встретится с Италией.
Germany's defender Robin Gosens (L) heads the ball to score their fourth goal during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich on June 19, 2021. (Photo by Matthias Hangst / POOL / AFP) (Photo by MATTHIAS HANGST/POOL/AFP via Getty Images)

Евро-2020: Германия обыграла Португалию со счетом 4:2 19.06.2021

Из четырех мячей, забитых в ворота сборной Португалии в ходе матча с бундестим, два были голами в собственные ворота.
Angolanisches Generalkonsulat in Lissabon Ort: Rua Fradesso da Silveira, Lissabon, Portugal Datum: 23.02.2018 Beschreibung: Das angolanisches Generalkonsulat in Lissabon (Consulado Geral de Angola) befindet sich in der Rua Fradesso da Silveira nahe des Largo do Calvário im Stadtteil Alcântara im Westen Lissabons.

Лиссабон незаконно передавал посольствам данные организаторов протестных акций 18.06.2021

Мэрия столицы Португалии незаконно передала посольствам разных стран данные организаторов 52 демонстраций протеста. На прошлой неделе выяснилось, что Лиссабон передал данные российско-португальской активистки в МИД РФ.
LISBON, PORTUGAL - March 5, 2016: : Old colorful tramcars on square Praca de Comercio in Lisbon Portugal.

Португалия сожалеет о передаче МИД РФ данных российских активистов 11.06.2021

Мэрия Лиссабона передала МИД России данные организаторов акции в поддержку Навального 23 января. Позже мэрия извинилась и заявила о прекращении такой практики.
Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Schutzanzügen gehen an einem Krankenwagen im neuen Triagezentrum für Corona-Patienten im Krankenhaus Santa Maria vorbei, das heute eröffnet wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус в Португалии: на помощь идет бундесвер 03.02.2021

Переполненные реанимационные отделения, полевые госпитали, рекордный уровень смертности: третья волна пандемии ударила по Португалии с такой силой, что страна была вынуждена обратиться за помощью к Германии.
6 November 2020*** Hospital UniversitÃ¡rio de SÃ£o JoÃ£o in Porto, the central hospital in the northern region, receives patients with Covid-19, currently with 103 patients in the infirmary and 41 in intensive care, on 6 November 2020, Porto, Portugal. These patients go through a diagnostic process, which is divided into 3 phases, mild, medium and severe, with mild and medium cases the diagnosis is made outside the hospital, in the tent (if it is light), in containers and in wards if you have medium symptoms, and severe cases automatically move to intensive care units. Portugal currently has 2792 dead and 166 900 infected, being the North of the country, with more cases of covid-19. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Коронавирус: Португалия готовится ко второму локдауну 11.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 90,5 млн человек во всем мире, свыше 1,9 млн скончались. Выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями 11 января.
March 13, 2020, Brussels, Brussels, Belgium: Various flags of Europe in the European district of Brussels. (Credit Image: © Nicolas Landemard/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

В Совете ЕС и в ОБСЕ сменились страны-председатели 01.01.2021

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Португалия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Швеция.
HANDOUT - 03.09.2020, Portugal, ---: Auf dem undatierten und von der Nichtregierungsorganisation Global Legal Action Network(GLAN) zur Verfügung gestellten Bild stehen Martim (l-r), Catarina, Claudia und Mariana an einer Klippe. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal haben mit einer außergewöhnlichen Klimaklage gegen Deutschland und 32 weitere Länder eine wichtige Hürde genommen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg entschied, mit der dort Anfang September eingereichten Klage fortzufahren. (zu dpa «Gericht gibt Klimaklage von Kindern gegen 33 Länder grünes Licht») Foto: GLAN/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕСПЧ коммуницировал климатический иск португальской молодежи к 33 странам 01.12.2020

Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения суду в Страсбурге по обвинению в недостаточной борьбе с глобальным изменением климата.
Marcelo Rebelo de Sousa, Portugiesischer Präsident. Foto: DW/João Carlos, Portugal

Из-за коронавируса президент Португалии добровольно соблюдает карантин 09.03.2020

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно соблюдать карантин, поскольку недавно побывал в школе, которую позже закрыли из-за коронавируса. Симптомов COVID-19 у политика нет.
A man takes the microphone from Britain's singer Susanna Marie Cork aka SuRie as she performs Storm during the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

Неизвестный вырвал микрофон у британской участницы "Евровидения" 12.05.2018

Организаторы музыкального конкурса предложили певице SuRie из Великобритании еще раз исполнить номер, который был прерван неизвестным, однако та отказалась, поскольку "гордится своим выступлением".
14.05.2017 Winner of 2017 Eurovision contest Salvador Sobral looks on during a press conference upon their arrival at Humberto Delgado Lisbon's airport on May 14, 2017. / AFP PHOTO / PATRICIA DE MELO MOREIRA (Photo credit should read PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images)

Победителю "Евровидения" сделали операцию по пересадке сердца 10.12.2017

В Лиссабоне успешно проведена операция по пересадке сердца португальскому певцу Салвадору Собралу . Последние три месяца победитель "Евровидения-2017" провел в больнице в ожидании трансплантации.
A firefighting plane drops its load near a fire engine battling a wild fire in the village of Pucarica, near Abrantes, central Portugal, Friday, Aug.11, 2017. Strong winds and rising temperatures stoked wildfires in Portugal on Thursday, ending days of cooler weather that brought a brief respite from a spate of blazes, including one that killed 64 people in June. (AP Photo/Armando Franca) |

На Корсике и в Португалии тушат лесные пожары 12.08.2017

Из зоны пожаров на Корсике эвакуированы до тысячи человек, большинство из них туристы. Задержан предполагаемый поджигатель.

24.07.2017 ©PHOTOPQR/NICE MATIN ; incendie de forêt proche des habitations à Carros Carros le 24/07/2017 Wildfire burns a forest in Carros, near Nice, France, July 24, 2017 Foto: Franck Fernandes/MAXPPP/dpa |

Лесные пожары во Франции и Португалии набирают силу 26.07.2017

Юг Франции и Португалия охвачены масштабными лесными пожарами. Тысячи человек были эвакуированы. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Soccer Football - Portugal v Mexico - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Third Placed Play Off - Spartak Stadium, Moscow, Russia - July 2, 2017 Portugal celebrate after the game REUTERS/Sergei Karpukhin

Сборная Португалии выиграла бронзу Кубка конфедераций в России 02.07.2017

В матче за третье место португальцы в дополнительное время обыграли сборную Мексики со счетом 2:1.
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