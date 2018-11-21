Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы

Правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в среду, 21 ноября, представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, предполагается отменить пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет. Ранее Европейский суд юстиции потребовал от Варшавы немедленно приостановить применение этого пункта.

Принятая в июле реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя - 66-летнюю Малгожату Герсдорф. Та назвала принятый законопроект "чисткой" и отказалась покидать свой пост, сославшись на конституцию страны. Критики закона усмотрели в нем попытку правительства взять судебную систему под свой контроль.

Если предложенный законопроект будет утвержден парламентом, где ЗиС имеет большинство, и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, все затронутые законом судьи смогут вернуться к своей прежней работе, "как если бы они никогда и не уходили", заявил журналистам депутат польского парламента Марек Аст.

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Смотреть видео 02:29 Now live 02:29 мин Поделиться Почему поляки протестуют против судебной реформы? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2gjun Судебная реформа в Польше – угроза демократии и правовому государству (18.07.2017)