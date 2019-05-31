Помпео добрался до Берлина: первый визит госсекретаря США в Германию

В ведомстве федерального канцлера Германии в центре Берлина подождали пять минут после отъезда кортежа госсекретаря США Майка Помпео в аэропорт - и в 12.58 заменили американский флаг на флагштоке у фасада на китайский. Рабочая встреча Ангелы Меркель (Angela Merkel) с Помпео носила скорее протокольный характер. Обозначенные вопросы повестки дня (Иран-Китай-Сирия-Ливия-Россия) уместиться в отведенные на нее 45 минут могли чисто символически.

Никакой пресс-конференции по итогам беседы не было, а в графике Меркель сразу после Помпео значились переговоры с зампредседателя КНР Вань Цишанем. В контексте нынешнего состояния германо-американских отношений замена флага США на китайский выглядела более чем символичной.

Берлин и Вашингтон: замороженные отношения

В списке внешнеполитических партнеров США Германия сегодня явно стоит не на первом месте - госсекретарю Майку Помпео понадобилось больше года после вступления в должность, чтобы найти время для первого визита в Берлин, хотя он уже успел посетить и Лондон, и Варшаву, и Сочи, и даже Пхеньян. Более того, запланированная на начало мая встреча была отменена в последний момент - вместо Берлина Помпео полетел тогда в Багдад.

Канцлер Германии выступает в Гарвардском университете, 30 мая

Не менее символичным оказался и ответный "реверанс" немецкой стороны: накануне визита госсекретаря Ангела Меркель вернулась из Бостона, где произнесла пламенную речь в защиту либерализма, свободной торговли и глобализации перед выпускниками Гарварда, которые встретили ее бурными и продолжительными аплодисментами.

Не называя президента США по имени, она, тем не менее, дала решительный отпор его идеям как строительства стен на государственных границах, так и протекционизма и повышения таможенных пошлин. Речь Меркель в Бостоне, по оценкам обозревателей, стала манифестом либеральной Европы в ответ на трамповский курс на самоизоляцию США.

Трамп и Меркель: нет времени друг для друга

В Вашингтон канцлер заезжать не стала - в рабочих графиках Трампа и Меркель, по официальной версии, не нашлось времени для двусторонней встречи. Последний раз канцлер Германии и президент США, не скрывающие принципиальных разногласий по самым разным вопросам мировой политики, встречались в 2018 году.

Майк Помпео с немецким коллегой Хайко Масом

И их встречи проходят все реже, поскольку отношения двух стран далеки от гармонии и взаимопонимания. С одной стороны - ярко выраженный экономический национализм США, с другой - подчеркнутый интернационализм и акцент на многосторонность Германии. На этом фоне переговоры в Берлине были призваны создать хоть какую-то видимость конструктивного диалога Берлина и Вашингтона.

Беседа Мекель и Помпео - на все 45 минут

Помпео прибыл в офис Меркель в полдень и уехал спустя три четверти часа. По пути в зал для переговоров канцлер и госсекретарь обменялись формальными любезностями перед телекамерами, дважды отметив, что на всю встречу отведено 45 минут.

В повестке дня - масса спорных вопросов, среди которых и американские санкции против Ирана, и требования США повысить немецкие расходы на оборону до двух процентов ВВП, и угрозы из Вашингтона в адрес европейских подрядчиков "Северного потока-2", и торговая война США и Китая, и возможность участия китайских фирм в строительстве мобильной сети стандарта 5G.

Кроме этого, по сообщениями немецких СМИ, Соединенные Штаты ожидают военной поддержки Германии в создании на севере Сирии буферной зоны для защиты курдов, участвовавших на стороне США в боевых действиях террористической организации "Исламское государство". Для этих целей планируется привлечь размещенные в Иордании немецкие самолеты-разведчики Tornado, а также самолет-заправщик.

Принятия принципиальных решений ни по одной из обозначенных тем не ожидалось, никаких заявлений для прессы по итогам встречи не было. По истечении отведенных 45 минут Помпео с делегацией покинул здание и уехал в аэропорт. Следующий пункт его европейской программы - Швейцария, где он проведет целых три дня.

А Ангела Меркель отправилась на встречу с гостем из Пекина, которого буквально в сотне метров от ведомства федерального канцлера встречала группа демонстрантов, требовавших соблюдения прав человека в Китае. Полиция задержала двоих из них за попытку бросить яйца в правительственный кортеж.

Визит в Берлин высокопоставленного представителя китайских властей проходит накануне печального юбилея - во вторник, 4 июня, исполняется 30 лет со дня подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь. Впрочем, официально в повестке дня переговоров тема прав человека не значилась, и никаких официальных заявлений не было ни до, ни после встречи.

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