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Поп-музыка

Популярная афганская певица о запретах талибов (09.11.2021) 09.11.2021

Уже три месяца, как талибы захватили власть в Афганистане. Какое будущее ожидает теперь афганских поп-исполнителей? В конце 1990-х, когда экстремистская группировка правила страной, поп-музыка была полностью запрещена.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. https://fridomann.de/thomas-manns-fluegel-im-weissen-haus-des-exils/

Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой 04.11.2021

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?

Самый страшный вулкан Испании: жители Пальмы боятся за свою жизнь. Европа в фокусе 28.10.2021

Также в программе: пытки и издевательства в российских тюрьмах, почему активисты по защите климата в Великобритании в шоке, как музыка объединяет страны Балкан.
Estonian-Russian band Rainday Station performing at Tallin Music Week 2021 Photo Benjamin Bathke

Рок, техно, хип-хоп: поможет ли музыка сблизить жителей Эстонии? 14.10.2021

Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
Russischer Musiker Andrei Makarevich im Interview mit DW am 28.09.2021 in Budva, Montenegro.

Андрей Макаревич: Чем я дальше от власти, тем лучше себя чувствую 09.10.2021

Андрей Макаревич рассказал DW о своих проектах, взгляде на музыку и рэперов, а также о том, почему надо прививаться от коронавируса.
Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Финал "Евровидения" 2022 года состоится в Турине 08.10.2021

Право принять "Евровидение" Италия получила после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.

Андрей Макаревич #вТРЕНДde: о музыке, песнях о колбасе, коронавирусе, выборах в Госдуму и Горбачеве 07.10.2021

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.

Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
ABD0087_20200423 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0234 VOM 23.4.2020 - Die Salzburger Festspiele fanden 1920 das erste Mal statt. Ob das 100-Jahr-Jubiläum heuer wie geplant mit einem umfangreichen Festspiel-Programm gefeiert werden kann, ist durch die Einschränkungen der Coronakrise allerdings noch ungewiss. Im Bild Anna Netrebko als Violetta Valery in Giuseppe Verdis Oper La Traviata waehrend der Fotoprobe am Dienstag, 02. August 2005, im Grossen Festspielhaus in Salzburg. Die Oper unter der Regie von Willy Decker hat am 07. August 2005 im Rahmen der Salzburger Festspiele Premiere. (ARCHIVBILD VOM 2.8.2005) - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT - 20050802_PD4247

Звезда для несовершенного мира: Анне Нетребко исполняется 50 17.09.2021

18 сентября оперная дива номер один в мире отмечает 50-летний юбилей. DW проследила творческую биографию Анны Нетребко по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
ARCHIV 2010 **** ST. PETERSBURG, RUSSIA. DECEMBER 11, 2010. Russian soprano Anna Netrebko performs at a concert at the Rimsky-Korsakov state conservatory in St Petersburg.. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov)

Анна Нетребко. Фотографии 17.09.2021

DW проследила творческую биографию певцы по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
Detail of the catholic church of St. Nicholas in Kiev also known as organ hall

Пожар в костеле святого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган 04.09.2021

По словам министра культуры Украины, одна из возможных причин пожара в костеле святого Николая - замыкание внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке.

#FreeIrdorath: как в Германии спасают белорусских музыкантов, подозреваемых в организации протестов 27.08.2021

Музыканты группы Irdorath играли на волынках на акциях протеста в Минске в 2020 году - год спустя их подозревают в организации протестов. О том, как их поддерживают коллеги в Германии, - у DW.
Musiker der belarussischen Band Irdorath Copyright der Bilder Bernd Sonntag

#FreeIrdorath: как немецкие музыканты спасают белорусскую фолк-группу 24.08.2021

Музыканты группы Irdorath играли на волынках на акциях протеста в Минске в 2020 году - год спустя их подозревают в организации протестов. О том, как их поддерживают коллеги в Германии, - у DW.
Die Band ok.danke.tschüss auf einem Sofa. Eva Sauter; Lucas Firmbach; Manuel Praxmarer (v.l.n.r.)

Песни для изучающих немецкий: уроки под рок единорога 16.08.2021

ok.danke.tschüss - три слова в немецком языке и название группы, которая поможет его изучать. Специально для этого музыканты из Германии написали песни по беспроигрышной методике.
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