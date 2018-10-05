Половина российской молодежи не знает о сталинских репрессиях

Почти половина российской молодежи не знает о преследованиях по политическим мотивам, проводимых в СССР в 1920-е - 1950-е годы. Такие данные приведены в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованном в пятницу, 5 октября.

По результатам исследования, 47% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о сталинских репрессиях. Среди россиян в целом впервые слышат о них 19% респондентов. Лучше всего о репрессиях осведомлены участники опроса старше 60 лет - 89 процентов.

Большинству респондентов интересна история их семьи - 51% опрошенных старается узнавать информацию о предках, а 42% участников проявляют интерес, но не занимаются изучением истории семьи специально.

Свыше трети (35%) респондентов сообщили, что в их семьях были репрессированные родственники. В большинстве случаев (91%) о них узнавали из рассказов близких. При этом 58% тех, кто недостаточно осведомлен о судьбе репрессированных родственников, хотели бы знать о них больше. Среди молодежи от 18 до 24 лет подобное желание изъявил 71% участников социологического опроса.

Смотрите также:

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Через лагерь прошли сотни "особо опасных государственных преступников". Вот лишь несколько имен: Василь Стус, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Валерий Марченко, Натан Щаранский, Глеб Якунин, Левко Лукьяненко.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Василь Стус Украинский поэт Василь Стус был одним из пермских узников. Скончался в 1985 году. Колония прекратила свое существование в 1988 году.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому В музее Изначально большинство заключенных составляли коллаборационисты – граждане СССР, сотрудничавшие с оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Но постепенно им на смену пришли осужденные за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому "Зека Васильев и Петров зека" В середине 1980-х тогдашний советский лидер Михаил Горбачев согласился на массовые амнистии политзаключенных. 29 декабря 1987 года было амнистировано большинство узников колонии "Пермь-36".

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Стена Музей принял первых посетителей в 1996 году. С тех пор усилиями волонтеров, в том числе и немецких, были отремонтированы и восстановлены 15 зданий и сооружений лагеря и более двух километров лагерных заграждений.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Идеальное "сосуществование" Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Что будет? Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Кто решит проблему? Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом. Автор: Виталий Кропман

