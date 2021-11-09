Поп-музыка

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.
Музыканты группы Irdorath играли на волынках на акциях протеста в Минске в 2020 году - год спустя их подозревают в организации протестов. О том, как их поддерживают коллеги в Германии, - у DW.