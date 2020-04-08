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Пол Маккартни

Пол Маккартни - британский певец и композитор, участник группы The Beatles.

Маккартни был одним из музыкантов мирового уровня, заступившихся за Pussy Riot.

circa 1960: Paul McCartney on stage at the Cavern nightclub in Liverpool during the early days of British beat group The Beatles. (Photo by Keystone/Getty Images)

Жизнь без Beatles началась 50 лет назад 08.04.2020

Кстати, далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы - не в Англии, а в Германии! Первый большой успех пришел к The Beatles после гастролей в Гамбурге.
October 14, 2016 - Oct. 15, 2016, Indio, California, USA - Paul McCartney of The BEATLES performs live at Desert Trip Festival. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb18_ October 14 2016 OCT 15 2016 Indio California USA Paul McCartney of The Beatles performs Live AT Desert Trip Festival PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAb18_

Пол Маккартни борется с Sony в суде за авторские права на песни The Beatles 19.01.2017

Пол Маккартни пытается отсудить авторские права на свои песни. Иск к компании Sony/ATV подан в суд в Нью-Йорке.
14.07.1971 Singer and songwriter John Lennon (1940 - 1980) and his wife Yoko Ono arrive at London Airport from New York, 14th July 1971. (Photo by R. Brigden/Daily Express/Getty Images) Copyright: Getty Images/Daily Express/R. Brigden

Неизвестное письмо Джона Леннона проливает свет на распад The Beatles 17.11.2016

Сохранившийся в архивах документ выставлен на аукцион в США. Леннон написал это письмо в ответ на послание жены Пола Маккартни, которое она отправила в 1971 году.
08.06.2015 DW Doku Music is over Hendrix

Знаменитые музыканты-левши 13.08.2015

Их мало. Их пробовали переучивать, во всяком случае, учителя начальной школы в прошлом. К Международному дню левшей DW составила подборку лучших музыкантов, играющих левой рукой.
CLEVELAND, OH - APRIL 18: (EDITORS NOTE: This image was processed using digital filters.) Ringo Starr attends the 30th Annual Rock And Roll Hall Of Fame Induction Ceremony at Public Hall on April 18, 2015 in Cleveland, Ohio. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Ринго Старру - 75: "битлы" не стареют 06.07.2015

Экс-барабанщику The Beatles - 75 лет. Но "записываться в старички" он не намерен. Ринго Старр до сих пор выпускает сольные альбомы, активно гастролирует и снимается в кино.
U.S. singer Madonna performs during her concert at Olympic Hall in Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 7, 2012. Madonna has voiced hope that three feminist Russian rockers on trial for performing a punk prayer against Vladimir Putin are released soon. The pop star told the AP during her concert tour of Russia that she supports freedom of speech and hopes the judge will show leniency. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

Мадонна выступила в поддержку арестованных активистов "Гринпис" 15.11.2013

Звезда поп-музыки Мадонна поддержала арестованных в Мурманске активистов "Гринпис". Солидарность с командой судна Arctic Sunrise также выразила известная французская актриса Марион Котийяр.
Paul McCartney performs on stage during '12-12-12 ~ The Concert For Sandy Relief' December 12, 2012 at Madison Square Garden in New York. AFP PHOTO/DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

Маккартни просит Путина освободить активистов "Гринпис" 14.11.2013

С просьбой к Путину освободить активистов "Гринпис" обратился Маккартни. Он подчеркнул, что "Гринпис" не является антироссийской организацией.
Pussy Riot band member Nadia Tolokonnikova looks out from a holding cell during a court hearing in the town of Zubova Polyana April 26, 2013. Tolokonnikova is appealing her conviction for hooliganism motivated by religious hate for which she is serving two years in a remote penal colony. REUTERS/Mikhail Voskresensky (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

Ведущие поп-музыканты мира требуют освободить Pussy Riot 22.07.2013

Более ста музыкантов мира - от Мадонны до Coldplay - подписались под открытым письмом в защиту Pussy Riot.
###ACHTUNG! NUR ZUR BErICHTERSTATTUNG ÜBER DIESE HOMEPAGE VERWENDEN### Screenshot Paul McCartney Pussy Riot http://www.paulmccartney.com/web/guest;jsessionid=08ED279249BAFB0086CC42B24B3DAA3D.lr1PR#

