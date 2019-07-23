 Поменяет ли Борис Джонсон свой имидж ради премьерства? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.07.2019

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Европа

Поменяет ли Борис Джонсон свой имидж ради премьерства?

Борис Джонсон стал главой правящей Консервативной партии, а значит, вскоре займет кресло премьер-министра Великобритании. Вот только прическу ему лучше подправить, считает карикатурист Сергей Елкин.

Борис Джонсон на фоне британского флага - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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