 Порошенко призвал к санкциям за соглашение с ″Газпромом″ | Новости из Германии об Украине | DW | 23.12.2019

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Украина

Порошенко призвал к санкциям за соглашение с "Газпромом"

Контракты с "Газпромом" о поставках газа в Украину являются политическими, а не коммерческими, считает экс-президент Петр Порошенко. Его партия требует созвать Совет национальной безопасности и обороны.

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Украинская партия "Европейская солидарность" намерена инициировать введение санкций за прямые поставки газа из России. "Пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок", - заявил председатель партии, экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 декабря, ссылаясь на украинские и российские СМИ. Подобные контракты с "Газпромом" являются политическими, а не коммерческими, подчеркнул он в интервью телеканалу "Украина".

Президент России Владимир Путин "продает газ пятой колонне со значительной скидкой", а доходы могут использоваться "для подрыва основ украинской государственности", отметил Порошенко. Речь идет о национальной безопасности, считает бывший глава государства.

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Экс-президент обвинил нынешние власти Украины в переходе "красных линий". По его словам, "Европейская солидарность" потребует незамедлительно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с ситуацией.

В соответствии с соглашениями, заключенными с российским концерном, поставки газа украинской стороне должны начаться с 1 января 2020 года, сообщило днем ранее онлайн-издание LIGA.net со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией. Издание не уточнило, о каких именно компаниях и объемах газа идет речь.

Москва и Киев 20 декабря на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.

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