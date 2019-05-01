Помпео и Меркель обсудят Украину и Россию

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 7 мая, встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas), чтобы, в частности, обсудить с ними положение дел в Украине, России, Китае и Сирии. Об этом сообщила в среду, 1 мая, пресс-служба Госдепартамента США.

В настоящее время отношения Берлина и Вашингтона осложнены спорами, вызванными односторонним выходом США из ядерного соглашения с Ираном, отказом США от участия в Парижском соглашении о климате, а также недостаточными, с точки зрения Соединенных Штатов, расходами ФРГ на оборонные нужды, напоминает агентство AFP.



Днем ранее Помпео посетит Финляндию, где в городе Рованиеми будет участвовать в заседании Арктического совета. Членами этого форума по защите природы северной полярной зоны, созданного по инициативе Хельсинки в 1996 году, кроме Финляндии и США, являются Дания, Канада, Россия, Норвегия, Швеция и Исландия.

Визит Помпео в Великобританию

Из Германии Майк Помпео отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и главой британского МИДа Джереми Хантом. Ожидается, что в Лондоне он выступит с речью о взаимоотношениях США и Великобритании.

Еще одной темой диалога Мэй и Помпео станет запланированный на начало июня визит президента США Дональда Трампа.

Рабочая поездка госсекретаря по Европе завершится 9 мая визитом в Гренландию.

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