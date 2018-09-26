Порошенко заявил о планах РФ оккупировать Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в среду, 26 сентября, в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил Россию в попытках захватить Азовское море. "После оккупации Крыма они (Россия. - Ред.) хотят оккупировать Азовское море, - заявил он. - Они незаконно построили мост через Керченский пролив". В частности, Россия, по словам Порошенко, препятствует навигации украинских и международных судов в этом районе.
"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики ", - потребовал президент Украины.
По его словам, война с Россией продолжается и приводит все к новым жертвам. "Сейчас, пока я здесь выступаю, поступили печальные сообщения, что еще один человек погиб на войне, которую наша страна ведет с одним из постоянных членов Совбеза ООН", - отметил Порошенко. Он подчеркнул, что агрессия России не остановится на Украине. "Ваше молчание - это то, чего хочет Кремль. То, что он использует в войне с Украиной, в войне со всеми нами в итоге", - обратился украинский президент к международному сообществу.
Ранее с той же трибуны с критикой России выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она обвинила Россию в "бесцеремонном" нарушении ряда международных норм - в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.
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Автор: Сергей Елкин