 Половина российской молодежи не знает о сталинских репрессиях | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2018

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Россия

Половина российской молодежи не знает о сталинских репрессиях

Лучше всего о политических преследованиях 1920-х - 1950-х годов в СССР осведомлены участники опроса ВЦИОМ старше 60 лет. Более трети респондентов сообщили о репрессированных родственниках.

Место захоронения жертв сталинских репрессий под Санкт-Петербургом

Место захоронения жертв сталинских репрессий под Санкт-Петербургом

Почти половина российской молодежи не знает о преследованиях по политическим мотивам, проводимых в  СССР в 1920-е - 1950-е годы. Такие данные приведены в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованном в пятницу, 5 октября.

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По результатам исследования, 47% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о сталинских репрессиях. Среди россиян в целом впервые слышат о них 19% респондентов. Лучше всего о репрессиях осведомлены участники опроса старше 60 лет - 89 процентов.

Большинству респондентов интересна история их семьи - 51% опрошенных старается узнавать информацию о предках, а 42% участников проявляют интерес, но не занимаются изучением истории семьи специально.

Свыше трети (35%) респондентов сообщили, что в их семьях были репрессированные родственники. В большинстве случаев (91%) о них узнавали из рассказов близких. При этом 58% тех, кто недостаточно осведомлен о судьбе репрессированных родственников, хотели бы знать о них больше. Среди молодежи от 18 до 24 лет подобное желание изъявил 71% участников социологического опроса.

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  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


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