Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась

Концерн Adidas объявил о закрытии двух фабрик в Германии и США, в Ансбахе и Атланте. Это - конец длившегося более двух лет знакового эксперимента, породившего в ФРГ немало надежд. Одни видели в нем яркий символ набирающей силу реиндустриализации, возвращения и возрождения некогда перенесенных в Азию производств, другие - наглядный пример внедрения технологий "Индустрии 4.0". В 2018 году проект получил немецкую премию за инновации, вручаемую под эгидой министерства экономики ФРГ.

Ансбах и Атланта не выдержали конкуренции

Идея Adidas, крупнейшего после Nike производителя спортивной одежды и обуви в мире, состояла в том, чтобы частично вернуть производство кроссовок из Азии и выпускать их в непосредственной близости от потребителей с помощью промышленных роботов, способных быстро реагировать на изменения спроса. Ведь их не надо переучивать, достаточно просто перепрограммировать. На быстроту выполнения заказов указывало и общее для двух производственных площадок название: Speedfactory.

Бутсы, кроссовки и другая спортивная обувь традиционно составляют основу бизнеса Adidas

Однако что-то в этом проекте пошло не так. Поэтому самое позднее к апрелю 2020 года, объявил концерн Adidas 11 ноября, обе фабрики прекратят производство, начатое в 2017 году. Проблема явно не в роботах: они исправно делали свое дело. Поэтому уже к концу 2019 года, говорится в том же сообщении для прессы, отлаженные в Ансбахе и Атланте технологии будут внедрены в Азии на двух предприятиях, работающих по заказу немецкого концерна. "Вместо того, чтобы строить дальнейшие Speedfactorys и управлять ими, Adidas предпочитает закачивать деньги в модернизацию азиатских поставщиков", - констатирует газета Die Welt.

В интервью агентству dpa пресс-секретарь концерна Ян Рунау (Jan Runau) объяснил принятое решение не столько финансовыми, сколько организационными причинами. По его словам, стало ясно, что роботизированные фабрики все же лучше размещать там, где сосредоточены ноу-хау, поставщики и основное производство. А это - азиатский регион.

Азия успешно развивает "Индустрию 4.0"

К тому же, добавил пресс-секретарь, Азия куда быстрее наверстала технологическое отставание, чем можно было ожидать в 2016 году (когда принимались инвестиционные решения по фабрикам в Ансбахе и Атланте). Так что в данном случае попытка наладить в Германии высокотехнологичное производство спорттоваров не увенчалась успехом, признался Ян Рунау.

Производство кроссовок по заказу Adidas на заводе во Вьетнаме

По его данным, фабрика в баварском Ансбахе работала не в полную мощность, хотя она рассчитана на выпуск всего 500 тысяч пар кроссовок в год. Для сравнения: по заказам Adidas поставщики компании в разных странах мира ежегодно производят в общей сложности 400 миллионов пар.

"В конечном счете решающую роль сыграли, по всей видимости, производственные издержки, прежде всего - расходы на оплату труда", - полагает Die Welt, анализируя причины закрытия двух предприятий. Ведь даже роботизированное производство не обходится без человеческих рук. В Германии работу могут потерять теперь порядка 100 человек, в США - около 70, но это не сотрудники Adidas. Их нанимала немецкая фирма Oechsler, построившая обе фабрики и управляющая ими по контракту с концерном.

Как и в 1980-е годы, приходит к выводу Die Welt, азиатские компании опять оказались более конкурентоспособными: "Сначала в Азию переносили производство с большой долей ручного труда, теперь туда уходят еще и высокоавтоматизированные процессы".

Проект Speedfactory оказался просто преждевременным?

В свою очередь, австрийская газета Die Presse высказывает предположение, что проект Speedfactory мог оказаться просто немного преждевременным. Издание ссылается на опубликованное в прошлом году исследование международной консалтинговой компании McKinsey "Производство одежды возвращается домой?", о котором DW подробно писала.

Его авторы утверждали, что до 2025 года в фэшн-индустрии произойдет коренной перелом в пользу ниаршоринга (Nearshoring) - так профессионалы называют процесс возвращения производства одежды (и обуви) поближе к рынкам сбыта в Европе и Северной Америке. В условиях стремительно меняющейся в эпоху социальной сети Instagram моды производителям необходимо иметь возможность крайне быстро доставлять товар покупателям, которые не захотят ждать несколько месяцев, пока суда доставят его по морю из азиатских портов.

Одновременно роботизация, отмечалось в исследовании, существенно снижает издержки на оплату труда в странах с относительно дорогой или дорогой рабочей силой. Иными словами, Die Presse не исключает, что концерну Adidas просто не хватило терпения дождаться того уже недалекого времени, когда его роботизированные фабрики в ФРГ и США могли бы оказаться весьма востребованными.

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