Пол Маккартни поддержал Pussy Riot 16.08.2012

"Я надеюсь, что вы останетесь сильными!" - обращается легендарный музыкант к участницам панк-группы.
Auftritt der englischen Musikgruppe The Beatles in der Ernst-Merck-Halle im Zuge ihrer Bravo-Beatles-Blitz-Tournee (v.l.n.r.): Gitarrist George Harrison, Schlagzeuger Ringo Starr, Bassist Paul McCartney und Gitarrist John Lennon. Die Musiker singen in die vor ihnen stehenden Mikrofone und spielen auf ihren Instrumenten. sechziger Jahre; musizierend; Pilzköpfe; Anzug; Bühne; Logo; Schriftzug. Aufnahmedatum: 26.06.1966.

Музыка и секс: The Beatles стали взрослыми в Гамбурге 12.05.2011

Юные музыканты приобретали в Гамбурге не только музыкальный опыт. Маккартни говорил, что именно в этом городе свершилась его сексуальная революция. Леннон шутил на ту же тему: "Я вырос в Гамбурге, а не в Ливерпуле"...
Paul McCartney in Hamburg 1 credit: © www.malzkornfoto.de Konzrtfoto Paul Mc Cartney in Hamburg 021209

Пол Маккартни начал европейское турне с Гамбурга 03.12.2009

Бывший гитарист группы "Beatles" Пол Маккартни в рамках своего европейского турне выступил с концертом в Гамбурге, где полвека назад состоялось первое выступление покорившей весь мир четверки.
Roy Cornelius Smith als Fatty, links, Gwyneth Jones als Leokadja Begbick, mitte und Wilbur Pauley als Dreieinigkeitsmoses, rechts, in einer Szene der Bertolt Brecht Oper Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny aufgenommen am Sonntag, 19. Juli 1998, bei einer Hauptprobe der Salzburger Festspiele. Die Peter Zadek Inszenierung hat am 24. Juli im Grossen Festspielhaus Premiere. (AP Photo/Rudi Blaha)

От Курта Вайля до Леннона с Маккартни. Плюс Бах и Гендель 22.04.2008

Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.
Eine Passantin laeuft am Donnerstag, 10. November 2005, an einem Schaufenster des Mode-Kaufhauses H&M in Frankfurt vorbei. In ausgesuchten H&M Filialen wird seit Donnerstag eine Kollektion der britischen Modedesignerin Stella McCartney, der Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney, angeboten. (AP Photo/Bernd Kammerer) --- A pedestrian walks past a shop window of a branch of fashion retailers H&M in Frankfurt, Germany, on Thursday, Nov. 10, 2005. On display are creations of a special collection for H&M by British designer Stella McCartney, which are available at selected branches of the Swedish fashion retailer chain all over Europe from Thursday. (AP Photo/Bernd Kammerer)

Stella McCartney - для широких масс 10.11.2005

10 ноября в магазинах известной шведской сети молодежной одежды H&M вновь появилась дизайнерская одежда. На этот раз к широким массам "снизошла" британский модельер Стелла Маккартни.
Ex-Beatle Paul McCartney musiziert am Sonntag, 27. April 2003, in der Koelnarena in Koeln. Dort startet er seine Deutschlandtournee, die unter dem Motto Back in the World 2003 steht. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) **ZU UNSEREM KORR** ---Former Beatles musician Paul McCartney performs in Cologne, western Germany, Sunday, April 27, 2003, where he starts his Germany tour Back in the world 2003. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Маккартни: из Кёльна - на Красную площадь 30.04.2003

Концерты в Кельне – первые из 7 выступлений музыканта в Германии, которые состоятся в рамках его всемирного турне "Back in the World".

Концерты Пола Маккартни в Кёльне 28.04.2003

Пол Маккартни в Кельне 27.04.2003
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