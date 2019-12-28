 Польский премьер обвинил Путина во лжи | Новости из Германии о Европе | DW | 29.12.2019

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Европа

Польский премьер обвинил Путина во лжи

Матеуш Моравецкий считает, что Гитлер совершал свои преступления "благодаря Сталину". Польский премьер-министр заявил, что Владимир Путин неоднократно лгал о Польше.

Матеуш Моравецкий на выступлении в бывшем концлагере Аушвиц, декабрь 2019 г.

Матеуш Моравецкий на выступлении в бывшем концлагере Аушвиц, декабрь 2019 г.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно". Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства в воскресенье, 29 декабря. Ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда "российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью", считает польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии, и что Польша была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий. "Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", - написал польский премьер-министр.

Контекст

У посла России в Варшаве состоялась "жесткая" беседа с директором восточного департамента" МИД Польши. Ей предшествовало заявление Путина, назвавшего польского посла в нацистской Германии "антисемитской свиньей". (28.12.2019)

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Путин назвал посла Польши в нацистской Германии "сволочью" и "антисемитской свиньей"

Высказывания Моравецкого связаны с недавними словами Путина, сказанными во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - заметил Путин.

После последних слов Путина в МИД Польшы был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" выразила "свои возражения в связи с ложными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить "свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", уверен он.

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

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    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 25:45

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

Ссылки в интернете

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого

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Фееричная победа Качиньского: Польша движется к авторитаризму?  

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе  

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У посла России в Варшаве состоялась "жесткая" беседа с директором восточного департамента" МИД Польши. Ей предшествовало заявление Путина, назвавшего польского посла в нацистской Германии "антисемитской свиньей".

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