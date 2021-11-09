Поп-музыка

Андрей Макаревич #вТРЕНДde: о музыке, песнях о колбасе, коронавирусе, выборах в Госдуму и Горбачеве

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.