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Пол Маккартни - британский певец и композитор, участник группы The Beatles.
Маккартни был одним из музыкантов мирового уровня, заступившихся за Pussy Riot.
Кстати, далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы - не в Англии, а в Германии! Первый большой успех пришел к The Beatles после гастролей в Гамбурге.
Пол Маккартни пытается отсудить авторские права на свои песни. Иск к компании Sony/ATV подан в суд в Нью-Йорке.
Сохранившийся в архивах документ выставлен на аукцион в США. Леннон написал это письмо в ответ на послание жены Пола Маккартни, которое она отправила в 1971 году.
Их мало. Их пробовали переучивать, во всяком случае, учителя начальной школы в прошлом. К Международному дню левшей DW составила подборку лучших музыкантов, играющих левой рукой.
Экс-барабанщику The Beatles - 75 лет. Но "записываться в старички" он не намерен. Ринго Старр до сих пор выпускает сольные альбомы, активно гастролирует и снимается в кино.
Звезда поп-музыки Мадонна поддержала арестованных в Мурманске активистов "Гринпис". Солидарность с командой судна Arctic Sunrise также выразила известная французская актриса Марион Котийяр.
С просьбой к Путину освободить активистов "Гринпис" обратился Маккартни. Он подчеркнул, что "Гринпис" не является антироссийской организацией.
Более ста музыкантов мира - от Мадонны до Coldplay - подписались под открытым письмом в защиту Pussy Riot.
"Я надеюсь, что вы останетесь сильными!" - обращается легендарный музыкант к участницам панк-группы.
Юные музыканты приобретали в Гамбурге не только музыкальный опыт. Маккартни говорил, что именно в этом городе свершилась его сексуальная революция. Леннон шутил на ту же тему: "Я вырос в Гамбурге, а не в Ливерпуле"...
Бывший гитарист группы "Beatles" Пол Маккартни в рамках своего европейского турне выступил с концертом в Гамбурге, где полвека назад состоялось первое выступление покорившей весь мир четверки.
Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.
10 ноября в магазинах известной шведской сети молодежной одежды H&M вновь появилась дизайнерская одежда. На этот раз к широким массам "снизошла" британский модельер Стелла Маккартни.
Концерты в Кельне – первые из 7 выступлений музыканта в Германии, которые состоятся в рамках его всемирного турне "Back in the World".
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