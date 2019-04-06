 Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты 14 апреля | Новости из Германии об Украине | DW | 07.04.2019

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Украина

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты 14 апреля

Дебаты кандидатов на президентский пост должны пройти на главном стадионе страны. Перед их проведением Зеленский и Порошенко сдали тесты на алкоголь и наркотики.

Местом проведения дебатов может стать республиканский стадион

Местом проведения дебатов может стать республиканский стадион

Действующий президент Украины Петр Порошенко вызвал своего соперникаВладимира Зеленского  на дебаты 14 апреля. Об этом он заявил в воскресенье, 7 апреля, в интервью телеканалу "Украина". Глава государства согласился на предложение Зеленского о проведении дебатов на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский").

Сам Зеленский 3 апреля послал вызов Порошенко на дебаты. Он выдвинул ряд условий: дебаты должны пройти на крупнейшей спортивной арене Украины, транслироваться в прямом эфире. Кроме того, Порошенко должен публично признать, что его соперник по дебатам не является "быдлом", "клоуном", "марионеткой Коломойского" и т.д. Такими эпитетами президент награждал Зеленского в ходе предвыборной кампании.

Контекст

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Изначально дебаты планировались на 19 апреля. Однако 6 апреля стало известно, что в это время на стадионе пройдет книжная встреча, из-за которой дату дебатов придется перенести. О возможности перенести эту встречу, не сообщается. По Закону о выборах президента Украины теледебаты претендентов, оплачиваемые  за счет государственного бюджета, должны проводиться в последнюю пятницу перед днем голосования.

Кандидаты сдали тесты на алкоголь и наркотики

По требованию Зеленского, оба кандидата в президенты сдали тесты на алкоголь и наркотики. Предварительный анализ показал отсутствие следов наркотических веществ. Известный украинский боксер Владимир Кличко заявил, однако, что местный экспресс-анализ вызывает определенные сомнения и предложил кандидатам пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве, на что Порошенко уже согласился.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко - 15,95 процента.

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    Автор: Ута Штайнвер


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