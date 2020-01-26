Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики?

Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.
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