 Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы | Новости из Германии о Европе | DW | 21.11.2018

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Европа

Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы

Законопроект, предложенный правящей партией, отменяет положение, согласно которому возраст выхода на пенсию для членов Верховного суда был снижен с 70 до 65 лет.

Верховный суд Польши

Верховный суд Польши

Правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в среду, 21 ноября, представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, предполагается отменить пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет. Ранее Европейский суд юстиции потребовал от Варшавы немедленно приостановить применение этого пункта.

Контекст

ЕС должен помочь остановить спорную судебную реформу в Польше, указывают ее критики, отмечая, что проводимые правящей партией изменения разрушают демократию. Один из критиков - Лех Валенса. (12.06.2018)

Варшава должна "незамедлительно приостановить применение положений национального законодательства, касающихся снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", заявили в Люксембурге. (19.10.2018)

Принятая в июле реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя - 66-летнюю Малгожату Герсдорф. Та назвала принятый законопроект "чисткой" и отказалась покидать свой пост, сославшись на конституцию страны. Критики закона усмотрели в нем попытку правительства взять судебную систему под свой контроль.

Если предложенный законопроект будет утвержден парламентом, где ЗиС имеет большинство, и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, все затронутые законом судьи смогут вернуться к своей прежней работе, "как если бы они никогда и не уходили", заявил журналистам депутат польского парламента Марек Аст.

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Судебная реформа в Польше – угроза демократии и правовому государству (18.07.2017)  

Поляки против судебной реформы (22.07.2017)  

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