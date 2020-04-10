 Польша вновь требует от России вернуть фрагменты президентского Ту-154 | Новости из Германии о Европе | DW | 10.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша вновь требует от России вернуть фрагменты президентского Ту-154

Международное право не дает России оснований удерживать обломки разбившегося под Смоленском самолета, заявил МИД Польши. Польский премьер и брат экс-президента почтили в Варшаве память погибших.

Фрагменты польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

Фрагменты польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

Польша вновь требует от России вернуть обломки президентского авиалайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Соответствующая дипломатическая нота была направлена в Москву, заявил польский МИД в пятницу, 10 апреля. "Ни одна норма международного права не дает России оснований удерживать собственность Польши", - подчеркнуло ведомство.

Между тем в Варшаве почтили память жертв авиакатастрофы. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, брат погибшего президента, возложили венки к памятнику жертвам трагедии. Массовые памятные мероприятия в стране не предусмотрены в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Polen | 10. Jahrestag Flugzeugabsturz in Smolensk | Jaroslaw Kaczynski (picture-alliance/dpa/A. Vitvitsky)

Ярослав Качиньский возлагает венок, 10 апреля 2020 года

Авиакатастрофа под Смоленском унесла жизни ряда первых лиц Польши

Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что лайнер разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. Польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером вела собственное расследование и пришла к похожим заключениям.

Варшава возобновила расследование крушения Ту-154

Новое правительство Польши сочло выводы неубедительными. Варшава возобновила расследование в 2016 году. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате ряда взрывов на борту. На данный момент расследование крушения считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:45

Авиакатастрофа под Смоленском: Польша начинает новое расследование

Контекст

К чему призывает РФ резолюция ПАСЕ о трагедии под Смоленском

Отказ Москвы вернуть Варшаве обломки президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, может означать, что России есть что скрывать, считают в ПАСЕ. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как живут приграничные города России и Польши после введения виз  

Польша прощается с президентом Лехом Качиньским  

Также по теме

Russland Flugzeugabsturz von Smolensk - Lech Kaczynski getötet

СКР счел единым взгляд экспертов Польши и России на катастрофу под Смоленском 10.04.2020

Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах президентского лайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР. Польская сторона утверждает, что на борту произошел взрыв.

Flugzeugabsturz Smolensk Lech Kaczynski Präsident Polen

Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя 10.04.2020

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.

Russland Flugzeugabsturz von Smolensk - Lech Kaczynski getötet

Почему поляков интересуют обломки ТУ-154 Леха Качиньского 03.09.2018

С 3 по 7 сентября польские следователи осмотрят обломки ТУ-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском с президентом Качиньским на борту. DW о том, какие вопросы остаются у Варшавы.

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса  

Древняя Троя: как авантюрист Генрих Шлиман вошел в историю  

СК РФ возбудил дело о массовых убийствах под Ростовом в 1942 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно