Порошенко подписал указ о евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Петр Порошенко утвердил комплекс мероприятий по реализации стратегического курса страны на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 20 апреля. Выполнение этих мер надлежит обеспечить кабинету министров Украины, сообщил Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Во второй половине 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины должен представить законопроекты об охране секретной информации и о разведке, добавил президент.

В начале февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о необратимости курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины поддержали 334 парламентария. Президент был объявлен гарантом реализации этого стратегического курса.

Второй тур президентских выборов - 21 апреля

21 апреля в Украине пройдет второй тур президентских выборов, в котором действующий президент страны баллотируется на второй срок. В первом туре за его оппонента артиста Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, в то время как Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.

Официальные результаты голосования, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация президента состоится до 31 мая.

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