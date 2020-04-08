Пол Маккартни

Музыка и секс: The Beatles стали взрослыми в Гамбурге

Юные музыканты приобретали в Гамбурге не только музыкальный опыт. Маккартни говорил, что именно в этом городе свершилась его сексуальная революция. Леннон шутил на ту же тему: "Я вырос в Гамбурге, а не в Ливерпуле"...