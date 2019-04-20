 Порошенко подписал указ о евроатлантической интеграции Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 20.04.2019

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Украина

Порошенко подписал указ о евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины утвердил план реализации стратегического курса страны на получение членства в ЕС и НАТО. Его выполнение возложено на правительство.

Флаги Украины и Европейского Союза

Флаги Украины и Европейского Союза

Президент Украины Петр Порошенко утвердил комплекс мероприятий по реализации стратегического курса страны на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 20 апреля. Выполнение этих мер надлежит обеспечить кабинету министров Украины, сообщил Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Во второй половине 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины должен представить законопроекты об охране секретной информации и о разведке, добавил президент.

Контекст

Нынешний лидер симпатий украинцев - Владимир Зеленский - до сих пор малоизвестен политикам в Брюсселе. Они хотят, чтобы Украина после голосования и дальше сближалась с ЕС. Но это не главное. (19.04.2019)

За пять лет президентства Порошенко Украина изменилась сильнее, чем при любом из его предшественников. Но лозунг "жить по-новому" в целом так и остался лишь лозунгом, говорят критики. (19.04.2019)

Комик Владимир Зеленский - в шаге от поста президента Украины. Его кампания была поверхностной, агрессивной и успешной. Что он будет делать со страной в случае победы на выборах? (19.04.2019)

В начале февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о необратимости курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины поддержали 334 парламентария. Президент был объявлен гарантом реализации этого стратегического курса.

Второй тур президентских выборов - 21 апреля

21 апреля в Украине пройдет второй тур президентских выборов, в котором действующий президент страны баллотируется на второй срок. В первом туре за его оппонента артиста Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, в то время как Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.

Официальные результаты голосования, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация президента состоится до 31 мая.

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    Автор: Александра Елкина


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