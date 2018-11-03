 Порошенко предложил Эрдогану разместить миротворцев в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2018

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Европа

Порошенко предложил Эрдогану разместить миротворцев в Донбассе

Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросе размещения миротворцев ООН в Донбассе, заявил Порошенко на встрече с Эрдоганом. Стороны также договорились завершить переговоры о зоне свободной торговли до конца года.

Порошенко и Эрдоган в Стамбуле

Порошенко и Эрдоган в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану активизировать диалог по вопросу размещения турецких миротворцев в Донбассе. Об этом Порошенко сообщил по итогам двусторонней встречи в Стамбуле, которая состоялась в субботу, 3 ноября. "Мы доверяем Турции и будем рады, если Турция примет участие в восстановлении мира в Донбассе и разместит свою миротворческую миссию в составе миссии ООН", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

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Лидеры двух страны также договорились продолжать способствовать освобождению украинских политзаключенных в России. По словам Эрдогана, он уже получил от украинской стороны список политзаключенных и передал его Москве. "Я надеюсь, мы проследим за этим процессом, и будут успешные решения", - цитирует Эрдогана агентство "Українськi Новини".

Турецкий президент также заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. "Мы будем продолжать защищать права и интересы крымских татар, как тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, которые были вынуждены переехать из этого региона", - подчеркнул он.

Переговоры по зоне свободной торговли завершатся до конца года

Эрдоган сообщил, что переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будут завершены до конца 2018 года. "В течение 2018 года количество граждан Украины, посетивших нашу страну, превысило 1 млн. Мы договорились до конца года завершить переговоры по подписанию соглашения о ЗСТ", - сказал он. Турецкий президент также отметил, что это соглашение позволит увеличить двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов в год.

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