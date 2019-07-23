Поменяет ли Борис Джонсон свой имидж ради премьерства?

Борис Джонсон стал главой правящей Консервативной партии, а значит, вскоре займет кресло премьер-министра Великобритании. Вот только прическу ему лучше подправить, считает карикатурист Сергей Елкин.
Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером консервативной партии. Это открывает ему путь к посту премьер-министра. Чем известен Джонсон и чего от него стоит ждать? (23.07.2019)
Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. В историю она войдет не только как сильный политик, но и как стильная женщина. Особенно ее туфли стали притчей во языцех. (23.07.2019)