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Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 1 июля.
Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Словения, сменив Португалию.
Встреча бельгийцев и португальцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу окончилась со счетом 1:0. Гол забил на 42-й минуте Торган Азар. В четвертьфинале Бельгия встретится с Италией.
Из четырех мячей, забитых в ворота сборной Португалии в ходе матча с бундестим, два были голами в собственные ворота.
Мэрия столицы Португалии незаконно передала посольствам разных стран данные организаторов 52 демонстраций протеста. На прошлой неделе выяснилось, что Лиссабон передал данные российско-португальской активистки в МИД РФ.
Мэрия Лиссабона передала МИД России данные организаторов акции в поддержку Навального 23 января. Позже мэрия извинилась и заявила о прекращении такой практики.
Переполненные реанимационные отделения, полевые госпитали, рекордный уровень смертности: третья волна пандемии ударила по Португалии с такой силой, что страна была вынуждена обратиться за помощью к Германии.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 90,5 млн человек во всем мире, свыше 1,9 млн скончались. Выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями 11 января.
Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Португалия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Швеция.
Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения суду в Страсбурге по обвинению в недостаточной борьбе с глобальным изменением климата.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно соблюдать карантин, поскольку недавно побывал в школе, которую позже закрыли из-за коронавируса. Симптомов COVID-19 у политика нет.
Организаторы музыкального конкурса предложили певице SuRie из Великобритании еще раз исполнить номер, который был прерван неизвестным, однако та отказалась, поскольку "гордится своим выступлением".
В Лиссабоне успешно проведена операция по пересадке сердца португальскому певцу Салвадору Собралу . Последние три месяца победитель "Евровидения-2017" провел в больнице в ожидании трансплантации.
Из зоны пожаров на Корсике эвакуированы до тысячи человек, большинство из них туристы. Задержан предполагаемый поджигатель.
Юг Франции и Португалия охвачены масштабными лесными пожарами. Тысячи человек были эвакуированы. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
В матче за третье место португальцы в дополнительное время обыграли сборную Мексики со счетом 2:1.
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