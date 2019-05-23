Поможет ли бум в солнечной энергетике в ЕС сдержать изменение климата?

"Мы вступили в новую эру развития. Солнечная энергетика процветает в Европейском Союзе", - с гордостью заявила Валбурга Хеметсбергер (Walburga Hemetsberger), глава отраслевого объединения предприятий солнечной энергетики SolarPower Europe. Точнее можно было бы сказать - вновь процветает. До 2012 года в ЕС уже наблюдался бум использования энергии солнца.

Одним из лидеров в развитии этой технологии тогда была Германия. Однако затем политики не смогли создать благоприятных рамочных условий для отрасли, и процесс затормозился: многие компании, выпускавшие солнечные батареи, разорились, десятки тысяч человек потеряли рабочие места, и Европа уступила Китаю ведущую роль в этой сфере.

Солнечные батареи сильно подешевели

И вот теперь бум повторяется? По данным SolarPower Europe, в 2019 году в Европе было введено в эксплуатацию больше новых солнечных батарей, чем любых других технологий производства электроэнергии. В настоящее время примерно 5% потребностей ЕС в электроэнергии обеспечиваются за счет установок, использующих энергию солнца. В 2018 году общая мощность действующих в Евросоюзе систем фотовальтаики составляла 115 ГВт. В 2019-м было введено в строй еще почти 17 ГВт, что в два раза больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отраслевого объединения.

Главной причиной нового подъема на рынке стало резкое падение цен на солнечные батареи. Цена на них сегодня составляет меньше четверти от той, что была в 2010 году. В итоге снизились и затраты на производство электричества с использованием энергии солнца.

Солнечные батареи на крышах домов в городе Фрайбург, Германия

Солнечные панели зачастую являются самым дешевым способом генерации электричества. Так, например, в Германии стоимость электричества, которое вырабатывают солнечные батареи, установленные на крышах зданий, составляет менее одной трети от стоимости электроэнергии на немецком рынке. Также и электричество, вырабатываемое в Европе из энергии солнца, значительно дешевле того, что производят новые угольные, газовые и атомные электростанции - его стоимость обычно в два раза ниже.

Кроме того, в отличие от методов генерации электроэнергии из ископаемых видов топлива солнечная энергетика наносит гораздо меньший долговременный ущерб окружающей среде, климату и здоровью населения, показывает исследование немецкого Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA).

Системы фотовольтаики станут главным источником электроэнергии

Эксперты сходятся во мнении, что солнце и ветер в будущем станут основными энергоносителями. При этом прогнозируемое снижение цен на фотоэлектрические преобразователи энергии благодаря внедрению инноваций и массовому производству будет только способствовать их более широкому использованию.

Кристиан Брейер (Christian Breyer), профессор Лаппеэнрантского технологического университета (LUT) в Финляндии, ожидает в ближайшие 20 лет падения стоимости фотоэлектрических преобразователей еще в два раза. "К 2040 году электроэнергия, вырабатываемая крупными фотоэлектрическими станциями в богатых солнцем регионах планеты, будет стоить уже меньше цента за киловатт-час", - пояснил Брейер DW.

Установка солнечных батарей на крыше дома в Кельне

Ученые из LUT вместе с экспертами независимой организации Energy Watch Group (EWG) смоделировали, как мог бы выглядеть оптимальный вариант климатически нейтрального энергоснабжения в мире и в Европе. Согласно исследованию, к 2050 году солнечная энергия могла бы покрывать 62% всех энергетических потребностей Европы, ветровая - 32%, гидроэнергия - 4% и биоэнергия - 2%.

Для этого потребуется дальнейшее развитие отрасли. По словам одного из соавторов исследования, президента Energy Watch Group Ханса-Йозефа Фелля (Hans-Josef Fell), общая мощность фотоэлектрических установок в ЕС должна вырасти примерно до 5700 ГВт с нынешних 132 ГВт. "При таком сценарии переход на стопроцентное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возможен, и обойдется он не дороже сегодняшней энергетической системы", - рассказал Фелль DW.

Достаточно ли мощностей солнечных электростанций?

В ближайшие четыре года в Европе будут построены новые фотоэлектрические установки, общая мощность которых составит около 100 ГВт, а при оптимистическом сценарии - 145 ГВт, посчитали в организации SolarPower Europa, занимающейся развитием солнечной энергетики в Европе.

"Прирост мощностей установок фотовольтаики радует. Однако это лишь первый шаг в правильном направлении", - полагает профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW). По ее выражению, Европе предстоит сделать "гораздо больше", чтобы достичь целей Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году.

Ханс-Йозеф Фелль из Energy Watch Group призывает к переосмыслению сложившейся ситуации на всех уровнях: "Мировое сообщество должно действовать намного радикальнее". Чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию, ЕС необходимо ежегодно вводить в строй 500 ГВт новых мощностей фотоэлектрических установок. "Мировое сообщество должно где-то к 2030 году выйти на экономику с нулевыми углеродными выбросами", - полагает Фелль.

Возможности развития солнечной энергетики

Андреас Бетт (Andreas Bett), глава Института солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), указывает также на необходимость скорейшего принятия соответствующих мер европейскими политиками.

Он положительно оценивает новую стратегию Green Deal по улучшению экологической ситуации в Европе, которая была принята Еврокомиссией в декабре 2019 года. Но добавляет, что с точки зрения скорости ее недостаточно для предотвращения повышения температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия - в соответствии с Парижским соглашением по климату. "Это значит, что нам нужно существенно ускорить процесс перестройки энергетики", - отмечает Бетт.

В ЕС солнечная энергетика может получить дополнительный импульс к развитию, если Европа сама будет производить больше фотоэлектрических систем. Согласно исследованию ISE, изготовление солнечных батарей в Европе экономически выгодно, поскольку позволит сократить расходы на транспортировку из стран Азии. Что же касается места для установки солнечных панелей, то его, по словам Бетта, в Европе вполне достаточно. Так, пока лишь примерно на крышах десяти процентов домов в ЕС установлены фотоэлектрические панели.

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